John Mellencamp recordó su romance con Meg Ryan, hizo un mea culpa y aseguró que aún la ama: “Fui un mal novio”

Ella, una icónica actriz de comedias románticas. Él, un rockero que sigue de gira desde hace más de 30 años. Sin dudas, eran la pareja perfecta de cualquier guion cinematográfico sin embargo, y después de varias idas y vueltas, el amor se terminó. Hoy, cuatro años después, John Mellencamp recordó su relación con Meg Ryan y aseguró que todavía la ama.

El primer flechazo ocurrió en 2010 , después de que el músico se separara de su esposa de dos décadas, Elaine Irwin. La protagonista de Tienes un e-mail y el cantante de “Paper in Fire” vivieron un amor de bajo perfil hasta que en 2014 decidieron tomarse un tiempo . Al parecer, la distancia entre ellos –ella vivía en Nueva York y él en Indiana– fue uno de los motivos que desencadenó la ruptura. Cuando le preguntaban a Mellencamp por qué no se mudaba con Ryan, el rockero contestaba que era “demasiado sensible” para vivir en La Gran Manzana y que no le gustaban los paparazzi persiguiendo a su mujer todo el tiempo.

A pesar de llamarla varias veces para arreglar las cosas, ella rechazó sus intentos de volver a conectarse. “Ella simplemente no quiere tener nada que ver conmigo y no puedo culparla”, dijo en su momento haciendo una especie de mea culpa. Sin embargo, y para su sorpresa, en 2017 Meg volvió a darle una oportunidad . Incluso, esta vez llegaron a comprometerse. “¡Comprometidos!”, anunció ella en sus redes sociales junto a un dibujo de ellos dos tomados de la mano. Sin embargo, tampoco funcionó y la pareja volvió a separarse en 2019.

“Amo a Meg Ryan. Estuve con ella durante 10 años. Ella no me ama tanto”, dijo el cantante, de 71 años, en una entrevista con Esquire. Tras hablar de las cosas que aprendió a su lado, Mellencamp hizo un mea culpa y admitió que no fue el mejor novio mientras estuvieron juntos. “Ella es una gran chica. Yo solo soy un novio de mierda”, confesó.

El intérprete de “Hurts So Good” dijo que tanto él como Ryan “acababan de salir del caparazón” cuando comenzó su romance. “Decidimos hacer las cosas por nuestra cuenta en lugar de que la gente hiciera cosas por nosotros. Estábamos tan perdidos. No sabíamos cómo hacer nada”, reveló aunque inmediatamente se corrigió: “Creo que ella aprendió a hacer todo y yo aprendí a no hacer nada”.

Y enseguida contó una anécdota con intenciones de demostrar lo inexpertos que eran: “Fuimos a un almacén y querían nuestra tarjeta de crédito. Nos miramos y dijimos: ‘Aquí está’, y dijeron: ‘No, tenés que ponerla en esta cosa’. Y preguntamos: ‘¿Entonces qué pasa?’ Nos reímos de lo estúpidos que éramos, tanto que lloramos”.

“Yo la amaba pero ella me odia a muerte”

Meg Ryan y el músico John Mellencamp anunciaron su compromiso en 2018 sin embargo, un año después se separaron Grosby Group - LA NACION

Respecto de los motivos por los cuales la relación no prosperó, Mellencamp dio algunos indicios luego de su primera separación. “Oh, las mujeres me odian. Ryan no quiere tener nada que ver conmigo. Yo la amaba pero ella me odia a muerte” , dijo antes de su reconciliación en 2017 en su paso por The Howard Stern Show. “Creo que es porque soy un niño. Tengo ataques, me quejo, estoy de mal humor. Todo lo malo que un chico puede ser, ese soy yo”, bromeó.

Quien también recuerda con mucho cariño a Meg Ryan es Teddi Mellencamp, la hija del rockero. “Al crecer, ella estaba en todas las películas favoritas que tuve”, confesó en el ciclo de Instagram God 101, dando cuenta de lo deslumbrada que quedó al verla por primera vez. “La amaba tanto. Estuvieron juntos durante ocho años más o menos. Y ella sigue siendo una persona increíble hasta el día de hoy. Me encantó el tiempo que pasaron juntos. Se encendieron mutuamente y creo que realmente se respetaban y se divertían mucho”, expresó quien por ese entonces tenía el privilegio de tener como madrastra a su ídola. “Tener que atrapar a esa fan girl fue difícil”, recordó, entre risas.

En cuanto a quién cree que haría una buena pareja con su padre, la alumna de Real Housewives of Beverly Hills dijo que tiene que ser alguien con buen sentido del humor. “Creo que necesita estar con alguien que pueda hacerlo reír, que pueda valerse por sí misma y, en última instancia, ame el arte y las películas... alguien que esté interesado en las artes, creo que es importante”, opinó y agregó: “En nuestra familia no podés tomarte demasiado en serio. Si no te toman el pelo en nuestra familia es que no caes bien”.

