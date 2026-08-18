Kaia Gerber contó que fue sometida a un “exorcismo” cuando era niña: “Estuve atormentada toda mi vida”

Kaia Gerber sorprendió con una confesión. La modelo y actriz contó que durante su infancia le dijeron que estaba “poseída” y que llegó a ser sometida a un ritual para recuperarse del supuesto mal.

Mientras promociona su participación en The Shards, la nueva serie basada en la novela de Bret Easton Ellis, la hija de Cindy Crawford y Rande Gerber aseguró que aquel episodio incluyó que se la tratara con un didgeridoo, tradicional instrumento de viento asociado a ciertas culturas aborígenes.

En conversación con el podcast The Mitch Churi Chat Show, la modelo de 24 años recordó primero la preocupación de su famosa madre cuando fue convocada para participar en una temporada de American Horror Story, emitida en 2021.

“Mi mamá me dio agua bendita para llevar al set porque me decía: ‘No quiero que te posean’”, contó Gerber. La actriz explicó que Crawford reaccionó de esa manera porque, según le contaron sus padres, llegó a estar “poseída” cuando era niña.

Cuando el entrevistador le pidió que explicara qué había ocurrido durante su infancia, Gerber respondió que simplemente le habían dicho que estaba poseída. Y, sobre ello, apuntó: “Estuve atormentada toda mi vida”.

Al ser consultada en relación a si alguna vez fue sometida a algún tipo de práctica exorcista, Gerber respondió afirmativamente. “¿Sabés cómo me hicieron el exorcismo? Me tocaron el didgeridoo por todas partes, así fue cómo me lo hicieron”, relató. El presentador le preguntó si hablaba en serio y la invitada aseguró: “Sí, sucedió. Nunca hablé de ello, pero ocurrió”.

Casualmente, Gerber participó años atrás en la décima temporada de las franquicias de terror más conocidas de la televisión, American Horror Story: Double Feature, la serie creada por Ryan Murphy. La incorporación de Gerber a la producción supuso uno de sus primeros pasos en la pantalla.

La revelación llega en un momento importante en la carrera de Gerber, quien creció bajo la exposición pública que rodea a su familia. Desde muy joven siguió los pasos de su madre y se convirtió en una de las modelos más conocidas de su generación y, con el paso de los años, amplió su perfil profesional incursionando en el terreno de la interpretación. Ahora se encuentra promocionando The Shards, adaptación de la novela homónima de Bret Easton Ellis publicada en 2023. La historia está ambientada en Los Ángeles en 1981 y sigue a un grupo de estudiantes de una prestigiosa escuela mientras un asesino en serie comienza a acecharlos.

Trastornos de alimentación

Recientemente, Gerber también decidió hablar abiertamente sobre un aspecto íntimo de su vida: los trastornos alimenticios que atravesó. La modelo contó su experiencia en una entrevista con la revista Vogue y cuestionó la forma en que se suele hablar sobre los cuerpos ajenos.

Kaia Gerber es hija de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber Getty Images

La actriz comenzó su carrera en la moda siendo adolescente. Desde entonces, su apariencia fue comparada de manera permanente con la de su madre, una de las figuras más importantes de la industria durante la década de 1990.

Según relató, las críticas sobre su aspecto físico la afectaron emocionalmente: “La gente te dice: ‘Tenés un aspecto horrible’, y eso no te hace pensar precisamente: ‘¡Qué bien! ¡Entonces voy a superar esta enfermedad mental!’”, recordó. En ese sentido, reflexionó: “La negatividad nunca ha salvado la vida de nadie”.

Gerber también habló de cómo las comparaciones con Crawford afectaron su propia percepción corporal. “Como he sido delgada casi toda mi vida, siempre me han comparado con mi madre”, explicó. Además, recordó comentarios en los que otras personas expresaban admiración por el cuerpo de su famosa madre y cuestionaban el suyo.

La modelo también señaló que actualmente la industria atraviesa nuevamente un período en el que se valora especialmente la extrema delgadez. “Claramente estamos en uno de esos ciclos en los que la gente está muy, muy, muy delgada”, opinó.