Juliette Lewis y Brad Pitt: una relación polémica que terminó en una canción reveladora escrita por la actriz

Los intérpretes fueron pareja durante cuatro años a comienzos de los 90, pero luego confesaron que su noviazgo no tenía futuro porque eran muy jóvenes; la actriz de Yellowjackets le dedicó un tema que brinda pistas sobre la naturaleza del vínculo y él aseguró que Lewis fue uno de los grandes amores de su vida

escuchar

Debido al contundente éxito que cosechó con la serie Yellowjackets, Juliette Lewis está experimentando una suerte de “vuelta al ruedo” en la que los diálogos con la prensa son más frecuentes que años atrás. Con el sarcasmo que la caracteriza, la actriz contó en qué aspecto indagan más los medios cuando se encuentra promocionando la ficción de Ashley Lyle y Bart Nickerson. “Me preguntan por la adicción a las drogas o por Brad Pitt”, compartió la actriz en una cándida entrevista con la revista People. Los actores se conocieron cuando Juliette tenía 16 años y ya se había emancipado de sus padres para poder trabajar en Hollywood sin que ellos tuvieran control de sus decisiones.

"Ahora es un extraño en mi vida, pero compartimos una época crucial en la que ambos queríamos triunfar", declaró Juliette Lewis sobre Brad Pitt Larry Busacca - Getty Images North America

“En esa época hice muchas cosas locas, pero hay crecimiento. Cuando me preguntan por todo eso, les digo que suelten el pasado, como lo hice yo”, declaró la actriz sobre esos años turbulentos signados por la polémica de un vínculo juvenil que estaba entrelazado con los largometrajes que realizaban juntos en sus inicios en la industria (como es el caso de Too Young to Die?, de Robert Markowitz, y de Kalifornia, de Dominic Sena) y también atravesado por las opiniones de los medios sobre la diferencia de diez años de edad que existía entre ambos.

Amor en el set y ruptura abrupta

Juliette Lewis conoció a Brad Pitt en el rodaje de una de sus películas más dramáticas Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

En el rodaje de Too Young to Die? fue donde se enamoraron y, tras finalizar la filmación, comenzaron una relación de cuatro años que terminó cuando Lewis cumplió 20 años . Meses después de esa separación, a Pitt se lo pudo ver avanzar en su vida sin problemas, iniciando un vínculo con Gwyneth Paltrow que era aún más resonante para la prensa de esa época que el que había tenido con Lewis, quien nunca más cruzó caminos con quien fuera su pareja. “No está en mi universo en lo absoluto”, le contó la actriz y cantante a la publicación The Guardian. “Es una persona muy famosa, lo que me resulta extraño porque ahora recuerdo a ese noviazgo como esos que uno tiene en la adolescencia, lo miro y es una persona con la que compartí una parte de mi historia”, expresó Lewis. Asimismo, la intérprete de 49 años declaró que estaba “muy enamorada de él” y que para, la edad que tenían, duraron “una eternidad como pareja”.

De hecho, Lewis se asombra cuando habla de Pitt porque efectivamente se trató de la relación más larga que entabló hasta la fecha. “No está en mi vida ahora, no nos hablamos, pero espero que encuentre la felicidad que está buscando porque realmente lo amé muchísimo, es un gran hombre”, apuntó la nominada al Oscar por su actuación en Cabo de miedo de Martin Scorsese.

Los actores se conocieron en 1990 y estuvieron cuatro años juntos Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

Por otro lado, Juliette recuerda sus comienzos en Hollywood y asegura tenerlos asociados a Pitt. “Todos mis grandes cambios sucedieron a la par de esa conexión que tenía con él, perdimos el anonimato juntos, eso fue muy significativo”, manifestó la actriz , quien cuando conoció a Brad venía de su notoria emancipación y de haber sido arrestada por beber alcohol siendo menor. Un año antes, había dejado la secundaria, con la aprobación de sus padres, el actor Geoffrey Lewis y la diseñadora gráfica Glenis Batley, quienes se habían divorciado cuando Juliette tenía tan solo dos años.

Brad Pitt con Juliette Lewis en los Oscar Archivo

“Sé que suena radical lo que hice en ese momento”, se sincera. “Pero cuando empezás a actuar tan chica, te gusta hablar con gente de tu edad, y me di cuenta que además los estudios preferían contratar a menores emancipados para que pudieran trabajar más horas, así que tomamos los tres esa decisión”, evocó la actriz, quien en esa etapa de su vida convivió con Karen Black, la artista que ofició de mentora de esa joven nacida en California que, ya a sus cinco años de edad, se encontraba formando parte de una serie, Home Flies, el primero de numerosos proyectos gestados en una época convulsionada de su vida.

