¡No quiero! Cinco parejas de Hollywood que se oponen al matrimonio

Winona Ryder asegura que no quiere casarse porque le tiene miedo al divorcio, mientras que Goldie Hawn y Kurt Russell revelaron que se oponen al matrimonio por “el efecto psicológico” que tuvo sobre ellos en otros vínculos... En Hollywood, no todas las parejas están buscando pasar por altar y la gran mayoría están conformadas por figuras que buscan separar su vida privada de la profesional.

*EVA MENDES Y RYAN GOSLING

Eva Mendes y Ryan Gosling The Grosby Group

No es secreto que Eva Mendes y Ryan Gosling son una de las parejas más herméticas del ambiente artístico. Los actores se conocieron filmando el drama de Derek Cianfrance, Cruce de caminos, en el año 2011, y no se separaron desde entonces. Tienen dos hijas en común, Esmeralda y Amada, y son fotografiados constantemente por los paparazzi, aunque ellos mismos evitan la sobreexposición. Si bien en los últimos años se han soltado más frente a las cámaras y en sus dichos (como cuando Gosling aludió a cómo es su vida en familia, y Mendes bromeó sobre el rol de Ken que el nominado al Oscar interpretó en la película Barbie), siguen trazando un límite con los medios. En la misma sintonía, la pareja tampoco ha tenido la necesidad de pasar por el altar para que su vínculo sea más genuino, ya que eluden las formalidades.

Eva Mendes y Ryan Gosling, que en raras ocasiones son fotografiados, fueron captados por los flashes en un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas, Esmeralda y Amada Grosby Group - LA NACION

De todos modos, Mendes sí confirmó que al conocer a Ryan se le despertó el deseo de ser madre. “Sucedió que me enamoré de él y tuvo todo el sentido del mundo tener sus hijos”, expresó la actriz, quien recientemente contó que no extraña trabajar en la industria y que no le gusta utilizar sus redes para mostrarse junto a su familia. “Siempre tuve el límite claro cuando se trata de mi marido y de mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, pero no publicaré fotos de nuestra vida cotidiana porque mis hijas son pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen. Así que como siento que no tengo su consentimiento, no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente. Funcionamos de esta manera entre nosotros: lo nuestro es privado”, concluyó.

*PAUL THOMAS ANDERSON Y MAYA RUDOLPH

Maya Rudolph y Paul Thomas Anderson Mike Coppola - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otra pareja que apuesta por el bajo perfil es la del cineasta Paul Thomas Anderson y la actriz Maya Rudolph, tanto así que nunca hablaron sobre cómo se conocieron ni del momento exacto en el que comenzó su relación. De todos modos, la prensa comenzó a verlos juntos en 2001, luego de que director de Licorice Pizza terminara su vínculo con la cantante Fiona Apple. Cuando en una ocasión le preguntaron a la actriz de Damas en guerra cómo había sido el “flechazo” con el realizador, prefirió resguardar los detalles. “Es algo muy dulce, pero muy personal, no me gustaría compartirlo”, dijo con sinceridad, y efectivamente nunca trascendieron los pormenores.

Su relación es una de las más sólidas de la industria, llevan más de dos décadas juntos y tienen cuatro hijos en común, pero tampoco sienten que deban dar un paso más allá y casarse. A pesar de esto, Rudolph reveló que no le gusta referirse a Paul Thomas como su “novio” y que el momento clave fue cuando se convirtió en madre por primera vez. “Cuando tuvimos a nuestro primer hijo en 2005 lo empecé a llamar ‘marido’, es el padre de mis hijos, vivo con él, somos una pareja y no me voy a ir a ningún lado”, contó la comediante en diálogo con The New York Times. “A él le gusta que lo llame así y lo hace conmigo también”, añadió, si bien el proyecto de una boda está muy alejado de la realidad de ambos.

*KURT RUSSELL Y GOLDIE HAWN

Kurt Russell y Goldie Hawn GROSBY GROUP

Goldie Hawn y Kurt Russell conforman una de las parejas más queridas y consolidadas de Hollywood. Los actores se conocieron en la película The One and Only, Genuine, Original Family Band en 1966, pero en ese momento Hawn estaba a punto de casarse con su primer marido, el actor y director Gus Trikonis; varios años después se reencontraron en el rodaje de la película Swing Shift y todo cambió. En el programa CBS Sunday Morning, acompañado de Hawn, Russell relató cómo terminó su primera cita en el Playboy Club.

