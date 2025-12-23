Cautiva, la serie basada en el caso real de una joven que buscaba refugio en la fe y se encontró con un infierno de abusos y humillaciones

En una época donde el género true crime no para de generar contenido, HBO Max, TNT y Flow lanzarán en 2026 la serie original Cautiva. Protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, esta historia -basada en un reciente caso real- se adentra en la búsqueda de justicia y libertad de una víctima de abuso y malos tratos dentro de una institución religiosa.

A lo largo de seis episodios, la trama seguirá a Clara (Kopelioff), una joven que, en pleno siglo XXI y abrazando su vocación religiosa, entra a un convento de clausura sin imaginar jamás la pesadilla que vivirá tras esos muros. Cecilia, la Madre Superiora (Vega), convertirá su vida en un infierno medieval a través de torturas, abusos y maltratos que se sucederán durante 15 años, hasta que finalmente conseguirá escapar de allí. Ayudada por su familia, Clara comenzará un proceso de reconstrucción de sí misma y una infatigable lucha en búsqueda de justicia.

Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, Cautiva transcurre en tres líneas de tiempo que irán intercalándose entre sí para hacer más llevadera la historia. “Todo empieza cuando Clara tiene 18 años. Es muy creyente y tiene una familia con bastantes problemas, entonces decide entrar en este convento de clausura como buscando un refugio, pero se encuentra con un lugar que no imaginaba”, le cuenta Carolina Kopelioff a LA NACION en un alto del rodaje.

La segunda línea de tiempo se enfocará en los años de abusos y torturas psicológicas vividas dentro del convento, y la tercera, cuando logra escapar y empieza su trabajo de sanación. “Allí se contará un poco la reconstrucción de su vida, su historia, su cuerpo, sus vínculos. Este convento la transformó en un cien por ciento”, revela la ex Soy Luna sobre su primer protagónico.

Su contrafigura, la villana de esta historia, es nada más y nada menos que Lorena Vega. Ella tendrá la misión de encarnar a esta Madre Superiora abusiva y manipuladora que terminará en la cárcel. “Es un personaje fuerte, difícil. Es una persona que tiene un desequilibrio emocional muy grande, una estratega, una psicópata que abusa de su poder”, anticipa la talentosa actriz que, si bien tiene una gran trayectoria en cine, teatro y televisión, en el último tiempo se ha hecho más popular gracias a su papel de psicóloga de Vicky (Griselda Siciliani) en Envidiosa.

Producida por Aleph Cine y escrita por Pablo Lago, Paula Hernández y Leonel D’Agostino, este thriller psicológico cuenta con un elenco de lujo con nombres de la talla de Julieta Zylberberg, Rita Cortese, Valeria Lois y Rochi Hernández.

Luz, cámara… ¡acción!

Miércoles 22 de octubre, tres de la tarde, barrio de Flores. El rodaje de Cautiva comenzó hace tres semanas. Sin embargo, estos son los últimos días de grabación en esta locación: un imponente edificio que hace unos años ofició como la Iglesia Evangélica Metodista y luego, como sede de la Universidad de Flores. Allí, todo el equipo recibe a LA NACION para presenciar una jornada de trabajo. Ya grabaron algunas escenas que serán clave en la historia pero que, por motivos obvios, no es posible adelantar.

Antes de charlar con sus protagonistas, nos invitan a un recorrido por este oscuro y tenebroso convento donde transcurrirá la historia. El resto se filmará en otra iglesia del barrio porteño de Almagro y en San Miguel. Mientras uno de los productores revela algunos detalles desconocidos de este caso verídico que en 2016 conmocionó al país, vamos atravesando los distintos escenarios.

Una cama con varias frazadas dobladas sobre ella y un crucifijo colgado en la pared dan cuenta de la habitación de Clara. Seguimos por el comedor, la cocina, el despacho de la Madre Superiora (donde ocurrirán varias de las torturas) hasta que llegamos a un inmenso cuarto con muebles de madera que oficiará de taller. A juzgar por los objetos sobre las mesas, allí las hermanas armarán rosarios, pintarán estatuas de la Virgen María y prepararán mermeladas.

