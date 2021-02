José María Listorti, aliviado: “Pude conseguirle turno a mi mamá para que se dé la vacuna”

“Pude conseguirle turno a mi mamá para que se dé la vacuna. No fue fácil, porque estuve horas en la aplicación de la Ciudad para lograr entrar y sacar el turno. Pero pude”, se emocionó José María Listorti, conductor de Hay que ver. Después de enjugarse algunas lágrimas, dijo que su mamá Chichita estaba feliz: “Se emocionó muchísimo y lo primero que me dijo fue ‘al fin voy a poder abrazar a mis nietos’. ¡Y tiene razón! Hace un año que no abraza a mis hijos. Uno no tiene conciencia de que hace un año que nos pasa esto”.

Y detalló: “Mi mamá tiene turno para el 11 de marzo y está contenta porque va a volver a hacer una vida normal. Lo que no sé es si va a tener que seguir cuidándose, cuándo es la segunda dosis, cuál vacuna le dan. Todo eso lo sabremos ese día”. Y aclaró: “Mi mamá tiene 81 años y sacamos turno como cualquier hijo de vecino”.

Muchas veces el humorista contó que su madre sufrió mucho en el aislamiento obligatorio de los primeros meses de la pandemia porque vive sola. “Yo no podía entrar a su casa ni ella salir. Vive a seis cuadras de casa y voy al supermercado chino que queda frente a la suya, así que le golpeaba la ventana y nos veíamos así. Fue muy duro”, explicó.

En mayo, Listorti se mostró muy angustiado por no poder estar con su madre, que cumplía 81 años. “Hijo querido, tengo una ventaja que no tienen muchas madres y es que te veo todos los días por la tele. Quedate tranquilo, te adoro. Mi otra hija está lejos y vos sos el apoyo que necesito. Te veo todos los días y me hace muy feliz”, dijo ella en comunicación telefónica con Hay que ver, mientras él rompía en llanto.

LA NACION