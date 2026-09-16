Keri Russell y Matthew Rhys: el romance secreto que nació entre espías y fue revelado por un robo

Se conocieron mucho antes de compartir el set de The Americans, pero recién cuando interpretaron a un matrimonio de agentes soviéticos se enamoraron. Durante meses consiguieron ocultar la relación hasta que un episodio inesperado arruinó el secreto. Más de una década después, formaron una familia y llegan juntos a uno de los mejores momentos de sus carreras.

Keri Russell y Matthew Rhys ya tenían carreras consolidadas cuando, en 2013, sus caminos volvieron a cruzarse para protagonizar The Americans. Sin embargo, la ficción de FX terminaría transformando sus vidas de una manera que ninguno había previsto.

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Keri Russell y Matthew Rhys volvieron a encontrarse en 2013 para protagonizar The Americans. La serie de FX no solo marcó un momento clave en sus carreras: durante el rodaje comenzó también la historia de amor que mantienen hasta hoy Marvin Joseph - The Washington Post

El 14 de septiembre llegaron juntos a los premios Emmy con cinco nominaciones entre los dos por sus trabajos como actores y productores. La ceremonia terminó de confirmar ese gran momento profesional: Rhys hizo historia al ganar en las dos categorías actorales en las que competía. Pero su historia había comenzado mucho antes, con una fiesta, unas cervezas y un intento de conquista que Russell tardaría años en recordar.

“Eras ese payaso que no dejaba de llamar”

La primera vez que Rhys intentó conquistar a Russell ocurrió cuando ambos rondaban los veinte, durante una fiesta organizada por Jennifer Grey, la protagonista de Dirty Dancing. Habían jugado al kickball, habían tomado algunas cervezas y terminaron conversando en un estacionamiento.

“Nos conocimos hace mucho, mucho tiempo y yo, muy borracho, le pedí su número cuando ella era joven y soltera. Supongo que lo supe entonces, cuando yo tenía 26 años”, recordó Rhys años después en Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Russell le había pedido que la ayudara a abrir una cerveza y él aprovechó para pedirle el teléfono. Después la llamó y le dejó un mensaje. No tuvo éxito.

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Pasaron aproximadamente diez años hasta que volvieron a encontrarse. Para entonces, Russell ya había atravesado el fenómeno de Felicity, la serie que a fines de los noventa la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense. Antes incluso había integrado The Mickey Mouse Club, donde compartió generación con Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake y Ryan Gosling.

Antes de The Americans, Keri Russell ya se había convertido en una de las figuras jóvenes más reconocidas de la televisión estadounidense gracias a Felicity, la serie que protagonizó entre 1998 y 2002 ARCHIVO

Rhys, nacido en Cardiff, Gales, había desarrollado una carrera entre el Reino Unido y los Estados Unidos y conseguido uno de sus papeles más reconocidos como Kevin Walker en Brothers & Sisters. Cuando llegó el momento de hacer las pruebas para The Americans, ninguno pareció pensar demasiado en aquel primer encuentro. Hasta que él se lo recordó.

“Habíamos hecho todas las lecturas y, después de una fuerte dosis de entrenamiento de pelea, todos sudados durante un almuerzo, me dijiste: ‘Sabés que nos conocemos de antes’”, reconstruyó Russell junto a Rhys en Watch What Happens Live.

Ella primero lo negó. Entonces él mencionó el partido de kickball y aquel mensaje que había dejado años antes. “En cuanto lo dijiste supe exactamente de qué estabas hablando. Pensé: ‘Por supuesto que me acuerdo. Vos eras ese payaso que no dejaba de llamar’”, contó entre risas.

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La segunda oportunidad resultaría bastante distinta.

Una cachetada y una química imposible de esconder

Para interpretar a Elizabeth y Philip Jennings, Russell y Rhys debieron someterse a una prueba conjunta. La química entre los protagonistas era fundamental: detrás del espionaje, las operaciones secretas y la Guerra Fría, el corazón de The Americans era la compleja relación entre dos personas obligadas a presentarse como marido y mujer.

Russell y Rhys como Elizabeth y Philip Jennings en The Americans, el matrimonio de agentes soviéticos cuya compleja relación se convirtió en el corazón de la serie de FX y terminó cambiando también la vida de sus protagonistas

La audición incluyó una escena en la que Elizabeth debía abofetear a Philip. El director Gavin O’Connor le pidió a Russell, sin avisarle a Rhys, que lo golpeara de verdad. Ella obedeció. “Lo abofeteé tan fuerte que podía ver la marca de mi mano en su cara”, recordó años después la actriz. Rhys no se movió. Simplemente la miró. La reacción terminó de convencer al director.

