John Krasinski fue elegido el hombre más sexy del mundo 2024 por la revista People: la reacción del actor

La revista People ha coronado a John Krasinski como el “hombre vivo más sexy del mundo” en 2024 , sucediendo a Patrick Dempsey en un título que ha sido otorgado desde 1985 a figuras como Richard Gere, George Clooney, Brad Pitt y Dwayne Johnson.

El nuevo ícono de belleza, conocido por su papel como Jim Halpert en The Office o por su serie de acción Jack Ryan, no solo es un destacado talento de Hollywood sino también una de sus personalidades más queridas. Ante el nombramiento, el también guionista, director y productor de 45 años admite que la noticia lo tomó por sorpresa.

Al enterarse del título, Krasinski se quedó “totalmente en blanco” y no pensó “en nada más”. En sus propias palabras, confesó a People: “Pensé que me estaban tomando el pelo . No suelo despertarme pensando: ‘¿será este el día en el que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’ Y, sin embargo, ocurrió. Me pusieron el listón muy alto”.

Su esposa, la actriz británica Emily Blunt, mostró un gran entusiasmo por el nombramiento de su marido, bromeando con que hasta empapelaría su casa con la tapa de la revista. “Se emocionó y se puso muy contenta cuando se lo dije”, contó Krasinski, y, con su característico humor, expresó que probablemente el nuevo título lo obligue a “hacer más tareas domésticas” en el hogar.

Krasinski y Blunt llevan una vida familiar en Brooklyn junto a sus hijas Hazel, de 10 años, y Violet, de 8. Su relación con Emily, con quien lleva 14 años de casado, es una fuente de inspiración constante para el actor. En la entrevista con People, el intérprete destacó la importancia de estar casado con alguien que comparte sus valores, y habló de cómo aprendió con ella a crecer. “Es algo hermoso, cuando estás casado con alguien, estás constantemente aprendiendo, cambiando y evolucionando”.

Y agregó: “Tengo mucha suerte de pasar por todo eso con ella”. Blunt, por su parte, expresó en múltiples ocasiones su admiración por la humildad y el sentido del humor de su esposo.

El actor más sexy del mundo confiesa que sus hobbies incluyen maratonear documentales de Netflix y disfrutar de leer cuentos a sus hijas antes de dormir. El artista se ha convertido en un padre devoto y cuenta que la familia es su principal motor. Para Krasinski, el secreto de su éxito radica en la constancia, la humildad y en no olvidarse de disfrutar el camino.

Aunque el actor se hizo muy popular gracias a la comedia televisiva The Office, su trayectoria evolucionó con los años hacia distintos roles de acción y dirección. Su transición a otro tipo de producciones incluyó proyectos como 13 Horas, en donde se sometió a un riguroso entrenamiento físico, o su rol protagonista en la serie de espionaje Jack Ryan, donde interpreta a un exmarine y agente de la CIA.

El hito más significativo de su carrera como director llegó con Un lugar en silencio (2018), un thriller con una innovadora trama de suspenso en un mundo postapocalíptico, en donde el silencio es la clave para sobrevivir, que fue un éxito rotundo tanto en taquilla como en crítica, y que tuvo dos secuelas. Krasinski bromea que para hacer realidad este proyecto tuvo que presentar su idea varias veces antes de convencer a los productores. “Estoy bastante seguro de que alguien dijo: ‘Lo siento, ¿Jim de The Office va a dirigir esto?’ Y yo respondí: ‘Oh, sí, soy John, pero lo lograremos’”, relató en la entrevista con People.

El año pasado, Krasinski demostró su habilidad multifacética al dirigir, escribir y protagonizar Amigos imaginarios, una película familiar que recibió elogios por su sensibilidad. En ella, explora el mundo de la infancia y los lazos familiares, consolidando su estatus como uno de los talentos más polivalentes de la industria cinematográfica. Próximamente, se lo verá en la pantalla grande junto a Natalie Portman en Fountain of Youth, una película dirigida por Guy Ritchie.

