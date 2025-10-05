Elba Marcovecchio contó cómo fue el cruce con las hijas de Lanata en el Martín Fierro: “El año pasado fue muy oscuro”

El lunes pasado, Jorge Lanata fue homenajeado durante la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión. Para presenciar ese momento, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) decidió invitar a Bárbara y Lola, las hijas del célebre periodista, y a Elba Marcovecchio, su última mujer. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la abogada habló de esa noche y reveló el cruce que protagonizó con una de las herederas del creador de Página/12.

“Elba, ¿vos saludaste a las hijas de Jorge en el Martín Fierro?”, le preguntó sin vueltas la Chiqui a su invitada. “Esto no lo sabe nadie”, confió Marcovecchio. “Nos cruzamos con Lola cuando estábamos yendo al toilette con mi hija Allegra. Ahí nos saludamos”, explicó. “¿Ellas te saludaron también?”, insistió la conductora. “Fue un encuentro. La verdad es que no te podría decir quién a quién porque además me parece que es un poco íntimo. Pero sí, nos saludamos”, sumó.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Lejos de soltar el tema, Legrand fue por más. “¿Pero de qué te acusan estas chicas?”, quiso saber. “Ah, no, no”, evadió la consulta Marcovecchio. “¿Nunca te quisieron?”, continuó la conductora. “Ahora estamos en un periodo de paz que espero que continúe porque el año pasado fue muy oscuro. Lastimó muchísimo a mis hijos. Y lo digo ahora porque el año pasado estaba totalmente concentrada en Jorge. Él me necesitaba y quizá los descuidé un poco a mis hijos”, confesó. “Esa es una de las cosas que más me pesan. Por eso en este momento estoy totalmente concentrada en ellos”, sumó.

Sin mediar pausa, la letrada volvió a la pregunta de Legrand: “Me acusaron de todo. Es un período súper oscuro. Lamentablemente, esas acusaciones en vez de haber quedado en un ámbito privado, que el daño hubiera sido alguno, se eligió hacerlas muy públicas. Y el daño que me hicieron a mi, a los chicos, a mi mamá y a mis amigos que me estuvieron conteniendo fue muy grande”.

“Es algo que yo remarco mucho en las causas de familia: las turbulencias que se dan en un primer momento, cuando ocurren los enojos, cuando uno no está concentrado, los abogados tienen que asesorar para mantener eso en el ámbito privado”, explicó. Además, resaltó que en ese momento crítico de la salud de Lanata todas “estaban dolidas”. “Cuando se hace público, por más de que la conflictiva es entre adultos, impacta irremediablemente e irreparablemente en los chicos”, subrayó. “Los coletazos son huellas que quedan muy marcadas y no se borran”, completó.

Un momento dedicado a Jorge Lanata

Momento emotivo: el homenaje de los Martin Fierro 2025 a Jorge Lanata

Una de las postales más emotivas de la noche de los Martín Fierro tuvo como protagonista a Jorge Lanata. Poco después de las 23:30 Santiago del Moro anunció: “Llegó un momento muy esperado porque esta noche falta alguien, alguien que marcó un antes y un después en el periodismo de la República Argentina. Jorge Lanata, y este homenaje”.

Dicho eso, comenzó a emitirse un clip que resumió la carrera del prestigioso periodista. Desde su infancia hasta su adultez, pasando por sus ciclos más emblemáticos en televisión y en radio, el compilado fue acompañado por varias de las frases más representativas que el periodista dijo en vida. “Yo soy Jorge, no soy Lanata”, “Empecé a laburar a los 14, y ya me hice grande” y “yo nunca me imaginé todo lo que después pasó” fueron algunas de las oraciones que Lanata pronunció alguna vez, y que acompañaron las muchas imágenes del video.

Martín Fierro 2025

Cuando las luces del salón volvieron a encenderse, los invitados a la ceremonia se encontraban de pie y aplaudiendo el recuerdo de Lanata. En distintas mesas también se encontraban sus hijas, y su viuda: por un lado, Bárbara y Lola Lanata visiblemente conmovidas, y por el otro, Elba Marcovecchio, atravesada por el llanto y el abrazo de su hija.