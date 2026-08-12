Lucy Davis, actriz de The Office, revela que padece un cáncer terminal: “Háganse revisar todo”

Lucy Davis, actriz reconocida por interpretar a Dawn Tinsley en The Office, contó públicamente que padece un cáncer de mama incurable. A sus 53 años, la intérprete explicó que mantuvo el diagnóstico en privado durante unos 18 meses y decidió finalmente compartir su experiencia para alertar a sus seguidores sobre la importancia de la prevención.

A través de un video que compartió en las redes sociales, la artista detalló que la enfermedad se extendió a la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. Según explicó, se trata de un cáncer en estadio 4 que hizo metástasis en distintos huesos y su estado avanzó hasta un punto en el que, según señaló, “es tarde para la quimioterapia”.

La actriz aprovechó la publicación para hablar sobre la importancia de prestar atención a cualquier cambio en el cuerpo. En su caso, contó que no descubrió un bulto evidente, sino un cierto endurecimiento en una zona de la mama por la que casi no llega a consultar al médico.“No ignoren nada: háganse revisar todo”, fue el mensaje que Davis eligió transmitir a partir de su propia experiencia con la enfermedad.

La actriz habló sobre su manera de afrontar el diagnóstico y dijo que intenta mantener el humor a pesar de la delicada situación personal que atraviesa. “Por ahora, intento vivir lo que me queda de vida de la forma más divertida posible”, expresó.

Davis aseguró que no teme a la muerte y explicó: “No tengo miedo de lo que venga después. Estoy en paz con eso”, dijo. También se refirió a las personas que la acompañan en su día a día y dijo que considera que el proceso resulta en ocasiones más doloroso para sus familiares que para ella.

En el video, la artista hace sonar una campana, un gesto que suele utilizarse en algunos centros oncológicos para marcar el final de un tratamiento, y remarca que cada persona tiene derecho a decidir cómo afrontar una enfermedad de estas características. “El cáncer nos exige mucho, tanto física como mentalmente. Para aquellos de ustedes que están en un viaje similar al mío, les deseo lo mejor”.

En su publicación, Davis explicó que intenta aprender incluso de las experiencias negativas: “Y el cáncer no me ha decepcionado en ese sentido; hay mucho que aprendí y estoy agradecida por eso”.

La actriz se refirió, además, a las dificultades físicas que enfrenta a raíz de la enfermedad. “Como algunos de ustedes sabrán, el dolor realmente puede ser complicado. Estar de pie y caminar durante demasiado tiempo puede ser difícil, y a veces necesito usar una silla de ruedas”, contó y apeló al humor para pedir a sus seguidores que, si la encuentran utilizando una, no duden en darle “un empujón”. Además, remarcó la importancia de que quienes la rodean no la traten como una persona enferma: “No hay nada que te haga sentir más enferma que ser tratada como si lo estuvieras”.

Davis manifestó su deseo de mantenerse activa y continuar trabajando como actriz. “Voy a seguir trabajando por los derechos de los animales, porque es muy importante para mí, y voy a seguir actuando, porque soy perfectamente capaz de hacerlo y porque es una de las mayores alegrías de mi vida”, afirmó.

La actriz es especialmente recordada por su personaje de Dawn Tinsley, la recepcionista de Wernham Hogg en la versión británica de The Office. La serie creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant narró entre sus principales historias el vínculo entre Dawn y Tim Canterbury, interpretado por Martin Freeman.

La intérprete también participó en películas como Muertos de risa y (2004) formó parte de El mundo oculto de Sabrina. También interpretó durante casi una década a Hayley Jordan en la radionovela de la BBC The Archers.