El propio Rhys recordó después que el golpe lo había dejado sorprendido y con los oídos zumbando, aunque en ese momento intentó disimularlo.

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En The Americans interpretaban a un matrimonio cuya relación se volvía cada vez más verdadera. Fuera de cámara, la química también empezó a crecer, aunque ella recordó que al principio predominaban las dudas: “Esto es terrible, no deberíamos” Craig Blankenhorn - FX

La ficción comenzó a emitirse en enero de 2013. Philip y Elizabeth llevaban años haciéndose pasar por una típica pareja estadounidense de los suburbios de Washington, tenían dos hijos y ocultaban que en realidad eran agentes de la KGB. Su matrimonio había comenzado como parte de una misión, pero con el tiempo aparecían sentimientos cada vez más verdaderos.

Fuera de cámara ocurría algo parecido.

Russell estaba atravesando además un momento de cambios personales. En diciembre de 2013, su representante confirmó que se había separado de Shane Deary, carpintero y contratista con quien se había casado en 2007 y había tenido dos hijos, River y Willa. Según se informó entonces, llevaban separados desde comienzos de aquel verano.

El acercamiento con Rhys, contó ella después, fue “lento” y estuvo acompañado por varias dudas. “Era mucho: ‘Esto es terrible, no deberíamos’. Y luego inevitablemente, se abría una botella de vino tinto”.

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Con el tiempo, Russell describió aquellos primeros meses de una manera bastante más directa. “Estaba completamente enamorada de Matthew”, admitió a Variety. “Estábamos ardientes y muy enamorados, filmando cosas de espías por la noche con disfraces y pelucas. Quiero decir, fue un momento muy divertido y sexy. Muy divertido, ¡oh! Dios mío”.

También conocían de sobra el riesgo del clásico romance entre compañeros de elenco: si la relación terminaba mal, todavía podían quedar años de rodaje por delante. Decidieron entonces mantenerla lejos de las miradas del equipo y, durante un tiempo, lo consiguieron.

El robo que terminó con el secreto

Hasta que una noche, cuando la relación todavía estaba en sus comienzos, un ladrón entró en la casa de Russell en Nueva York mientras ambos dormían. Ella despertó a Rhys al escuchar ruidos.

“Recuerdo haber pensado, estúpidamente: ‘Lo próximo que haga va a definir cómo me verá Keri durante el resto de mi vida’”, contó Rhys años después. Encerrarse en el baño y llamar a la policía, pensó, podía hacerlo quedar como un cobarde. Como en el dormitorio había una chimenea, agarró un palo de hierro y salió a enfrentarse a los intrusos. “¿En qué estaba pensando?”, admitió después. Los ladrones escaparon al escucharlo, aunque alcanzaron a llevarse varias pertenencias.

La policía los detuvo poco después y recuperó los objetos. Ahí comenzó la segunda parte del problema. La fiscalía quiso aprovechar la devolución para hacer una fotografía con los agentes en el set de The Americans. Russell intentó evitarlo y ofreció pasar ella misma por una comisaría, pero finalmente los policías aparecieron durante el rodaje.

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Entre las pertenencias que suponían de la actriz había una mochila. Un asistente de producción la reconoció enseguida: no era de Russell, sino de Rhys. Lo mismo ocurrió cuando sacaron un reloj. “¡No, ese es el de Matthew!”, recordó el actor que dijeron sus compañeros, mientras él intentaba hacerlos callar.

La explicación se volvió inevitable. ¿Qué hacían la mochila y el reloj de Rhys entre las cosas robadas de la casa de Russell? “Y he aquí que se supo que estábamos juntos”, ironizó el actor en una entrevista reciente con Seth Meyers. “Todos se enteraron de una sola vez. No tuvimos que contratar a un publicista. Fue genial”.

De los Jennings a una familia de cinco

En 2016 nació Sam, el único hijo que Russell y Rhys tienen en común. Junto a River y Willa, formaron una familia de cinco.

Con el tiempo, la relación que había comenzado en el set se convirtió también en una familia. En 2016 nació Sam, el hijo que tienen en común; junto a River y Willa, los hijos de Russell con Shane Deary, formaron una familia de cinco Tal Rubin - GC Images

El embarazo no fue incorporado a The Americans. La producción recurrió a vestuario, objetos y distintos ángulos de cámara para disimularlo mientras Russell continuaba interpretando a Elizabeth.

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Trabajar juntos, en cambio, sí empezó a generar algunas situaciones diferentes. Rhys reconoció que durante las escenas íntimas se había vuelto más protector con su pareja. “Yo decía: ‘¿Alguien puede traerle una maldita bata, por favor? Está ahí desnuda, cortamos hace cinco segundos, por Dios’”, contó en 2016 a The Hollywood Reporter.