“Inmediatamente me di cuenta que me lo estaba pasando muy bien con esa chica así que continuamos la noche (...) Cuando conocí a Goldie estaba en un momento de mi vida en el que definitivamente iba a dar lo peor de mí en lo que a una relación sentimental se refiere. Creo que lo mostré y pensé: ‘si puedes manejar esto, tal vez haya alguna posibilidad de que estemos juntos’”.

Goldie Hawn y Kurt Russell junto a su hijo Wyatt Kevork Djansezian - Getty Images

Los actores se convirtieron en padres de Wyatt en 1986, pero Russell también se considera padre de Kate y Oliver, los hijos que Goldie tuvo con el músico Bill Hudson.

En cuanto al motivo por el que se oponen a pasar por el altar, ambos lo explicaron con suma claridad: “Me habría divorciado hace tiempo si hubiera estado casado. Si tenés sentido de la independencia, suficiente dinero y te gusta tu independencia, hay algo psicológico en no estar casado porque te da la libertad de tomar decisiones de una forma u otra”, explicó Russell. Por su lado, Hawn remarcó: “Elegí quedarme, Kurt eligió quedarse y nos gusta la elección”.

Asimismo, los actores contaron que cuando cumplieron una década de relación, le preguntaron a sus hijos qué opinaban si efectivamente se casaban. “La respuesta fue tajante, nos dijeron: ‘No’. Les encantaba el tipo de relación que teníamos en ese momento, para ellos era perfecta y no querían que el matrimonio lo arruinara todo”, explicó la actriz en el programa Loose Women.

Hawn se casó en dos oportunidades y Russell, una sola vez. El actor contrajo matrimonio con su colega y madre de su hijo Boston, Season Hubley, en 1979. Cuatro años después se divorciaron y en esa etapa de su vida fue cuando Kurt y Goldie empezaron su vínculo y nació la familia ensamblada.

*KERI RUSSELL Y MATTHEW RHYS

Keri Russell y Matthew Rhys RICH FURY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los actores se conocieron trabajando en esa memorable serie llamada The Americans en 2013 y al año siguiente ya estaban juntos. En el medio, se suscitó un escándalo que supieron sortear con altura, ya que la actriz se divorció de su entonces marido, Shane Deary, mientras estaba filmando la ficción de Joe Weisberg que le valió una nominación al Emmy. Tanto ella como Rhys son muy reservados y su noviazgo empezó con algunas apariciones en eventos, hasta que luego se comunicó, en 2016, que la actriz había sido madre de su tercer hijo, Sam, el primero con su nueva pareja.

Rhys y Russell siguen cultivando su bajo perfil, pero tampoco se privan de apoyarse mutuamente en las red carpets, aunque son muy recelosos de su vida familiar, como sucede con Eva Mendes y Ryan Gosling, y tampoco demostraron interés en casarse. En cuanto a la posibilidad de trabajar juntos nuevamente, Rhys no lo descarta (la química que tenían en The Americans era innegable). “Me encantó hacer una serie con ella por muchas, muchas razones y lo extrañé cuando se terminó”, declaró en una entrevista con Us Magazine.

*WINONA RYDER Y SCOTT MACKINLEY HAHN

Scott Mackinlay Hahn y Winona Ryder Getty Images

Después de relaciones de alto perfil como las que tuvo con Johnny Depp y Matt Damon , Winona Ryder, como en la mayoría de los casos que ya hemos visto, también llegó a una etapa de su vida en la que opta por resguardarse de la prensa . Por lo tanto, disfruta de su relación con Scott Mackinley Hahn sin las presiones de tener que hablar demasiado al respecto. De todas formas, hay algo que la actriz de Inocencia, interrumpida tiene en claro: el matrimonio, al menos por el momento, no es una opción. “¿Matrimonio? No sé. Prefiero no casarme nunca que haberme divorciado algunas veces. No es que sea malo divorciarse, pero no creo poder atravesar esa situación, cuando tenés a unos padres que están locamente enamorados desde hace 45 años, tus estándares son muy altos”, manifestó.