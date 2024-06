Kevin Costner reveló su historia prohibida con Lady Di: “La familia real británica se volvió contra mí”

Escuchar

Evidentemente, en sus 69 años de vida, Kevin Costner no logró internalizar aquella máxima que indica que “los caballeros no tienen memoria”. Al actor, que en los últimos tiempos es noticia por cuestiones personales -como su escandaloso divorcio- más que por hechos artísticos, brindó esta semana una entrevista en la que dio detalles de su historia “prohibida” con la princesa de Gales, Diana Spencer .

El protagonista de Danza con lobos eligió el programa The Howard Stern Show, que se emitió este martes, para desandar esa historia. El disparador fue un proyecto que quedó trunco: Costner confirmó que se estaba preparando una secuela de su exitosa película de 1992 El guardaespaldas , pero esta vez sin Whitney Houston y con la princesa Diana como su coprotagonista.

Según Costner, Lady Di estaba dispuesta a hacer su debut en Hollywood con la secuela de El guardaespaldas

Sin embargo, la prematura muerte de Spencer, en agosto de 1997, provocó la cancelación del proyecto. “Cuando Diana falleció, aproximadamente un año después, se filtró que estaba preparando El guardaespaldas 2 con ella. Y lo que pasó fue que la familia real se volvió contra mí ”, aseguró. Según explicó, el motivo fue que no creían que la princesa estuviera dispuesta a hacer una película en Hollywood.

De acuerdo al relato del actor, cuando notó la ola de negatividad hacia él, se contactó con Sarah Ferguson, que fue la persona que lo había contactado con Spencer, y le pidió que intercediera. “Finalmente, llamé a Sarah y le dije: ‘Sarah, tenés que decirme quién está detrás de todo este asunto. Ella me respondió: ‘No, no, no, Kev, no te conviene hablar con ellos’. Entonces, le dije: ‘Sí, quiero hacerlo’. Los llamé y fui muy claro: ‘Deben parar esta campaña porque es cierto que ella iba a participar del film. Y si no paran, voy a empezar a hablar yo; porque lo que digo es verdad’ ”, aseguró.

El Guardaespaldas, protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, iba a tener una secuela con Lady Di

En el momento en que Costner comenzó a pensar en hacer la secuela, Diana ya estaba separada de su exmarido, el entonces príncipe Carlos, ahora convertido en rey, y eran conocidas sus diferencias con la familia real británica, gobernada por la Reina Isabel II. En medio de ese contexto, Costner afirma que se produjo el siguiente diálogo entre él y la madre de William y Harry: “Lo que pasó fue que comencé a hablar con ella a través de Sarah y le dije: ‘Mirá, voy a hacer El guardaespaldas 2 y creo que puedo construir la historia alrededor de vos. ¿Estarías interesada?’ Y ella me respondió: ‘Sí. Mi vida está a punto de cambiar’. Realmente no profundicé en ello, pero pensé que entendía lo que estaba diciendo”.

“Ella fue muy dulce y conversamos bastante. La segunda vez que hablamos, ella me dijo: ‘¿Habrá una escena de besos?’ Le dije: ‘¿Querés que haya una?’ Ella dijo: ‘Sí’, y yo dije: ‘Entonces la haremos’. No es que iba a ser una película íntegramente romántica, pero iba a haber un momento en el que nuestros personajes darían un paso más allá. Y ella fue muy dulce con esto”, añadió el actor.

Diana Spencer murió en un accidente automovilístico en París en agosto de 1997 a la edad de 36 años, y Costner decidió no seguir adelante con la secuela de El guardaespaldas. “Hubiese sido imposible encontrar un reemplazo para la princesa Diana”, explicó el actor.

Sarah Ferguson oficiaba de nexo entre Diana y Costner Getty Images - Hulton Royals Collection

Evidentemente, aquella historia con Lady Di se convirtió en uno de los temas favoritos de Costner. En otra entrevista publicada el martes por People, el actor fue más allá y aseguró que la princesa de Gales estaba enamorada de él, y que el que le reveló ese encaprichamiento amoroso fue uno de los herederos de la corona, William.

Costner contó que se reunieron, a pedido del príncipe, de manera secreta hace más de una década. “ Tuvimos una conversación muy dulce. Y fue él quien me dijo: ‘¿Sabés que le gustabas a mi mamá? ’”, indicó. Además, aseguró que la reunión a puertas cerradas duró aproximadamente media hora, sin “nadie más” en la sala. “Recibí este mensaje de que al príncipe le encantaría hablar y dije: ‘¿Qué? ‘ y luego dije: ‘Está bien’”, recordó.

Otros famosos que se quisieron disputar el amor de Lady Di

Según relató Elton John en Me, su autobiografía, otras dos estrellas de Hollywood se agarraron a las trompadas por la atención de Spencer. El episodio ocurrió en la casa del músico, en medio de una cena en homenaje al encargado de Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, quien le había encargado realizar la música de la película El Rey León.

Richard Gere y Sylvester Stallone, enfrentados por la atención de la princesa de Gales Archivo

“Richard Gere y Diana entraron en confianza rápidamente”, escribió el músico, asegurando que en ese entonces Lady Di ya estaba separada del príncipe Carlos y que Gere también había terminado su relación con la supermodelo Cindy Crawford. “Mientras el resto de nosotros conversaba, no pude evitar notar una atmósfera extraña en la habitación. A juzgar por la forma en que los miraba, la floreciente amistad entre Diana y Richard no le estaba cayendo muy bien a Sylvester Stallone”, rememoró. “Creo que él llegó a la fiesta con la intención de conquistar a Diana, pero se dio cuenta de que sus planes estaban arruinados ”.

Cuando llegó el momento de sentarse a comer, John recuerda que tanto Gere como Stallone desaparecieron del lugar. Fue el actual esposo de Elton, David Furnish, quien encontró a los dos actores “enfrentándose el uno al otro, con la intención de disputarse la atención de Diana con los puños”.

Si bien Furnish logró separarlos, Elton asegura que la tensión entre los tres se mantuvo el resto de la noche. “ Después de cenar, Diana y Richard volvieron a ocupar sus lugares en los sillones frente al fuego, mientras que Sylvester se fue a su casa ”, escribe John y asegura que le escuchó decir a Stallone lo siguiente: “Nunca hubiese venido si sabía que el maldito príncipe encantador iba a estar allí”.

