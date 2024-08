Ernesto Tenembaum defendió a Juana Viale luego de que Milei la atacara por una entrevista de 2021: “Yo sé qué le molestó”

Escuchar

El miércoles por la madrugada el presidente Javier Milei volvió a hablar de “operadores cómplices” en el periodismo y apuntó contra Juana Viale por una entrevista con él en su programa en donde se debatía la llamada fiesta de Olivos realizada por Alberto Fernández y Fabiola Yañez en la quinta presidencial. Horas más tarde, el periodista Ernesto Tenembaum salió en defensa de la conductora e intentó explicar de dónde surgen las agresiones del Presidente a personalidades que discrepan con él. “Yo sé qué le molestó”, indicó.

Durante un repaso de las noticias del día en su programa de Radio Con Vos, Tenembaum se detuvo sobre un posteo que realizó Milei en donde criticó los dichos de la nieta de Mirtha Legrand, durante una entrevista de 2021, y fustigó: “ Nunca olvidar. Los KKs y sus operadores cómplices ”.

“Milei se la agarró con Juana Viale. Puso ‘nunca olvidar’. Es como si fuera el Holocausto, más o menos lo que hizo Viale”, ironizó Tenembaum, y le respondió al Presidente que tanto Juana como Mirtha nada tienen que ver con los gobiernos kirchneristas. “Buscá la lista de invitados de Juana y Mirtha y vas a encontrar que de cada 25 invitados, solo uno es kirchnerista. Buscá los comentarios de Juana y Mirtha; ni algún mínimo elogio al kirchnerismo vas a encontrar. Hay algo que le molestó, y tiendo a pensar que sé qué fue”, analizó.

En ese sentido, Tenembaum explicó que tiene presente aquella entrevista a raíz del trabajo de investigación que realizó para su nuevo libro y relató: “Milei no olvida; estamos hablando de un video de hace casi tres años, de 2021, donde se estaba discutiendo la fiesta de Olivos. Milei se adueña de la mesa. Es una mesa tensa en otros aspectos. Juana pone un poco de paños fríos o trata de pensar diferente, aunque no es concesiva con Alberto. Pero Milei le dice “KKs operadora mediática”. Es el mismo mecanismo que usó con [Diego] Leuco”.

“Si ves la lista de periodistas con los que se lo agarra, todos comparten algo que parece irritar a Milei. Ninguno de ellos es kirchnerista . La fijación de Milei es con aquellos que no son kirchneristas, pero tampoco son verticales con él . Los “boluprogres”, los dueños de la corrección política, esos son los elementos que a él lo sacan”, sintetizó.

Para profundizar en su argumento, recordó los debates y discusiones en la Cámara de Diputados cuando el Presidente era legislador nacional: “En la discusión sobre política en el parlamento, el enemigo número uno era [Martín] Lousteau, no [Oscar] Parrilli; era [Nicolás] Massot, no Germán Martínez. Hay algo en eso que lo saca, y dice que no hay periodistas independientes. Muy 678″.

Tras conocerse la denuncia por violencia física y psicológica del expresidente Alberto Fernández sobre la ex primera dama Fabiola Yañez, Milei se encargó de cargar contra aquellos periodistas o personalidades públicas que entiende que fueron “cómplices” con el último gobierno. Entre los apuntados hubo un grupo de profesionales contra quienes arremetió al retuitear una publicación que los calificaba como “cómplices de los verdaderos violentos”, y más tarde se ensañó con la Alfredo y Diego Leuco, luego de que este último contara las presiones sufridas por su familia cuando el expresidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

La entrevista que fue polémica

Alrededor de las 2 de la mañana del miércoles Milei reposteó un fragmento de la mencionada entrevista en el programa La Noche de Mirtha de 2021. El posteo original lo realizó un usuario llamado Mati Smith (@Trumperizar) en el cual remarcó: “Milei no se equivoca nunca”. La frase hace alusión a los dichos del actual presidente en esa entrevista, que ahora toman mayor resonancia tras conocerse las aparentes infidelidades, agresiones y abusos de Fernández sobre su expareja en ese periodo. “Nunca olvidar. Los KKs y sus operadores cómplices”, recriminó Milei.

En el clip de poco más de una minuto, el mandatario expone su opinión sobre el accionar del expresidente desde la Casa Rosada durante la pandemia de Covid-19. “Como si todo esto fuera poco, a esa inmoralidad le tenés que agregar que nos tenía encerrados y él estaba enfiestado”, dijo. Enseguida, Viale le marcó: “Eso es una deducción tuya”.

NUNCA OLVIDAR

Los KKs y sus operadores cómplices. https://t.co/5fCVjunqXN — Javier Milei (@JMilei) August 14, 2024

Milei, le aceptó la aclaración y continuó: “Las reglas que le impuso al resto, él no las respetó y eso lo hace un inmoral. O ¿acaso él desconocía? No es que es un amoral, porque puede llegar a darse la situación de que sea tonto, sino que él estaba fijando las reglas. Nos fijó las reglas a todos, nos encerró a todos, nos hizo perder trabajos, empleo, hubo gente que perdió familiares y no los pudo velar, y él estaba de joda”.

Una vez que concluyó, Viale intentó tamizar las declaraciones del entonces economista que iniciaba su carrera política presentándose para diputado nacional y consideró: “Esas son palabras de Milei. Creo que la situación de ser presidente en pandemia... creo que hay veces en donde uno se puede equivocar y asumir ciertos errores y reconocerlos, que por ahí hasta vuelve más humano a esa persona que uno lo ve como presidente y tan ajeno a lo que le pasa a la sociedad”.

