Jonathan Lipnicki volvió a la actuación con un personaje aberrante y un sorprendente desnudo frontal: “Rezaba por un material oscuro”

Durante años, Jonathan Lipnicki quedó atrapado en el recuerdo de una generación como el nene de anteojos que, con apenas seis años, se robaba algunas de las escenas más recordadas de Jerry Maguire. Tres décadas después de aquel debut que lo convirtió en una estrella infantil, el actor regresa a la pantalla grande con un personaje que difícilmente podría estar más alejado de aquel pequeño Ray Boyd: en Primetime, un thriller psicológico dirigido por Lance Oppenheim, interpreta a un pedófilo al que el periodista Chris Hansen sorprende cuando intenta encontrarse con un menor para mantener relaciones sexuales.

Jonathan Lipnicki en una escena de la película Jerry Maguire

El papel supone uno de los desafíos más extremos de la carrera de Lipnicki, que hoy tiene 35 años. La película, protagonizada por Robert Pattinson en el papel de Hansen, aborda el controvertido fenómeno de To Catch a Predator, el segmento de Dateline NBC que durante años puso frente a las cámaras a hombres sospechados de intentar concretar encuentros sexuales con menores a los que habían conocido por internet.

Para Lipnicki, el personaje también significó la oportunidad de alejarse definitivamente de la imagen del chico simpático que lo acompañó desde su infancia. “Había rezado por un material oscuro” en el que pudiera lucirse como actor, reconoció en declaraciones a The Hollywood Reporter al hablar sobre su participación en la película.

Una vez que dejó de ser un niño actor, Jonathan Lipnicki no encontró un lugar para él en la industria (Fuente: Instagram/@jonathanlipnicki)

El desafío incluyó una escena particularmente incómoda: su personaje aparece desnudo cuando Hansen lo sorprende durante el intento de encuentro. Lipnicki explicó que, aunque la situación fue intimidante, la desnudez en sí misma no era completamente nueva para él. “Ya había hecho un desnudo frontal completo antes en una obra de teatro, Lost Girls, así que esa parte no me molestó tanto”, contó.

Lo que sí convirtió la escena en una experiencia mucho más difícil fue el contexto del personaje. “El tema de la pedofilia en sí mismo es aterrador, y si a eso le sumas la desnudez, te das cuenta de que no solo eres un pedófilo, sino un pedófilo desnudo, completamente expuesto. Fue intimidante, por decir lo menos”, señaló el actor.

La transformación adquiere una dimensión particular por la historia personal de Lipnicki frente a las cámaras. Desde que comenzó su carrera siendo apenas un chico, su rostro quedó asociado a una sucesión de personajes infantiles. En 1996, cuando tenía seis años, interpretó a Ray Boyd en Jerry Maguire, la película de Cameron Crowe protagonizada por Tom Cruise y Renée Zellweger.

El film seguía a Jerry Maguire, un representante deportivo que atraviesa una crisis profesional y personal después de cuestionar el funcionamiento de su propia industria. En medio de esa historia aparecía Ray, el pequeño hijo de Dorothy Boyd, el personaje de Zellweger, que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público.

Una de sus frases más recordadas fue, justamente, una que surgió de la improvisación: “La cabeza humana pesa ocho libras”. La actuación de Lipnicki fue reconocida con un Critics’ Choice Award a la mejor interpretación infantil y un Young Artist Award.

Así está Jonathan Lipnicki, actor de Jerry Maguire (Fuente: Instagram/@jonathanlipnicki)

El éxito no tardó en llevarlo a otra producción de gran repercusión. En 1999 protagonizó Stuart Little, la película basada en el personaje creado por E. B. White, en la que compartió pantalla con un pequeño ratón digitalizado que se convirtió en un fenómeno. La película recaudó alrededor de 300 millones de dólares en todo el mundo y tuvo posteriormente una secuela, Stuart Little 2, nuevamente con Lipnicki.

También participó en la comedia deportiva Mini Campeones y tuvo una breve aparición en Dawson’s Creek. Pero mientras su imagen seguía ligada a los personajes que había interpretado durante la infancia, su carrera comenzó a transitar una etapa mucho menos visible.

El cambio tampoco fue sencillo para él. Cuando tenía 19 años, Lipnicki se presentó a una audición y recibió un comentario de un productor que lo afectó profundamente. En una entrevista con ABC News recordó que le dijeron: “Antes eras guapo. ¿Qué te pasó?”.

El actor contó que aquella observación no fue solamente incómoda, sino que tuvo un impacto emocional fuerte. “Me dijo que ya no era atractivo y muchas otras cosas muy hirientes. Me lo tomé muy mal. Lloré de camino a casa”, recordó.

Ahora, a los 35 años, Lipnicki vuelve a una película estrenada en salas con un personaje adulto que representa exactamente lo contrario de la imagen que construyó durante sus primeros años de carrera. De hecho, desde que alcanzó la mayoría de edad, Primetime es apenas la segunda película protagonizada por él que llega a los cines.

Jonathan Lipnicki y Renee Zellweger

La producción también representa un cambio para Oppenheim, conocido hasta ahora principalmente por su trabajo en documentales. Primetime es su primer largometraje de ficción y toma como punto de partida una historia real y un fenómeno televisivo que durante años generó enormes niveles de audiencia en los Estados Unidos, pero también cuestionamientos sobre los límites entre el periodismo, el entretenimiento y las prácticas de las fuerzas de seguridad.

To Catch a Predator era una sección recurrente de Dateline NBC en la que Chris Hansen confrontaba a hombres sospechados de intentar encontrarse con menores a los que habían conocido en internet. Los supuestos menores eran, en realidad, adultos que participaban como señuelos en las investigaciones. Las cámaras registraban los encuentros y posteriormente Hansen interrogaba a los participantes.

El programa terminó en 2007 después de un episodio especialmente controvertido. Uno de los hombres investigados, Bill Conradt, un fiscal adjunto de distrito de Texas, se suicidó mientras un equipo SWAT ingresaba en su vivienda. El equipo de filmación relacionado con el programa se encontraba en las inmediaciones.

Jonathan Lipnicki, antes y ahora Archivo

El episodio profundizó las preguntas que ya existían alrededor de la serie: hasta dónde podía llegar un programa de televisión en nombre de la audiencia, cuál debía ser el límite entre una investigación y un espectáculo y qué responsabilidad tenían los productores cuando una operación policial era realizada mientras las cámaras estaban presentes.

Robert Pattinson interpreta a Hansen y su trabajo ya recibió elogios después del estreno mundial de la película. Primetime tuvo su presentación a comienzos de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo una ovación de siete minutos.