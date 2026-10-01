Jorge Martínez contó cómo fue víctima de dos estafas y aseguró que perdió los ahorros de toda su vida

Jorge Martínez fue víctima de una estafa y reveló esta mañana, durante un ida y vuelta con Moria Casán, que perdió los ahorros de toda su vida. Desde la Casa del Teatro, donde vive actualmente, el actor contó a través de un móvil cómo fue engañado y cómo los estafadores lograron acceder a su dinero.

“Contamos primero cómo estás”, le propuso Moria al comienzo de la charla. “Fue algo material. Por eso me atrevo a contarlo”, explicó el protagonista de La extraña dama. Y enseguida aclaró el motivo por el que decidió hacerlo público: “Lo hago por la gente, para que no vuelva a ocurrir”.

Martínez relató entonces que fue víctima de dos estafas. La primera comenzó a partir de una compra que realizó a través de Temu. “Me piden que elija un vestuario. Elegí dos jeans, dos camisas, dos remeras, un par de zapatillas. A los diez días me lo mandaron. Me lo probé y me quedaba todo perfecto”, recordó.

Después de esa compra, recibió un llamado en el que le informaron que había sido elegido como “el comprador del día”. “Me dijeron: ‘Mirá, Jorge, fuiste declarado ‘el comprador del día’ y te vamos a hacer una retribución de 500 mil pesos a tu cuenta’”, contó.

El actor agradeció el supuesto premio y, ante el pedido de sus interlocutores, les brindó los datos de su cuenta bancaria, incluidos el usuario y la clave. Poco después recibió un llamado de Gonzalo, su oficial de cuenta. “Me dice: ‘Jorge, ¿cómo que pediste un crédito de 1.700.000 y otro de 863.000 dólares?’”.

Sorprendido, Martínez le aclaró que él no había solicitado ninguno de esos créditos. Al rato, el empleado del banco volvió a comunicarse con él para informarle que había logrado frenar las dos operaciones, pero que sus cuentas habían quedado en cero.

Jorge Martínez, uno de los galanes más recordados de la televisión argentina, hoy vive en la Casa del teatro

En la segunda estafa, según contó el actor, los delincuentes lo contactaron a través de una plataforma financiera que, de acuerdo con su relato, “auspiciaron Milei y Messi, los dos juntos”. La propuesta consistía en realizar un primer depósito para comenzar a obtener intereses. “Me dicen: ‘Hay que poner 146.999 pesos para entrar, y vas cobrando intereses’”, recordó.

Martínez depositó el dinero en la cuenta que le indicaron. Días después recibió un llamado de una persona que se presentó como asesor de un banco en Inglaterra. “Me dice: ‘Mirá, Jorge, esto da unos intereses fabulosos’”, contó.

Según relató, el supuesto asesor se ofreció a reunir el dinero para evitarle realizar trámites de “Comercio Exterior”. “A las dos semanas me llama y me dice que tengo 19.000 dólares en mi cuenta. Le doy el código, el usuario, y otra vez se fue a cero la cuenta”, recordó el actor.