Kevin Costner planea “una venganza” contra su exesposa, Christine Baumgartner: “Busca humillarla”

El divorcio de Kevin Costner y Christine Baumgartner destapó una olla de escándalos entre el actor y la empresaria: desde la disputa por los bienes a la supuesta infidelidad de la exmujer del protagonista de Yellowstone, el panorama no parece alentador para alcanzar la paz familiar en pos del bienestar de sus hijos. El nuevo capítulo de la confrontación entre ambos se dio a conocer en las últimas horas, cuando una fuente cercana a Baumgartner le reveló a la publicación The Daily Mail que Costner busca “vengarse” de su exesposa y “humillarla” .

“Esto ya no se trata de la casa, se trata de hacer de la vida de Christine un verdadero infierno mientras atraviesa el proceso de divorcio”, contó la fuente, en relación a los próximos pasos que dará el actor en una batalla judicial incesante y con múltiples aristas. El martes, un juez de California determinó que Costner deberá pagar más de 129 mil dólares por mes a su exesposa, dinero destinado a la manutención de los tres hijos que tienen en común.

Baumgartner había pedido la suma de 248 mil dólares en carácter de “pensión alimentaria”, además de que el actor se ocupara del ciento por ciento de los gastos de sus hijos, incluidas sus actividades por fuera del ámbito escolar. En cuanto a dicho ítem, el juez solicitó que cada uno pague el 50 por ciento de los gastos de los niños, más del doble de lo que el protagonista de El guardaespaldas ofrecía.

Kevin Costner planea "una venganza" contra su exmujer

Costner había pedido pagar 51.940 dólares al mes de manutención, por lo que el revés judicial no fue de su agrado . “Ahora convertirá la vida de Christine en una pesadilla”, apuntó el allegado a la exmodelo, que a fin de mes deberá abandonar la casa familiar valuada en 145 millones de dólares. La noticia la dio a conocer TMZ a comienzos de julio. La decisión judicial se basó en el acuerdo prenupcial existente entre el actor y la diseñadora. Los abogados de Baumgartner habían argumentado que ella no cuenta ni con el tiempo necesario ni con el dinero para encontrar una vivienda antes de fin de mes, pero el juez rechazó la solicitud para ampliar el lapso.

En una declaración presentada por Costner dentro del expediente, él mismo brindaba argumentos respecto al motivo detrás de su pedido: “Debido a la naturaleza de mi trabajo, frecuentemente estoy fuera de la ciudad, por lo tanto, es particularmente importante para mí cuando estoy en casa tener un hogar al que ir”. Y agregaba: “Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le dejé en claro que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias de propiedad seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio . Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí y estuvo de acuerdo con esta disposición”.

El actor y director fue "sorprendido" con el pedido de divorcio en el mes de mayo Getty Images

“Nuestro acuerdo establece, entre otros términos, que todos los activos que cada uno poseía antes de nuestro matrimonio seguirían siendo propiedades por separado. Uno de mis bienes es la residencia que ella y yo hemos usado como nuestra casa familiar con nuestros tres hijos. Compré esta propiedad en 1988, mucho antes de casarme con ella, y adyacente a la residencia hay otra casa separada que utilizo exclusivamente para fines comerciales (edición de películas) y en la que trabajaré este año en relación con un nuevo proyecto cinematográfico que estoy produciendo”, explicaba el director de Danza con lobos.

El pedido de divorcio que generó la batalla judicial

Kevin Costner y su exesposa Christine Baumgartner, en una batalla incesante

El “inesperado golpe” para Costner se produjo a comienzos de mayo, cuando, según sus palabras, fue sorprendido por la noticia de que su esposa, con quien estuvo casado durante 18 años, le solicitaba el divorcio citando “diferencias irreconciliables”. El pedido, según fuentes cercanas al intérprete y realizador, lo dejó “solo y desconcertado” y, con el correr de los días, la prensa norteamericana comenzó a recoger más información sobre las causas de la súbita separación.

Así, se supo el motivo detrás del pedido de divorcio de la empresaria. Según le comentaron a la revista People, el actor de Yellowstone sabía que Christine era “infeliz” por sus constantes ausencias. “ Christine quería que pasaran más tiempo en familia en la casa que tienen en Santa Bárbara, pero durante los rodajes Kevin no estaba mucho. Su ausencia fue muy dura para ella ”, expresó la fuente en ese momento. “Él está obsesionado desde el año pasado con las grabaciones de la película Horizon, y a ella eso no le gustaba. No quería que se embarque en otro proyecto”.

Christine Baumgartner, mujer de bajo perfil Bauer Griffin/The Grosby Group

La exmodelo conoció a Costner en 1998 . “Intercambiamos números de teléfono y le pregunté si no le molestaba que la llamara en dos semanas, no me di cuenta de que eso podía resultar insultante”, le contó el actor a revista People. En septiembre de 2004 se casaron en el enorme rancho de la estrella de Hollywood ubicado en Aspen, Colorado, y fueron formando su familia lejos de los flashes con los nacimientos de Cayden, Hayes y Grace, la hija menor.

Christine, oriunda de California, siempre tuvo un bajo perfil y trabajó como modelo hasta que en un momento decidió abrir su propia empresa en 2004 junto a su mejor amiga, Tamara Muro, con quien lanzó una marca de carteras: Cat Bag Couture.

LA NACION