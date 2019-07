Jorge Lanata, de novio con una española especialista en marketing digital

Crédito: Gentileza ARTEAR

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019 • 19:37

El corazón de Jorge Lanata está nuevamente ocupado, y fue el mismo periodista el que lo confirmó. Este lunes, a la salida de radio Mitre, el conductor de Periodismo para todos se detuvo unos momentos para conversar con el notero de Pamela a la Tarde sobre su nuevo romance.

"Estoy hace seis meses en pareja. Ella es inteligente, muy capaz. Estuvo viviendo mucho tiempo en Barcelona y el año pasado volvió al país", dijo sobre Paula la mujer que hoy ocupa su corazón. "Uno siempre que está con alguien quiere seguir estando. Ojalá sea así", agregó ilusionado.

Paula es especialista en marketing digital, sus padres son argentinos pero nació en España, país en el que vivió 17 años. La mujer conoció al periodista a través de la red social Linkedin, y se vieron por primera vez en persona cuándo ella concurrió a la tribuna de Periodismo para Todos. "Yo busco que sean inteligentes y me gusten. Cuando uno encuentra a alguien con quien quiere estar, no tiene lógica. Si uno busca probablemente no encuentre, las cosas aparecen".

El periodista aseguró que la llegada del amor a su vida le hizo bien. "Ella me ayuda a estar bien", contó mientras sonreía, antes de hacer referencia al estado de su salud. "De salud ahora me siento bien, ando con bastón pero recuperándome. Estoy bajo de defensas y cualquier bicho que aparece por ahí me lo agarro, como la gripe A. Tengo los cuidados normales como la comida y el azúcar. Hace cuatro años que me trasplanté y me dan todos los estudios bien".