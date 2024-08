Javier Milei volvió a hablar de “operadores cómplices” y apuntó contra Juana Viale por una entrevista en la que defendió a Alberto Fernández

Escuchar

Como ya es costumbre, activo en redes sociales hasta altas horas de la madrugada, el presidente Javier Milei compartió un posteo que recordaba un momento televisivo suyo con Juana Viale en donde criticaba al entonces presidente Alberto Fernández por incumplir las restricciones de la pandemia y haber organizado la llamada fiesta de Olivos. En aquella oportunidad, que data del 2021, la conductora había defendido al expresidente. “Nunca olvidar. Los KKs y sus operadores cómplices”, escribió anoche el jefe de Estado.

En medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez a Fernández por agresiones físicas y psicológicas en la quinta presidencial, Milei se ensañó con apuntar contra aquellas personalidades públicas que considera que apoyaron o defendieron al expresidente en algún momento durante los últimos cuatro años.

NUNCA OLVIDAR

Los KKs y sus operadores cómplices. https://t.co/5fCVjunqXN — Javier Milei (@JMilei) August 14, 2024

Así es que, luego de acusar a un grupo de periodistas de “cómplices” y atacar más tarde a Diego Leuco por una anécdota sobre las presiones hacia su familia de Fernández, el líder de La Libertad Avanza cargó contra Juanita Viale, la nieta de Mirtha Legrand.

Alrededor de las 2 de la mañana, Milei reposteó un fragmento de la mencionada entrevista en el programa Almorzando con Juana de 2021. El posteo original lo realizó un usuario llamado Mati Smith (@Trumperizar) en el cual remarcó: “Milei no se equivoca nunca”. La frase hace alusión a los dichos del actual presidente en esa entrevista, que ahora toman mayor resonancia tras conocerse las aparentes infidelidades, agresiones y abusos de Fernández sobre su expareja en ese periodo. “ Nunca olvidar. Los KKs y sus operadores cómplices ”, recriminó Milei.

En el clip de poco más de una minuto, el mandatario expone su opinión sobre el accionar del expresidente desde la Casa Rosada durante la pandemia de Covid-19. “Como si todo esto fuera poco, a esa inmoralidad le tenés que agregar que nos tenía encerrados y él estaba enfiestado”, dijo. Enseguida, Viale le marcó: “Eso es una deducción tuya”.

El presidente Javier Milei en el cierre del Foro Construyendo un futuro más seguro, 3a 0 años del atentado a la AMIA en el Hotel Hilton Marcos Brindicci - LA NACION

Milei, le aceptó la aclaración y continuó: “Las reglas que le impuso al resto, él no las respetó y eso lo hace un inmoral. O ¿acaso él desconocía? No es que es un amoral, porque puede llegar a darse la situación de que sea tonto, sino que él estaba fijando las reglas. Nos fijó las reglas a todos, nos encerró a todos, nos hizo perder trabajos, empleo, hubo gente que perdió familiares y no los pudo velar, y él estaba de joda ”.

Una vez que concluyó, Viale intentó tamizar las declaraciones del entonces economista que iniciaba su carrera política presentándose para diputado nacional y consideró: “Esas son palabras de Milei. Creo que la situación de ser presidente en pandemia... creo que hay veces en donde uno se puede equivocar y asumir ciertos errores y reconocerlos, que por ahí hasta vuelve más humano a esa persona que uno lo ve como presidente y tan ajeno a lo que le pasa a la sociedad”.

LA NACION