La ficción terminó en 2018, después de seis temporadas y 75 episodios. Desde entonces no volvieron a protagonizar juntos una serie, aunque la idea parece divertirlos. Durante una reciente entrevista, cuando les preguntaron qué proyecto podrían compartir, Rhys propuso hacer nuevas versiones de Hart to Hart o Moonlighting. Russell estuvo de acuerdo con la segunda, aunque él señaló un problema: ella querría interpretar el papel que hacía Bruce Willis.

Ese tipo de intercambio resume bastante bien la dinámica que muestran públicamente. Cuando hablan de su relación predominan las bromas y los juegos, antes que las declaraciones serias.

Tampoco se casaron. En 2025, Rhys explicó que simplemente “no habían llegado todavía” al matrimonio. En casa, la vida parece tener preocupaciones bastante menos glamorosas que las alfombras rojas. Consultado por Variety sobre cómo decide qué trabajos aceptar, Rhys respondió en tono de broma: “Dinero, en base al dinero. El que pague más gana, muy simple. Tres niños y una hipoteca, tengo que conseguirlo. No tengo vergüenza”.

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Dos carreras que volvieron a encontrarse

Después de The Americans, ambos consiguieron nuevos papeles fuertes. Russell encontró en La diplomática uno de los personajes centrales de su carrera reciente: Kate Wyler, una diplomática estadounidense obligada a resolver crisis internacionales mientras intenta sostener un matrimonio igualmente conflictivo.

Rhys, por su parte, pasó por proyectos como Perry Mason, el thriller La bestia en mí y la comedia La maldición de Widow’s Bay. La elección de esta última llamó especialmente la atención de Russell porque está acostumbrada a verlo dudar de sus propios trabajos. “Matthew, con casi todo lo que hace, siempre dice: ‘Oh, estuvo bien’. Y con esto pensé: ‘Oh, esto le gusta’”, contó.

“A la mujer que realmente me consiguió este premio, que se para delante de mí todos los días y me soporta… No tengo las palabras, no tengo el tiempo, y ninguna de esas cosas te haría justicia”, le dijo Rhys a Russell durante una entrega de los Premios Emmy John Shearer - WireImage

Esa admiración profesional ya había quedado expuesta en los Emmy de 2018. Los dos estaban nominados por la temporada final de The Americans, pero fue Rhys quien subió al escenario para recibir el premio al mejor actor dramático. Antes de agradecerle a Russell contó que ella le había hecho una advertencia: si aprovechaba el discurso para proponerle matrimonio delante de todo el mundo, le daría “un puñetazo limpio en la boca”.

No hubo propuesta. En cambio, le dedicó el premio. “A la mujer que realmente me consiguió este premio, que se para delante de mí todos los días y me soporta… No tengo las palabras, no tengo el tiempo, y ninguna de esas cosas te haría justicia”.

Ocho años después, volvieron a compartir una temporada de premios que terminó con una noche histórica para Rhys.

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Una cita y cinco nominaciones

Russell llegó a los Emmy nominada como mejor actriz dramática por La diplomática y también como productora ejecutiva de la serie, candidata a mejor drama. Lamentablemente ninguna de las dos categorías quedó en sus manos. Rhys, en cambio, ganó como mejor actor de comedia por La maldición de Widow’s Bay y como mejor actor de miniserie por La bestia en mí.

El día en que se enteraron sobre sus nominaciones los encontró juntos casi por casualidad. Llevaban bastante tiempo trabajando en ciudades diferentes y Rhys había organizado una cita en Nueva York para poder verse. “Casi nunca nos vemos, no nos gusta. Lo mantiene interesante”, bromeó la actriz en una entrevista con Variety.

Keri Russell y Matthew Rhys llegaron a los Emmy 2026 con cinco nominaciones entre ambos. Rhys hizo historia al convertirse en el primer intérprete en ganar dos premios por actuaciones protagónicas en una misma edición AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fueron a ver algunas muestras de arte y terminaron temprano en un bar. Cuando planeó la salida, Rhys había olvidado que ese mismo día se anunciaban las candidaturas a los Emmy. La cita terminó convirtiéndose en una celebración inesperada. “Los dos dijimos: ‘Vaya, esto es una locura. Puede que nunca volvamos a estar nominados a la vez’”, contó Rhys. La noche terminó superando aquel festejo anticipado.

Lo que empezó con un llamado sin respuesta y años después continuó en el set de The Americans terminó convirtiéndose en una relación de más de una década, una familia compartida y dos carreras que aprendieron a convivir sin dejar de tener vida propia.

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