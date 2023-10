escuchar

A tres meses y medio de la internación que encendió las alarmas sobre su salud, Wanda Nara decidió ponerle nombre a la enfermedad que padece. En una historia de Instagram, la conductora y empresaria confirmó lo que muchos informaron desde un principio: tiene leucemia. Hoy, su estilista y amigo personal, Kennys Palacios, recordó cómo vivieron el momento en el que recibió la noticia, confirmó que sus hijos y Zaira, su hermana, se enteraron por los medios y reveló cómo está transitando este momento. “No tiene dolores”, compartió.

Invitado al piso de Intrusos para hablar de su participación en Bailando 2023, Palacios se prestó a contar algunos detalles sobre su amiga y confidente. Luego de tocar el tema de las previas y los favoritismos en el programa de Marcelo Tinelli, Florencia de la V aprovechó la oportunidad para preguntarle por Wanda y por lo que sucedió cuando trascendió la noticia de su enfermedad. En ese momento tomó la palabra Marcela Tauro, y repasó la forma en la que se enteró ella.

La periodista recordó que se enteró por un mensaje de Instagram mientras estaba en La 100, en el programa de radio que conduce Guido Kaczka y en donde trabaja como columnista. La información, con el nombre de la enfermedad incluido, le llegó el jueves por la mañana, el día siguiente de la internación de la influencer. Tauro compartió el mensaje con sus colegas y decidió esperar porque, ese mismo día, Palacios estaba invitado al piso de Intrusos.

“Cuando estoy viniendo para el programa me dicen ´no viene porque tiene un problema´”, recordó Tauro, explicó que en ese momento pensó que la información podía ser verdadera y que por eso mandaron a averiguar. Ese día, en el programa de América TV no confirmaron el nombre de la enfermedad, algo que sí hizo Jorge Lanata al día siguiente en su programa de Radio Mitre.

En ese momento, Kennys tomó la palabra para contar cómo vivió él ese triste momento. “Yo había arreglado justo un día miércoles que venía y yo de esto me enteré ese mismo miércoles a la tarde noche que ella ya estaba internada”, repasó el estilista y agregó que por ese motivo decidió cancelar su visita a Intrusos. “No se sabía periodísticamente y mi miedo era venir, que se filtre y me lo pregunten”, confió. Luego reveló que todo venía bien en la vida de la empresaria, que nada hizo suponer que tenía leucemia y que incluso fue él quien le arregló la cita médica para que le realicen la extracción de sangre en su casa.

Wanda Nara confirmó que tiene leucemia (Captura Instagram @wanda_nara)

“¿Qué te pasó a vos, Kennys, cuando te dieron esa noticia?”, le consultó la conductora. “ Fue ella realmente quien me habló y me dijo lo que estaba pasando. Y la verdad es que no lo podía creer. Igual me dijo que faltaba un estudio y resultados. Que ella todavía no tenía una confirmación de nada ”, recordó. “No había un indicio”, agregó luego cuando De la V comentó que la información cayó como un balde de agua fría en medio del gran año de Wanda por su participación en MasterChef y su Martín Fierro como revelación.

“Era un análisis de rutina porque ella se iba a los dos días y los estudios salieron mal. Esperaba otros resultados”, repasó Kennys, y aseguró que de la misma clínica filtraron la información. “El diagnóstico fue muy concreto y me dijeron ´está internada´”, recordó Tauro en ese momento. “Entonces fue desde la clínica”, ratificó.

En relación a cómo fue ese miércoles en el que Wanda terminó en el sanatorio, Kennys reveló que ambos están en un grupo de WhatsApp de amigos en donde también está Zaira y que Wanda no le respondió los mensajes. A la noche, fue ella quien se comunicó con él. “Me mandó una foto y me empezó a contar lo que estaba pasando”, reconoció.

Wanda Nara compartió por primera vez una foto de su internación en Buenos Aires @wanda_nara

Cuando le preguntaron si era cierto que la semana anterior a la internación ella se había sentido “mal y extraña”, al decir de Guido Záffora, Kennys respondió sin vueltas: “No, eso es mentira”. El estilista negó que Wanda haya tenido indicios de su enfermedad y explicó que el cansancio que sentía se lo había atribuido a la las largas jornadas de grabación de MasterChef.

Por último, Florencia recordó que en ese momento Zaira estaba de viaje en Ibiza y se volvió de inmediato, apenas se enteró de lo que estaba pasando. “ Lo que pasa es que Zai no sabía todavía del todo y se enteró un poco más por los medios. Ella estaba de viaje y no la querían preocupar. Y la verdad es que todavía no había un diagnóstico concreto ”, recordó Kennys. También confirmó que los hijos de Wanda y Maxi López, su primer marido, se enteraron por los medios. “Eso es verdad. Cuando lo dijeron comenzaron a levantarlo todos los medios y hoy en día los chicos tienen el teléfono e Instagram”. Kennys explicó que en ese momento el Instagram estaba invadido de posteos sobre Wanda, que uno de los hijos los vio y le preguntó a su papá qué estaba pasando.

“Wanda tardó en contar porque tenía que asimilar lo que le estaba pasando. Debe ser feo estar en su lugar y que cuentan algo sobre vos que tal vez no querés que nadie sepa; o por ahí lo quería guardar, o decirlo cuando esté segura. Yo creo que Wanda no lo hubiera contado si no trascendía en los medios”, finalizó.

Este sábado, desde su cuenta de Instagram, Nara confirmó que tiene leucemia luego de un seguidor le preguntara abiertamente qué enfermedad estaba atravesando. “Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle ‘esa enfermedad’. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien pesó que debía anticipar mis propios tiempos”, señaló.

LA NACION

Temas Zaira Nara