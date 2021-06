Kate Winslet, muy enamorada de Ned Rocknroll: “Es un compañero de vida extraordinario”

Dicen que la tercera es la vencida, y ese parece ser el caso de Kate Winslet. La actriz, que a lo largo de su vida atravesó por dos divorcios, se encuentra muy enamorada de su actual esposo, Ned Rocknroll (conocido hasta 2018 como Edward Abel Smith).

“Él nos cuida a todos, especialmente a mí. Hoy, más temprano, le dije: ‘Neddy, ¿Podrías hacer algo por mí?’, y me respondió: ‘Cualquier cosa’”, contó la actriz durante una entrevista con The New York Times, en donde alegó que su hombre es “súper hermoso, un gran ser humano y un padre amo de casa”.

“El es un compañero de vida extraordinario”, expresó totalmente enamorada. “Soy muy, pero muy afortunada. Para ser un hombre que padece una dislexia severa, como la que tiene, es maravilloso ayudándome a pasar mis líneas. Para él es muy difícil leer en voz alta, pero de todas maneras lo hace por mí”, reveló. Además de admirar su personalidad, Winslet también destacó otras cualidades de Smith: “Es vegano, hace yoga, trabaja controlando la respiración y nada en agua fría”.

Durante la entrevista, la actriz aseguró que su actual esposo no estaba en busca del amor cuando la conoció. “Él no planeaba conocer a alguien o casarse con una mujer que tiene una vida tan pública, lo que implica ser juzgado constantemente, pero lo maneja bien”.

Rocknroll y Winslet tienen un hijo en común, Bear Blaze, de 7 años. Hace unas semanas, durante una entrevista con Jimmy Kimmel, ella aseguró que el pequeño es “muy gracioso” y reveló una anécdota que había pasado días antes de su aparición en el programa. “El otro día mi hijo estaba muy chistoso. Estaba sentado cuando se dio vuelta y me dijo: ‘Mamá, tengo que hacerte una confesión’”, recordó. “Estaba muy serio”, quiso dejar en claro.

Vacaciones en familia. Kate Winslet junto a su marido, Ned RocknRoll, y uno de sus hijos en 2018. GROSBY GROUP

“Me dijo, ‘simplemente lo voy a hacer, lo voy a decir’, y yo pensaba, ‘¡Por favor, cuánto drama!’. De repente me mira y dice: ‘quiero ser actriz’”, remató. Mientras ella se reía de las ocurrencias del pequeño, él se mostró un poco molesto. “’No es gracioso, yo quiero ser actriz, anotáme en algún lado’”, le remarcó el pequeño. “¿Qué hace uno con eso? Fue muy gracioso, no podía parar de reírme”, reconoció Winslet.

Winslet y Rocknroll se conocieron por casualidad mientras ambos estaban de vacaciones en Necker Island, un complejo privado propiedad de Branson donde se produjo un incendio. Se casaron en secreto en 2012 y un año después Kate dio a luz a su hijo menor. La ceremonia íntima de su casamiento tuvo lugar en presencia de un puñado de invitados, entre ellos su gran amigo Leonardo DiCaprio.