El último lugar -y no menos importante- es un inmenso parque, donde se armó una huerta y se construyó especialmente un paredón que será clave en la historia: por él se escapará la protagonista. “El trabajo de arte es impresionante. Hay una pared que construyeron con cartón y no lo podés creer; parece un paredón de verdad”, dirá minutos después Rita Cortese sorprendida por el trabajo de escenografía.

Mientras volvemos hacia el lugar dispuesto para las entrevistas, nos cruzamos con algunos técnicos que arrastran un mobiliario que desentona con los ambientes de un convento. “Están armando la redacción de un diario, donde trabaja el personaje de Julieta Zylberberg”, nos explica Mauro Guevara. El productor se refiere a Martina Robles, una periodista a la cual le llega un mensaje anónimo denunciando que hay abusos en el convento y decide investigar. “Ella se mete a full con lo que pasó e incita a Clara a que denuncie”, revela Zylberberg mientras confiesa que nunca había leído ni escuchado nada sobre este caso ocurrido en Nogoyá, Entre Ríos. “Lo que más me impactó es que fue en 2013. No me sorprendió que hayan sucedido abusos en una institución; digamos que eso no es una novedad, pero sí me resultó llamativo que este nivel de abuso suceda hace cinco minutos”.

“De eso no se habla”

Este impactante caso al que se refiere la actriz es el de Silvia Albarenque, una carmelita descalza del Convento de Nogoyá que denunció haber sido víctima de un sinfín de humillaciones y maltratos que incluían desde días de ayuno y encierro hasta castigos con látigos y cilicios. Su padecimiento salió a la luz en 2016, tras una investigación periodística a cargo de Daniel Enz, director de la revista Análisis. Finalmente, Luisa Ester Toledo (la priora del lugar) recibió una condena de tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad doblemente calificada por el uso de violencia y amenazas, convirtiéndose así en la primera autoridad de un convento condenada en la Argentina.

“El caso es complejo por eso lo queremos construir con sutileza, que no sea un lugar cliché o desmesurado. Hay que entrar en la complejidad interna de ese personaje, que es difícil de conocer porque el mundo de los conventos y de las monjas de clausura es un mundo del cual no hay mucha información. La serie se enfoca en una versión de esa intimidad de un convento que no es la habitual o que, por lo general, no se escucha”, advierte la encargada de darle vida a la villana de esta historia.

Al tratarse de un hecho verídico, este proyecto tiene un plus: darle voz a un tema del cual no se habla habitualmente como es la opresión religiosa y la vulneración de los derechos humanos en espacios de fe. En ese sentido, Cortese, que en la trama interpreta a la Madre Superiora que antecede al personaje de Vega, remarca: “Es muy interesante porque es un mundo que no es muy conocido”.

A pesar de que es un caso que realmente sucedió, las actrices aclaran que esta apuesta se trata de una interpretación de un hecho que se convierte en ficción con todos los condimentos necesarios para hacer un entretenimiento. Por eso, la construcción de sus personajes estuvo más que nada basada en los guiones y en lo que fueron trabajando con las directoras. “Nosotras pudimos tener contacto con algunas personas vinculadas al hecho real”, aclara Vega mientras que Valeria Lois, encargada de interpretar a la madre de Clara, se basó directamente en lo que escribieron Paula Hernández, Leonel D’Agostino y Pablo Lago.

Valeria Lois, Julieta Zylberberg y Rita Cortese, durate las grabaciones de Cautiva Santiago Filipuzzi

“Los libros son muy sólidos, muy interesantes y atrapantes. En mi caso, conocía la historia, había escuchado un podcast y vi algunas cosas, pero el camino fue trabajar desde lo que escribieron los autores. Trabajamos desde los libros, sin intentar ninguna imitación ni contar alguna anécdota puntual sino construyendo desde cómo se armaron los personajes”, explica la intérprete de Estela Bruzzo, una mujer muy religiosa que cuando su hija entra en el convento siente una gran alegría. “Eso que parecía un sueño cumplido pasa a ser una pesadilla porque se da cuenta que con su hija pasó algo que está más cerca de la tortura y el degradar a un ser que de recibir los votos y cumplir con todo ese ideal que tenía”, reflexiona Lois.

