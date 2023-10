escuchar

El sábado por la tarde, un nuevo escándalo salpicó el mundo de la política y el espectáculo y se metió de lleno en medio de la campaña política: Martín Insaurralde, el ahora exjefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, aparecía en unos videos de Instagram a bordo de un yate de lujo en Marbella junto a Sofía Clerici, quien también ostentaba costosos regalos. Luego de renunciar a su cargo y mientras la Justicia pone el foco en su patrimonio, las miradas se enfocaron en Jésica Cirio, su exmujer y madre de su hija Chloe. Renuente a hablar del tema, no fue la conductora de La peña de morfi sino Florencia de la V quien contó la trastienda del divorcio entre la modelo y el político, y el rol que cumplió Clerici en el fin de la pareja.

Según pudo averiguar LA NACION, Florencia y Jesica no son amigas íntimas, pero se conocen desde hace muchos años. Por eso, las palabras de De la V hoy en Intrusos tomaron tanta relevancia. Mientras en la mesa debatían el tema y el alcance del escándalo que involucró al exintendente de Lomas de Zamora y a Clerici, Florencia sorprendió con una versión de la historia inédita. “Yo les voy a decir una cosa”, arrancó con seguridad. “Las personas que conocen a Martín, a todo su entorno, a sus hijos, a Jesica, a todas las personas que estuvieron cercanas a él, saben de qué manera se maneja”, explicó la conductora de América TV.

Insaurralde y Clerici, a bordo de en un yate en Marbella

“Acá hay muchísimas cosas que analizar. Si hay algo que él tenía siempre es que se cuidaba”, enfatizó. “ Estaban prohibidas las fotos, prohibido viajar en primera, prohibido entrar a marcas de lujo… No saben lo que era la lista de prohibiciones que tenía todo su entorno ”, enumeró De la V. De inmediato, dijo que lo primero que hay que analizar en este escándalo es qué fue lo que sucedió, y por qué una persona que se maneja siempre de determinada manera luego hace lo contrario.

“Lo que me parece sugestivo es el divorcio de Jesica. Muy rápido todo. Tengo la sensación de que Jesica Cirio ya veía venir que algo iba a pasar”, intervino Karina Iavícoli. Luego de escuchar con mucha atención, Florencia volvió a hablar del caso como quien conoce la historia de cerca. “Ya que la metiste a Jesica, quisiera hablar del perfume, porque diste en la tecla”, le respondió a la panelista, y se dispuso a contar algunas cuestiones desconocidas del divorcio.

Jésica Cirio junto a Martín Insaurralde, cuando eran pareja y él tenía el cargo de jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires Instagram @jesicacirio

“ Jesica le siente por primera vez un perfume sospechoso a él por primera vez en el año 2017. En ese momento ella empieza a sospechar de una tercera en discordia ”, repasó Florencia, y confirmó además que en ese momento Chloe, la hija de la pareja, todavía no había nacido. “Hay algo, y esto lo saben muy pocas personas: el día del parto, él llegó tarde y tenía ese perfume . Entonces estamos hablando de muchísimo tiempo”, agregó. Ubfal le puso fecha al hecho: noviembre del 2017.

“¿Cómo descubre Jesica que el perfume pertenece a Sofía Clerici?”, les preguntó a sus panelistas De la V para darle suspenso al relato. “En una fiesta en Puerto Madero”, disparó. De inmediato, contó que Jesica no la enfrentó a Clerici en ese momento pero que sí se lo planteó a su marido. “Así Jesica Cirio descubrió este entramado y empezó a sospechar. Después, atando cabos, se dio cuenta de lo del parto de Chloe. Hace muy poco. Un montón de cosas que no eran de ahora. Fíjense el tatuaje que tiene Sofía en el cuello. Esa M con esa leyenda. Hay algo que viene desde hace tiempo, no es de ahora ”, completó.

Sofía Clerici, la tercera en discordia @sofiaclericiok

Durante la tarde de ayer, las expectativas estuvieron puestas en La peña de morfi: todos esperaban que Jesica hiciera alusión al escándalo. Sin embargo, eso no ocurrió: durante todo el ciclo, que la conductora lleva adelante junto a Diego Leuco, evitó hablar acerca del tema. Sin embargo, se despertaron algunas suspicacias al observar los gestos que realizó durante la presentación en el programa del grupo Turf, liderado por Joaquín Levinton. Especialmente, cuando la mencionada banda cantaba su clásico tema “Yo no me quiero casar, ¿Y usted?”, la conductora del ciclo acompañó la letra de la canción con una sonrisa y moviéndose graciosamente al ritmo de la música, junto al resto de sus compañeros.

LA NACION