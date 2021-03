Juana Viale habló de su historia de amor con Agustín Goldenhorn y del viaje que hicieron juntos

Es bastante infrecuente que Juana Viale hable de su vida privada. Este jueves, en una charla distendida con Diego Leuco y su equipo en Radio Mitre (Diego a la tarde), la hija de Marcela Tinayre y nieta de Mirtha Legrand habló de dos de sus amores: su hija Ámbar, de 18 años y su novio Agustín Goldenhorn , a quien definió como una persona “amorosa”.

Entre sonrisas y en un clima relajado que se prestaba para la charla, Viale habló primero del viaje de nueve mil kilómetros que hizo con su hija Ámbar. El pie lo dio el propio Leuco, quien contó que en el verano tuvo la oportunidad de conocer a Ámbar y que le pareció una persona brillante. “Es un ser distinto mi hija. Fui madre muy joven y me crié y eduqué con ella. No es lo mismo que mi maternidad a los 25 y a los 29″, sostuvo Juana, quien este sábado retoma la conducción de La noche de Mirtha, por el trece y el domingo de Almorzando con Mirtha Legrand, por la misma señal.

El conductor y su equipo quisieron saber si a la conductora le había molestado que en el último programa del año pasado apareciera de sorpresa su hija Ámbar. “No, no me molestó, me sacó de estructura, de eje. Era un programa raro, había vuelto la abuela, había mucho protocolo. Nunca, si me decías que tirara un millón de ideas, ninguna era que aparezca Ámbar. Nunca en mi vida apareció en ningún lado. Después fue todo un proceso de hablarlo. Yo, que soy muy protectora, quise saber quién le había pedido, cómo se había dado. Cuando me dijo que fue su decisión me sentí mal por no haberme parado a recibirla en el programa”.

Un viaje soñado

“Con Ámbar emprendí un viaje por el país”, contó luego Juana Viale. Con una amiga de su hija y un amigo de ella, madre e hija salieron al camino... “sin hoja de ruta”. “Dije, vamos al Norte. Mi hija es muy estructurada, no sé a quién sale. ‘¿Dónde vamos a dormir?’, me preguntaba. ‘No sé, ya veremos, vos me conocés’, le decía. La idea era parar en campings, pero estaban cerrados (por la pandemia). Los primeros tres días fueron difíciles. Fuimos con un amigo mío, un hermano del alma, y trajo para el viaje sopa paraguaya que fue todo lo que comimos al principio. Hicimos como 9 mil kilómetros en veintipico de días”.

Un amor que dure más de tres meses

Juana Viale volvió a contar la cita a ciegas que tuvo con Agustín Goldenhorn, con quien actualmente está de novia y con quien hizo “una escapada a una provincia”. Pero antes debió responder una pregunta: “¿qué te enamoró de él?”. Y su respuesta llegó al instante: “Es una persona muy buena. Es un gran músico, tenía una banda muy buena que se llamaba Falsos Profetas. Es amoroso en el sentido más lindo de la palabra. El también tiene hijos... es un quilombo...”.

Al hablar de la primera cita, Juana recordó también cómo es que llegaron a ese momento. “Yo volvía de Córdoba, de un evento de la marca de mi camioneta y mi vieja estaba comiendo con unos amigos en un restaurante, cerca de aeroparque. Me dice, ‘si estás cerca pasate’. Yo, ofuscadísima con la vida, media gruñona, les digo: ‘bueno, si alguien tiene a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses’. Un amigo dice yo tengo alguien para presentarte, me muestra la foto y le digo, ‘no, no es mi perfil’. Y otro amigo me dice: ‘yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar una foto’. Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro. El mundo es muy loco, este amigo que tenemos en común es amigo de la infancia de él y muy amigo de mi pequeño círculo, pero jamás me crucé con Agustín”.

La revelación llegó en el momento en que Agustín la pasó a buscar a Juana por su casa. “Él me pasa a buscar, vive cerca de donde yo vivo. Yo planté unos pomelos en la puerta de mi casa, estaba toda tupida la entrada y cuando salgo me mira y me dice: ‘sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le dije. Me mató, estaba re canchero. Fuimos a comer. Era un domingo y yo estaba sola con mis hijos. Ámbar estaba estudiando con una amiga, le dije ‘salgo dos minutos, me voy a tomar un vino con una amiga’, una mentirita piadosa. Le dije a Agustín, ‘yo tengo de tiempo una botella de vino. Charlamos, fuimos a un bar malísimo, comimos el peor hummus de la tierra” y así dieron el primer paso. Dos veranos más tarde, Juana y Agustín siguen juntos. Claramente se dio lo que la nieta de Mirtha Legrand quería: que la relación durara más de tres meses”.

LA NACION