Kaia Gerber se sinceró sobre lo difícil que fue crecer a la sombra de su madre, Cindy Crawford: “Envidio su cuerpo”

Las cámaras y los flashes acompañaron a Kaia Gerber prácticamente desde que nació. Además de ser fotografiada en cada una de sus salidas junto a su madre, Cindy Crawfordla, supermodelo estadounidense más famosa de todos los tiempos, ella misma empezó su propia carrera en la moda cuando era una adolescente. Desde entonces, su cuerpo, su rostro y hasta las diferencias y semejanzas con su madre fueron sometidos a una comparación permanente. Ahora, a los 24 años, decidió hablar abiertamente sobre un aspecto mucho más íntimo de esa experiencia: los trastornos alimenticios que atravesó a lo largo de su vida y la manera en que la exposición pública influyó sobre ellos.

En una entrevista con Vogue para su edición de septiembre, Gerber explicó que los comentarios sobre su aspecto físico no necesariamente contribuyeron a que pudiera superar sus dificultades. “La gente te dice: ‘Tenés un aspecto terrible’, y eso no te hace pensar precisamente: ‘¡Qué bien! ¡Entonces voy a superar esta enfermedad mental!’”, recordó.

Y dejó una frase contundente sobre la manera en que suele hablarse públicamente de los cuerpos: “La negatividad nunca ha salvado la vida de nadie”.

Kaia Gerber en el estreno de The Shards Frank Micelotta - Getty Images North America

Crawford fue durante los años 90 una de las llamadas “supermodelos”, un grupo de mujeres que transformó a las modelos en celebridades globales. Su imagen apareció en tapas de revistas, campañas publicitarias y pasarelas de todo el mundo. Décadas después, cuando su hija inició su propia carrera, una de las preguntas recurrentes fue inevitable: ¿cuánto se parece Kaia a Cindy?

Para Gerber, esa comparación no siempre fue sencilla de soportar. “Claramente estamos en uno de esos ciclos en los que la gente está muy, muy, muy delgada”, observó en Vogue. Y luego explicó cómo las comparaciones con su madre incidieron sobre su propia percepción corporal.

“Como he sido delgada casi toda mi vida, siempre me han comparado con mi madre, como diciendo: ‘¿Qué le pasa a Kaia? ¡Qué envidia me da el cuerpo de mi madre! Me habría encantado nacer con pechos y trasero’”, admitió.

La relación entre madre e hija también aparece atravesada por el reconocimiento mutuo. La joven suele rechazar la idea de que su carrera pueda explicarse solamente por su parecido físico con su madre, aunque no oculta la admiración que siente por ella.

Kaia Gerber en la última fiesta de Vanity Fair celebrada luego de la entrega de los premios Oscar JEAN BAPTISTE LACROIX - AFP

“En serio, es un honor cuando la gente me dice que me parezco a mi madre. Ojalá fuera así. Creo que incluso en mis mejores días, ni siquiera me acerco”, dijo a Yahoo Entertainment.

Y agregó: “Creo que ella es simplemente la mujer más hermosa por dentro y por fuera. Y si de alguna manera le recuerdo a alguien a ella, es como el mayor cumplido”.

La comparación, sin embargo, tiene una historia compleja. Crawford construyó su carrera en una época en la que la moda celebraba a las llamadas “amazonas”: modelos altas, atléticas y de cuerpos voluptuosos que dominaron las portadas y las campañas. Hacia finales de los 90, aquel ideal fue desplazado en buena medida por la estética conocida como “heroína chic”, asociada principalmente con Kate Moss y una imagen mucho más delgada y a veces poco saludable.

La propia Crawford habló en el pasado sobre las acusaciones dirigidas contra la industria de la moda por promover los trastornos alimenticios. En una entrevista con The Guardian en 2009, consideró que responsabilizar exclusivamente a las modelos era una explicación demasiado sencilla.

Kaia Gerber y Cindy Crawford Getty Images

“No sé mucho sobre trastornos alimenticios, pero desde luego no soy una de las personas a las que han culpado, porque no estoy extremadamente delgada”, señaló entonces.

Crawford también cuestionó la idea de que una joven pudiera desarrollar por sí sola un trastorno alimenticio simplemente por mirar una revista y encontrarse con la fotografía de una modelo delgada.

Según explicó, aunque esa exposición podía formar parte del problema, cuestiones como la autoestima, el amor propio y la relación con el control tenían un peso mucho mayor. Para ella, culpar únicamente a las modelos suponía reducir un fenómeno complejo a una sola causa.

Cindy Crawford y Richard Gere en la entrega de los premios Oscar de 1993 Vinnie Zuffante - Archive Photos

También defendió a Moss frente a la idea de que su delgadez necesariamente fuera producto de no alimentarse. “La he visto comer, y está muy delgada”, sostuvo Crawford, al remarcar que la moda se mueve permanentemente entre extremos y que los ideales estéticos cambian con el tiempo.

La relación de Kaia con su madre también aparece en otra faceta de su educación: la manera en que Crawford le enseñó a relacionarse con el cuerpo femenino.

A principios de este año, Gerber contó que la actitud relajada de su madre frente a la desnudez había sido un ejemplo saludable durante su infancia. Crawford posó desnuda para Playboy en 1988, al comienzo de su carrera, en una decisión que contribuyó a consolidar todavía más su fama.

Para Kaia, aquellas fotografías que estaban presentes en su casa no tenían el significado sexual que podían adquirir desde afuera. “Para mí eran artísticas”, explicó a Harper’s Bazaar. “No era vulgar; no era cosificación”.

Y resumió lo que significó crecer en ese ambiente con una frase especialmente significativa: “Fue un regalo crecer en un hogar donde no había vergüenza por el cuerpo femenino”.

Kaia Gerber junto a su madre, la célebre Cindy Crawford Instagram

En esta nueva entrevista de Kaia también aborda otra cuestión relacionada con la forma en que los medios y las redes sociales juzgan los cuerpos. Su compañero de portada en Vogue es Homer Gere, hijo de Richard Gere, quien estuvo casado con Cindy Crawford entre 1991 y 1995.

Kaia y Homer fueron convocados por Ryan Murphy para protagonizar The Shards, la nueva serie que el productor creó junto con el escritor Bret Easton Ellis. La elección generó inevitablemente ciertas suspicacias, pero también permitió que ambos reflexionaran sobre la manera en que internet transforma la percepción de los cuerpos.

Kaia Gerber y Homer Gere getty Images

Gerber se mostró divertida al recordar la reacción que provocaron las imágenes de Homer en Euphoria, donde los usuarios de las redes sociales repararon con entusiasmo en su físico y lo convirtieron en una suerte de símbolo de la belleza masculina menos tradicional.

“Todo el mundo dice: ‘Esto es tan sexy’. Y creo que eso está muy bien”, comentó Kaia. Homer, en cambio, se mostró mucho más crítico con el fenómeno y sostuvo que ser presentado aparentemente como un “ícono de la positividad corporal” le permitió advertir hasta qué punto los medios pueden ser absurdos a la hora de clasificar y juzgar los cuerpos.