Declaraciones cruzadas y una romántica confesión

Brad Pitt y Juliet Lewis en un evento, en 1993, en Las Vegas, Nevada Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Luego de su ruptura de Pitt, la actriz se abocó al trabajo brindando una de sus mejores personificaciones: la de Mallory Knox en Asesinos por naturaleza de Oliver Stone. En cuanto a su lucha por triunfar en Hollywood, meta que conquistó a temprana edad, Lewis también reveló en diálogo con The Guardian que ese espíritu temerario también lo veía en Pitt . “Ahora somos extraños y eso me parece muy raro, no lo conozco como persona adulta y él tampoco me conoce a mí”, reflexionó. “Lo único que sé es que le gustan las mujeres interesantes”, bromeó, y luego adquirió un tono melancólico al aludir a su expareja. “Cuando nos enamoramos, él era un chico humilde que creció en un mundo muy pequeño del que tuvo que irse tomando muchísimo coraje”.

Brad Pitt y Juliette Lewis en Kalifornia (1993).

Juliette no es la única integrante del binomio en ser consultada sobre sus relaciones pasadas. En una entrevista con Vanity Fair, el actor recordó cómo vivió la ruptura con Lewis en los turbulentos 90. “Todavía la quiero mucho, es una persona brillante, la pasamos muy bien juntos, fue una de las mejores relaciones que tuve”, llegó a decir el actor . En cuanto al motivo de la separación, además de la edad y los diferentes caminos que estaban tomando, se encontraba “la idea de que el amor lo conquista todo”.

Para Pitt, esa filosofía dista mucho de sus creencias. “Se nos inculca eso, pero está muy lejos de ser verdad, y no fue verdad en nuestro caso, nos creíamos Sid Vicious y Nancy Spungen, éramos un poco tontos, pero a la vez estábamos empezando, disfrutábamos de ser poco conocidos”, añadió el coprotagonista de Érase una vez en Hollywood, quien no titubeó en declarar que Lewis fue uno de los grandes amores de su vida , una romántica confesión que le llegó a la actriz mientras ella ya estaba casada con Steve Berra, de quien se divorció en 2003.

Juliette y Brad estuvieron juntos cuando todavía no habían saltado a la fama Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

“No sé si yo estuve junto a alguien a quien pudiera definir como ‘el amor de mi vida’”, expresó la actriz con honestidad brutal luego de terminar su vínculo con el baterista de Rage Against the Machine, Brad Wilk, que estuvo sobrevolado por una polémica debido a una supuesta infidelidad del músico a su esposa, la cantante Selene Vigil, con Juliette, afirmación que Wilk niega por completo: “Nuestro matrimonio estaba terminado mucho antes de que Juliette entrara a mi vida”, declaró el artista. Los músicos se conocieron cuando Juliette and the Licks, la banda de garage rock que Lewis formó en 2004 , realizó una gira con el famoso grupo comandado por Zach de la Rocha.

¡Con todas las plumas puestas! Juliette Lewis, cantando en Barcelona con su banda Reuters

En 2020, la relación se disolvió. “El amor de mi vida es mi banda”, aseveró Lewis. “A veces me siento sola, no voy a mentir sobre eso, pero ya hice las paces con el hecho de que quiero dedicarme enteramente al arte, le quiero dar mi corazón a lo creativo y no quiero que nada me distraiga”, apuntó, pero no negó su deseo de conocer a alguien con quien pueda compartir las cosas más simples.

“Cuando sos famosa a los 19, eso te cambia la cabeza”, declaró la actriz, quien atravesó una tormenta a sus 22 años, cuando debió ingresar a un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas. “Ahora solo quiero encontrar el amor en lo mundano; ¿no sería genial que un hombre me pase a buscar por mi casa y me lleve a cenar? (…) Ya pasó mi etapa introspectiva de los 90, ya sé quién soy y qué quiero, ya no tengo que buscarme a mí misma ni ponerme en situaciones poco saludables o juntarme con personas equivocadas e incluso peligrosas”, expresó.

Una canción rabiosa… ¿dedicada a Brad Pitt?

Los primeros pasos de Juliette en la música los dio con el EP que editó junto a su banda, titulado ...Like a Bolt of Lightning. El trabajo discográfico producido por H. Rhodes contenía seis canciones y una de ellas, “20 Year Old Lover” (“Amante de 20 años”), se presume que fue compuesta para Brad Pitt . “Sé lo que están diciendo cuando te estoy hablando”, se la escucha cantar a Lewis en el tema que alude a un idilio adolescente que se abstrae de las opiniones ajenas.

“Me asombraba que la gente estuviera fascinada con el hecho de que salimos por cuatro años, no podían creerlo, y todavía me sucede, todavía me preguntan. Lo que puedo agregar es que era un vínculo de secundaria en el que queríamos vernos todos los días, fue divertido, fue maravilloso y recuerdo esos momentos con gran afecto”, sumó la actriz que, en la actualidad, y como ella misma afirmó, está abocada al arte en todas sus expresiones.