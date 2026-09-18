Kendall Jenner habló de los rumores de romance con Cara Delevingne y sorprendió con una picante confesión

La vida amorosa de Kendall Jenner volvió a quedar en el centro de las especulaciones gracias a una inesperada conversación con Cara Delevingne que aparecerá en la octava temporada de The Kardashians. En el tráiler de los nuevos episodios, la modelo de 30 años se refirió a los rumores que desde hace años aseguran que mantuvo una relación romántica con su amiga británica, pero lo hizo con un comentario que terminó generando más dudas que certezas.

“Definitivamente hay un rumor de que Cara y yo fuimos algo más que amigas, lo cual no es cierto”, explicó Kendall durante una de las escenas del adelanto de la serie de Hulu. La aclaración, sin embargo, duró poco. Instantes después, mientras compartía una copa de vino con Delevingne, la integrante del clan Kardashian-Jenner lanzó una frase inesperada: “Por cierto, no tengo nada en contra de tener relaciones sexuales con Cara”.

Cara Delevingne y Kendall Jenner en el desfile de L'Oreal Paris "Liberte, Egalite, Sororite" que formó pafte de la Semana de la Moda de París, en septiembre de 2025 JULIEN DE ROSA - AFP

Delevingne no pudo contener la risa. Y Kendall remató la situación con otra frase todavía más sugestiva: “Nunca digas nunca, ¿verdad?”.

La escena forma parte de una temporada en la que el amor y las relaciones personales tendrán un lugar central. La octava entrega de The Kardashians se estrenará el 8 de octubre y, según la sinopsis oficial, mostrará a Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie mientras intentan equilibrar sus negocios y sus vidas privadas, con “conexiones inesperadas y nuevas relaciones”, además de procesos de independencia y viejas heridas que buscan sanar

El momento entre Kendall y Cara llega después de una pregunta bastante más incómoda. En el tráiler, Caitlyn Jenner visita a su hija y, después de hablar con ella, le plantea una cuestión que Kendall aparentemente ya conoce demasiado bien: “Bueno, ya que nunca me entero, ¿cómo va tu vida amorosa?”. A partir de ahí, la modelo comienza a hablar de las versiones que circulan sobre ella y Delevingne.

Kendall y Cara son amigas desde hace más de una década. Se conocieron en el ambiente de la moda y construyeron una relación de amistad que se volvió muy visible públicamente desde 2014. Incluso llegaron a tener un apodo propio, “CaKe”, formado por la combinación de sus nombres. Delevingne también tuvo un papel importante en los primeros años de Kendall dentro de la industria de la moda y ambas compartieron campañas, eventos y sesiones fotográficas.

Precisamente esa cercanía, sumada a algunas fotografías y videos en los que aparecieron abrazadas o muy cariñosas, fue suficiente para que durante años circularan especulaciones sobre una supuesta relación sentimental. Ninguna de las dos confirmó jamás que hubiera existido un romance entre ellas.

Una de las fotos que subió Delavingne a Instagram junto a Jenner instagram.com/caradelevingne

Ahora Kendall decidió tomar el rumor con humor. Pero la broma adquiere otro significado después de que, a comienzos de este año, la modelo hablara extensamente sobre las especulaciones acerca de su sexualidad.

En enero, durante una entrevista en el podcast In Your Dreams, conducido por Owen Thiele, Jenner reconoció que “la mitad de los usuarios de internet” están convencidos de que es lesbiana. Y explicó que lo que más le molesta no es que la gente se pregunte por su orientación sexual, sino la manera en que muchas personas lo hacen.

“¿Querés saber qué es lo que realmente me molesta? Lo malas que son las personas al respecto”, afirmó. Según explicó, no percibe esas especulaciones como una actitud abierta o de aceptación, sino como comentarios crueles y hostiles.

Jenner también fue muy clara al explicar qué habría ocurrido si efectivamente fuera lesbiana. “Entiendo que salir del closet no es fácil para nadie, si no para la mayoría”, señaló. Pero agregó que, conociéndose a sí misma, considera que a esta altura de su vida ya lo habría hecho público.

Las modelos son amigas desde hace más de una década instagram.com/caradelevingne

“Conociéndome y sabiendo cómo me gustaría vivir mi vida, sería así. No tendría ningún problema en serlo”, sostuvo.

La modelo también rechazó la teoría de que estaría ocultando una supuesta orientación sexual porque podría perjudicar los negocios de su familia. “Creo que existe toda una narrativa de que estoy ocultando algo”, dijo. “He visto cosas realmente jodidas que dicen: ‘Es malo para el negocio’, y yo pienso: ‘¿Qué? ¿Cómo?’. No lo entiendo”, indicó.

Finalmente, Jenner resumió su posición con una frase que dejó abierta la posibilidad de que la vida pueda sorprenderla, aunque negó que actualmente se identifique como lesbiana: “Al día de hoy, no lo soy. No creo que lo sea, pero no cierro las puertas a nuevas experiencias en la vida”.

Actualmente, las vidas sentimentales de las dos modelos transitan por caminos diferentes. Kendall fue vinculada en los últimos meses con el actor australiano Jacob Elordi. Los rumores sobre un romance comenzaron a tomar fuerza durante la primavera de 2026 y aumentaron después de que ambos fueran vistos juntos en distintos lugares, entre ellos Hawái y Tokio.

Antes de Elordi, Jenner mantuvo relaciones con figuras conocidas como el jugador de la NBA Devin Booker y el cantante puertorriqueño Bad Bunny. A diferencia de sus hermanas, la modelo siempre se mostró particularmente reservada a la hora de hablar públicamente de sus parejas y de su intimidad.

Cara Delevingne, por su parte, sí habló abiertamente este año sobre su orientación sexual. En una entrevista con Variety publicada en mayo, la modelo y actriz se definió como una lesbiana orgullosa. También habló sobre las dificultades que tuvo durante años para identificarse con esa palabra y sobre su relación con la cantante británica Minke, con quien está vinculada desde 2022.

Delevingne había tenido anteriormente relaciones con la cantante St. Vincent y con la actriz Ashley Benson, conocida por su papel en Pretty Little Liars.

Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron fotografiados durante una cena en Cipriani, en Londres, acompañados por John Elordi, padre del actor, en agosto de este año KGC-102/870 - Goff Photos/The Grosby Group

Mientras tanto, Kendall también atraviesa una etapa en la que habla cada vez más de la relación que mantiene consigo misma. La modelo, una de las figuras mejor pagadas de la industria de la moda, contó recientemente a People que intenta recordar diariamente su propio valor.

“La confianza comienza por amarse a uno mismo y comprender que uno vale todo lo bello del mundo”, afirmó. “Me gusta recordármelo a mí misma a diario”.

Ahora, con el estreno de la octava temporada de The Kardashians cada vez más cerca, su conversación con Cara vuelve a poner bajo los reflectores una amistad que lleva más de diez años. Kendall niega que hayan sido pareja, pero su “nunca digas nunca” parece diseñado para provocar exactamente la reacción que finalmente produjo: que, una vez más, todo el mundo vuelva a hablar de ellas.