Julia Mengolini, sobre el telar de la abundancia: "Es una estafa"

El cuento del tío es eterno y vuelve cada tanto tomando diversas formas. Esta vez reapareció como el Telar de la Abundancia y llegó rápidamente a los medios porque muchas famosas se involucraron. Una de ellas fue Jazmín Stuart, cuyo audio convocando amigas para sumarse a esta mágica forma de multiplicar el dinero se viralizó. Julia Mengolini fue una de las que salió a desarmar este telar y explicar que se trata de una estafa. La periodista estuvo en Los Ángeles de la mañana, por eltrece, y dijo: "La guita no se multiplica milagrosamente salvo laburando o robando. Me llama la atención que la gente entre tan ingenuamente. Encima tenés que pedirle plata a tus amigas con promesa de que esa plata se le va a multiplicar".

Julia remarcó el tono feminista del engaño. "Con palabras amorosas, un léxico feminista y la promesa de un trabajo emocional, con una consagración los miércoles, muy sectario todo. Ese discurso atrapa a mucha gente, no necesariamente que necesite plata porque Jazmin Stuart siempre trabajó muy bien. Hay que entender que estás estafando a amigas. A veces pienso que algunas, y no hablo de Jazmin, no son tan víctimas: son estafadoras".

Además contó que le bajaron una publicación de Instagram "porque muchas la denunciaron". Y sumó: "Eso nunca me había pasado. La publicación tenía las cuentas matemáticas de cómo funciona y matemáticamente es inviable".

"Otra cosa que atrapa es la contención que ofrece el grupo. Es una estafa que se conoce hace tiempo y vuelve con otras formas. Cada vez que una cobró hubo ocho que perdieron la plata. Yo creo que las que cobraron podrían devolver la plata".

A Yanina Latorre la invitaron a un telar

Yanina Latorre, panelista de LAM, fue convocada a ser parte del Telar de la Abundancia y contó su experiencia. "A mí me lo ofrecieron y dije que no. Me llamó Nara Ferragut que entró por Barbi Silenzi. Me mandó un video, el estatuto, el grupo de WhatsApp. Me explicó que era algo metafísico, espiritual, para combatir tus miedos. Yo soy contadora y vieja ya y sé que para querernos y curar miedos no tenemos que poner 1440 dólares. Le mostré el dibujo piramidal de la estafa y le expliqué que las primeras tres líneas cobran y después la gente se te da cuenta que es inviable. No está bancarizado, es todo en negro, de palabra. Nara, en su ingenuidad, está esperando que le devuelvan la plata. Sé que María Carámbula cobró una cifra exorbitante, como 50.000 dólares. También Emilia Mazer, Edda Bustamente".