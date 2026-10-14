Justicia: difunden la declaración de Cris Morena sobre los episodios de violencia denunciados por sus nietos

Después del estremecedor relato de Valentín Yan, en el que el joven reveló la violencia física y psicológica que, tanto él como su hermano Franco, recibieron en su niñez por parte de su padre, Darío Giordano, llegó la palabra de Gustavo Yankelevich. El productor contó cómo fue el proceso judicial para conseguir la tenencia de sus nietos y sacarlos de ese ambiente hostil en el que vivían. Sin embargo, hay una voz que faltaba: la de Cris Morena. Si bien el lunes la productora televisiva recurrió a sus redes para dedicarle unas emotivas palabras a los tres hijos de Romina Yan, en las últimas horas se conoció una declaración testimonial que dio en 2015 en la causa penal por lesiones contra Giordano.

El expediente fue expuesto en la edición de este miércoles de El Diario de Mariana. Tras aclarar que estos testimoniales se dieron cuando los chicos ya estaban viviendo con Gustavo Yankelevich, Tatiana Schapiro comenzó a leer las partes más relevantes de este documento en el que la creadora de Margarita contaba con lujo de detalles la agresión que sufrieron los niños tras la muerte de su madre.

“Sobre los hechos denunciados, refiere que ella conoció a Darío Giordano cuando empezó a salir con su hija y que siempre notó cierta irritabilidad que vio acentuada a partir de la desaparición de su hija Romina. Dice que acompañaba a los chicos a realizar diversas tareas extracurriculares, que el padre aceptó que realizaran con el compromiso de que la declarante se encargara de su traslado. Aproximadamente a las 19.30, siempre tenía que reintegrar a los menores al domicilio pudiendo observar que el lugar siempre estaba oscuro y eso la entristecía”, comenzó a leer la periodista de América.

A los dos años de la muerte de su hija hubo una situación particular que la movilizó por completo. Según su declaración, Franco se encontraba solo con ella, rompió en llanto y le dijo que su padre le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho. Por ese entonces, el niño tendría 10, 11 años. “En ese momento, Franco le suplicó que no le contara nada a su padre porque le tenía temor a la reacción de su progenitor. Le comentó que incluso en una de las ocasiones lo había golpeado tan fuerte que se había detenido ante el llanto de él y le había prometido que no le pegaría nunca más por la memoria de su madre”, relató Schapiro.

Según Gustavo Yankelevich, Cris fue de las primeras en darse cuenta de lo que pasaba

Conmovida por la situación, Cris Morena decidió tomar cartas en el asunto. “Le comentó lo sucedido a su hijo Tomás y ambos se acercaron a hablar con Darío Giordano para ver qué era lo que estaba sucediendo. Sin manifestar puntualmente los dichos de Franco porque así se lo había prometido. Para evitar represalias, la idea de la charla se centro en cómo estaba él y si necesitaba más ayuda de la familia para manejarse con los chicos. Darío respondió que su situación era muy difícil y que tenían que entenderlo”, expresó la encargada de entrevistar a Valentín Yan días atrás.

Según el relato de la conductora, después de aquella conversación comenzó a dificultarse su relación con los chicos, sobre todo, con Franco. “Darío comenzó a poner excusas para que ella armara programa con sus nietos o para que se quedaran a dormir en su casa”, explicó la panelista de DDM.

De qué forma advirtió el temor de sus nietos hacia su papá, Cris refiere que Franco llegó a decir que en su casa actuaba de hijo. “Llegaba a su casa, se encerraba en su cuarto, tratando de no mirar a los ojos de su papá y hablar lo menos posible para evitar los enfrentamientos. Incluso llegó a tener un tic con los ojos que mantuvo aproximadamente tres años”, dijo Cris.

“Franco comenzó a decir que quería irse a vivir con ella o con su abuelo, habiendo tanto ella como Gustavo accedido a ello pero le fue determinantemente prohibido por su padre que al enterarse de la situación le refirió a Franco: ‘De ninguna manera. Vos vas a estar bajo mi control hasta los 18 años. Yo controlo tu cabeza, tu mente, todo lo que hacés’”, relató su abuela ente la justicia.

Respecto a Valentín, según el relato de Cris Morena, la agresión verbal era permanente; causándole temor al niño con gritos muy fuertes y cercanos a su cara para generar mayor intimidación. En ese contexto, Cris recordó un violento episodio del que fue testigo en la puerta del colegio de los niños. “Recuerda haber visto a Darío Giordano en varias ocasiones como lo tironeaba del pelo fuertemente a Valentín; en particular recuerda un hecho en el que concurre al colegio a buscar a Franco o a Azul y Valentín la vio y se acercó a saludarla. Momento en el cual Darío Giordano se acerco rápidamente corriendo, tomo al niño del cabello tirándoselo al tiempo que a los gritos le reprochaba: ‘Te dije que no te vayas del lugar donde estoy. A mí no me importa que tenías que hacer’, generando en la oponente un estupor tal que le impidió reaccionar y viendo como Giordano se lo llevaba a la rastra”, leyó Schapiro.

“Ese mismo día lo vio a Valentín en horas de la tarde jugando con una pelota que arrojaba contra la pared como si fuera un autómata; no queriendo comunicarse con nadie. Le pregunto a Valentín y él le dijo: ‘Abuela, es siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Yo no le importo, si lloro no le importa nada’. Lo que atemorizó a la declarante porque vio dos cosas: primero, que su nieto ya había naturalizado lo que estaba pasando. Segundo, la situación de entrega en la que se hallaba”, agregó.

Según sus dichos, al actual corredor automovilístico le empezó a ir mal en el colegio al punto tal de que casi repite de año. “Pero desde que están viviendo con su abuelo el cambio fue notorio”, remarcó su abuela por ese entonces. “Refiere que el deseo de cambiar de casa era notorio y al punto tal de que en muchas situaciones al llegar a su casa y ver el auto de su papá, ambos niños decían: ‘Ay no, abuela’. Como si el padre automáticamente les diera temor. Incluso Franco solía decir que quería hacerse invisible como si quisiera desaparecer para evitar que su padre lo viera y le pegara”, narró la panelista.

En relación a Azul, Cris refirió que tuvo un trato distinto con su papá aunque seguramente haya observado lo que pasaba con los hermanos, ya que ella misma ha visto y oído como la niña le decía a su hermano Valentín: “Por tu culpa papá se pone nervioso”.

Cuando la Justicia le preguntó si quería aportar algo más, Cris Morena aclaró que no tenía ninguna intención de perjudicar al padre de sus nietos pero que le resultaba tremendo que los niños después de perder a su mamá fueran maltratados de esa forma. Y advirtió que hasta llegó a decirle a Franco que “los despreciaba”. Por último, la productora de éxitos como Chiquititas y Casi Ángeles aseguró que el cambio a partir de que los chicos viven con su abuelo ha sido “positivo” y “notorio”. “Quisiera agregar que Darío pueda hacer un cambio, que solo depende de él, que fue solo él quien los expulso de sus vidas”, concluyó el documento.