El tenso cruce al aire entre José María Listorti y una médica: “Si me van a llamar, tengan argumentos”

José María Listorti, conductor del programa Hay que ver, que se emite por El Nueve, tuvo una fuerte discusión con la doctora Gabriela Piovano, sobre el inicio de clases que se dio el pasado miércoles.

Luego de un 2020 marcado por el extenso aislamiento obligatorio, el 2021 comenzó con aperturas en diversas áreas, entre ellas el regreso de los jóvenes a los colegios tanto en primaria como en secundaria. En este contexto, la médica manifestó: “Veo con preocupación la vuelta a clases”.

Ante la declaración, Listorti le refutó: “Volvemos a discutir lo mismo, es un tópico pensar que todos nos podemos mantener tanto tiempo encerrados. Un mes o 15 días es una cosa, pero llega un momento en el que no se puede ni psicológica, ni social, ni económicamente. ¿Cómo hacés para volver a fase 1 de vuelta? Es imposible”. A lo que Piovano respondió con contundencia: “Cada actividad que abras va a sumar más casos”.

Con este inicio de debate, lo que en un principio apuntó a ser un entrevista estrictamente vinculada a la salud, giró hacia el plano político. “No me digan todo el tiempo, ‘bueno pero no’. Los 10 mil casos no fueron por la doctora Piovano, fue porque la gente va a empezar a circular. A su pregunta sobre si la escolaridad va a sumar casos, mi respuesta es sí. Si no les gusta, lo lamento”, exclamó.

Al mismo tiempo, la especialista hizo hincapié en su preocupación de que una suba de contagios en las puerta de la llegada del otoño y el invierno, traerá un colapso en el sistema sanitario. Sin embargo, el panel dirigido por Listorti y Dumas, mantuvo firme su postura a favor del regreso a clases y la discusión continuó creciendo en tensión.

En relación a la posibilidad de una posible vuelta a la educación online, José María Listorti le dijo a Piovano que no todos los chicos de la Argentina tienen acceso a internet y a Zoom, lo que provocó una nueva reacción de la doctora: “Por eso, justamente, estuvimos puteando al Gobierno de la Ciudad que no dio computadoras”. Y en este sentido, Listorti le replicó: “¿Y Nación qué? ¡No me lo haga político, doctora! Si o no tiene sentido la charla. Usted me habla de Larreta y no me habla de Kicillof”.

A continuación, el conductor subió el tono y exclamó: “No quiero hablar de política. ¡Cag...! ¡Me puso la salud en la política! ¡Así no tiene gracia la charla! Yo la llamo como doctora, no como militante. ¡No me ponga la política en el medio!”. A lo que la doctora sentenció: “Si me van a llamar para discutir, por lo menos tengan argumentos, Lourdes antes dijo una pel...”, haciendo referencia al comentario de Sánchez sobre las guardas psicológicas de pediatría, que según información que tenía, están colapsadas.

Luego, Gabriela Piovano concluyó: “Esta vuelta fue una decisión presionada por lo que están diciendo. Hablamos de algo ideal, porque en la práctica no resulta. No es que están mal diseñados los protocolos, no se cumplen”.

LA NACION