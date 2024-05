Abel Pintos explicó por qué dejará de cantar por un tiempo en Argentina

Escuchar

Abel Pintos se bajará por un tiempo de los escenarios argentinos. La sorpresiva noticia la dio el mismo cantante luego de protagonizar cuatro shows en el Luna Park con localidades agotadas, donde no solo entonó sus clásicas canciones sino que, además, cantó temas que jamás había interpretado en vivo. Una certera despedida con su público más fiel. “Necesito tiempo”, explicó.

Si bien el anuncio lo hizo en el mítico estadio frente a sus fans durante el espectáculo del lunes pasado, Pintos confirmó su decisión en una charla con Rolando Graña y Soledad Larghi en el noticiero de América TV. Primero, el artista se mostró agradecido por la respuesta del público a sus shows: reveló que las entradas se agotaron a las dos horas de haber salido a la venta y explicó que no pudieron agregar más fechas porque la gira continúa en Rosario y en Córdoba. Luego, habló del momentáneo adiós.

Abel Pintos se centrará este año en el público internacional

“Luego de eso, voy a detener los conciertos en Argentina hasta fin de año porque empiezo a dedicarme a hacer una gira por otros países”, explicó. Por ese motivo, agregó de inmediato, los conciertos del Luna Park tuvieron un sabor especial para él. “Lo estoy viviendo con mucha emoción. Agradecido con el público y muy feliz de estar acá, en esta sala, luego de ocho años”, compartió.

Consultado por Soledad Larghi por el paréntesis, Pintos profundizó un poco más sobre su decisión. “Después de casi 30 años de música he decidido empezar a tomar con mayor seriedad mi camino en otros países. Después de haber cumplido muchos sueños en Argentina y en los países hermanos como Uruguay y Chile, tengo la ilusión de poder cumplir otro montón de sueños que tengo en estos 30 años de música y estos 40 de vida y para eso necesito tiempo”.

El cantante adelantó que ese tiempo lo invertirá, entre otros lugares, en México, desde donde lo vienen convocando hace mucho tiempo y donde hay mucho público esperándolo. “Nunca me tomé el tiempo de poder ir a recorrerlo con dedicación, así que este año, desde ahora, desde mayo hasta noviembre, me voy a dedicar a eso; voy a viajar. Justamente tengo una gira por Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, México, Estados Unidos y España”, completó.

Un artista agradecido

Abel Pintos habló de su público y agradeció a quienes se movilizan para poder escucharlo en vivo

Pintos también hizo referencia a los once conciertos que brindó en Mar del Plata. “El Teatro Tronador es nuestra casa, literalmente. Tuve la oportunidad de recorrer algunos festivales también en el verano y para mí dar conciertos en vivo es lo mejor que me puede pasar. Es el momento de la verdad, como digo siempre. Me gusta trabajar en el estudio, me gusta grabar canciones, pero el momento de compartir con el público es lo más importante para mí”, confió.

En otro momento de la charla, el compositor se mostró conmovido por el esfuerzo de las personas que, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, hacen el esfuerzo para poder ir a verlo en vivo. “Me emociona mucho y lo agradezco mucho en los conciertos. Es algo que destaco. De por sí, es un esfuerzo grande en momentos como este, pero en general siempre es un esfuerzo especial ir a un concierto, pagar por un recital. No son de las cosas básicas de la vida, y, sin embargo, muchas veces mucha gente hace un esfuerzo muy grande por estar ahí”, explicó. Además, le dedicó un párrafo especial a quienes viajan cientos de kilómetros para poder escucharlo: “Es un esfuerzo todavía más grande: los pasajes, la estadía, comer, pasar el día. Por eso siempre me gusta hacer conciertos largos, con la ilusión de que ese esfuerzo valga la pena”, cerró.

Un nuevo integrante en la familia

La foto con la que Abel Pintos y Mora Calabrese anunciaron que esperan a su segundo hijo

Además de viajar por el exterior y llevar su música a otros rincones del mundo, Abel Pintos tendrá otro motivo más para poner el foco de atención puertas adentro de su casa: el cantante de “Oncemil” se convertirá en padre por tercera vez junto a su mujer, Mora Calabrese. A finales de febrero, Pintos usó sus redes sociales para revelar el sexo y el nombre del nuevo integrante de la familia. “Rosario Pintos Calabrese”, escribió escuetamente en su cuenta de Instagram junto a una imagen de un fondo rosa pastel con la inscripción del nombre elegido. La información fue festejada por los miles de fans, quienes expresaron sus deseos de ver el avance del embarazo.

Antes de despedirse del noticiero de América TV, Pintos habló del tema y confirmó el mes en el que llegará la niña al mundo. “Tenemos la agenda completa de un montón de cosas y el mes delicado es septiembre, porque es cuando llega Rosario. Es el mes en el que no dejo que se programen muchas cosas porque lógicamente quiero estar presente en todos los momentos que pueda de todo el proceso, pero especialmente cuando nazca”, contó.

