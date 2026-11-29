Una vez más al frente de La noche de Mirtha en reemplazo de su abuela, Juana Viale abrió el programa del sábado con su ya clásica presentación del look: un momento distendido en el que se permite jugar y reírse de sí misma. En esta oportunidad, la actriz y conductora llevó un conjunto de seda natural en celeste pastel. “Esto es finísimo, es fresquísimo, es cancherísimo”, dijo, encantada con su elección. Más tarde, durante la cena, un gesto de Matías Alé la llevó a hacerles una divertida advertencia a sus invitados.

“Les quiero contar que tengo un top de seda natural con volados en el cuello y un escote muy bonito”, comenzó, mientras mostraba la prenda ante la cámara. La prenda, sin mangas y de corte holgado, se destacó por un escote en V con volados que le aportaron movimiento y un aire romántico al conjunto. Completó el look monocromático con un pantalón de botamanga angosta y tajos con cierre, del mismo género y color, y zapatos de taco alto en tono nude.

“Todo de la genia y maravillosa Evangelina Bomparola”, destacó Viale, y agregó: “Tiene mucho color y a mí me encanta”. De inmediato, dio detalles de su peinado. “Una vincha trenzada. Espectacular. Divino”, resaltó. Por último, pidió que las cámaras se acercaran para mostrar el maquillaje. “Haceme detalle del ojo. Voy a cerrar los ojos, atento”, indicó. Las sombras en tonos fríos y los labios en un tono natural acompañaron la elección del vestuario. “¡Arte, arte! Hay que poner color a la vida”, exclamó, feliz con el resultado.

Un aplauso para Mirtha y una advertencia para los invitados

Este sábado, Viale recibió en la mesa de su abuela a Luciano Cáceres, Flavia Palmiero, Brenda Gandini y Matías Alé. Fue este último quien, al comienzo de la cena, propuso dedicarle unos segundos a la anfitriona habitual del ciclo. “¿Le podemos mandar un fuerte aplauso a la señora Mirtha Legrand, por favor, que estamos comiendo en su mesa?”, pidió el actor. “Chiqui, te amamos”, sumó Juana, mientras todos aplaudían.

Juana Viale contó que Mirtha Legrand la mira todos los sábados Gentileza StoryLab

Luego del reconocimiento, Viale les recordó a sus invitados que su abuela estaba del otro lado de la pantalla. “Ella está chocha. Nos está mirando y después me va a estar llamando”, dijo, y les hizo un pedido en tono de broma: “Hay que portarse bien”.

La semana pasada, cuando Robertito Funes Ugarte le preguntó si su abuela la llamaba para corregirla después de cada emisión, Viale había contado qué tipo de devoluciones solía recibir de la Chiqui. “No me corrige, pero dice que estuvo buena la mesa, que cómo charlaron. Siempre muy atenta”, aseguró en aquella oportunidad.

De la televisión a las olas del Pacífico

En medio de la suplencia de su abuela, Juana se tomó unos días de descanso con amigos en El Salvador, donde cumplió uno de sus objetivos: surfear en la costa del Pacífico. A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes de su aventura y contó entusiasmada que a poco de llegar pudo conseguir su propia tabla. “Estoy feliz. No puedo creer que llegué hace una hora y media y ya tengo tabla”, expresó el sábado pasado.

Juana Viale en El Salvador (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Acto seguido, se la pudo ver en diferentes escenas mientras surfeaba olas grandes frente a acantilados rocosos con una orilla en parte cubierta de grava volcánica y en otra de arena. “Mi primer día de surfing”, tituló el video que publicó. “Increíble”, definió la experiencia y cerró: “Lo logré”. En las siguientes fotos se pudo ver a la nieta de Legrand con sus amigos tomando tragos en Nawi Beach. “Happy people having fun en El Salvador (Gente feliz divirtiéndose en El Salvador)”, indicó.

Un día después, la conductora volvió a las redes para compartir un nuevo video, donde se la ve caminar por la costa en dirección al agua. Para musicalizar la escena, eligió la canción “Delirium” de Gorillaz. Para la ocasión vistió un traje de baño turquesa y un piluso blanco con rayas rojas.

Juana Viale con amigos en El Salvador (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

El lunes por la mañana, Viale volvió a mostrarles a sus seguidores parte del paisaje salvadoreño. “Estamos pasando los cinco túneles para ir a Mizata. Es increíblemente verde, que amo”, comentó. Antes de volver al mar, hizo una observación: “Las olas están gigantes, súper cerronas. Voy a intentarlo, aunque sea una y luego... Agua de coco”. Esta vez, sin embargo, tuvo que conformarse con el intento: “Está re picante, no me pude meter, pero al menos, lo intenté”