Poner el cuerpo

Meterse en ese mundo, en esas texturas, en esa atmósfera” está siendo un gran desafío para estas actrices. Sobre todo, a la hora de rodar las escenas de abuso o violencia. “Son muy duras porque hay mucho de poner el cuerpo, en mi caso”, revela Kopelioff que confiesa terminar agotada después de actuar ese tipo de secuencias. Enseguida, recuerda una toma puntual que la marcó en lo que va del rodaje: “Me pasó en una escena que fue muy fuerte y Paula me dijo: ‘Vení, ¿querés verla en el monitor?’. La vi y me dio impresión porque no deja de ser algo que pasó; además de verse una en una situación así”.

Carolina Kopelioff, sobre las escenas de violencia y abuso que le toca protagonizar: "Son muy duras porque hay mucho de poner el cuerpo, en mi caso” Santiago Filipuzzi

“Es raro decir que te sentiste bien en una escena de tortura pero el placer tiene que ver con la entrega total”, acota su antagonista mientras la exestrella de Soy Luna agradece el equipo contenedor y el rol de las directoras a la hora de encarar esas tomas. “Son increíbles y nos guían muy bien”, enfatiza.

A pesar de que en la pantalla son rivales, la química entre Vega y Kopelioff es innegable. Es que las actrices vienen de compartir otro proyecto (En el Barro) en el último tiempo. “Yo entré en la segunda temporada y no estábamos en el mismo pabellón, así que ella no me torturaba ahí”, bromea Carolina. Aunque no compartieron escenas en la serie de Sebastián Ortega, las actrices se prepararon juntas para presentarse al casting de Cautiva. “Cuando llega la oportunidad de hacer este trabajo, antes de quedar elegidas dentro del elenco, trabajamos juntas los personajes para poder quedar; estábamos muy conectadas y lo queríamos hacer juntas”, cuenta Vega mientras remarca que, si bien en pantalla están enfrentadas, cuando la cámara se apaga son muy unidas.

Jugar en primera

A lo largo de la charla, las cinco actrices coinciden en que este es un proyecto muy especial para sus carreras. Mientras que Cortese destaca la historia a contar y el trabajar con una directora de la talla de Paula Hernández, Zylberberg menciona la perfección de los libros y el elenco que es “un sueño”.

Lorena Vega interpreta a la madre superiora del convento Santiago Filipuzzi

Un elenco prácticamente integrado por mujeres tanto delante como detrás de cámara. “Eso es un plus. El cupo es algo por lo que venimos bregando hace un montón, que haya espacio para realizadoras, que haya roles femeninos en cabezas de equipo. Eso hace que haya una lectura profunda y diferente de lo que cuenta esta historia”, opina Vega.

En el caso de Kopelioff, éste es su primer protagónico en una plataforma como HBO Max, Flow o TNT. “Estoy muy contenta y muy agradecida a todas las personas que confiaron en mí. Creo que es producto de mucho esfuerzo, de haber hecho un millón de otros personajes y quedarán un millón más, protagónicos o no, la vida es así. Hoy toca este y es una historia hermosa. Estar con Lore y con este elenco es un lujo, así que estoy muy feliz”, confiesa.

“Como dice Caro, estar haciendo este personaje es el efecto de un montón de cosas: de un trabajo de mucho tiempo, de que el público esté interesado en ver mi trabajo, de deseos propios, de conexión artística con las personas con las que trabajo”, coincide su co-protagonista mientras reconoce que ser la psicóloga de Vicky en Envidiosa aumentó su popularidad aunque su vida es la misma de siempre. “Salgo a la calle muy distinta a como estoy en ese papel entonces no me reconocen tanto. Sí siento el cariño del público que ya venía con las obras de teatro y ahora siguió creciendo la marea. En ese sentido, está buenísimo”, concluyó.

