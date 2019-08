La actriz, joven pero de larga trayectoria, finalmente recibió el merecido reconocimiento Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2019 • 18:14

Ya era hora de que Kirsten Dunst fuera reconocida con la emblemática estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz de 37 años tuvo su emotiva ceremonia esta mañana, y no pudo contar con mejores oradores: Sofia Coppola, quien la dirigió en Las vírgenes suicidas, Maria Antonieta, The Bling Ring (en un cameo) y El seductor; y su prometido Jesse Plemons, quien conoció a Dunst filmando la segunda temporada de la serie Fargo.

Kirsten Dunst recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood - Fuente: Youtube 01:24

Video

Por otro lado, a la actriz se la pudo ver muy contenta porque su pequeño hijo de un año y tres meses, Ennis Howard, asistió al evento. De hecho, se trató de la primera vez que el pequeño fue mostrado públicamente por sus padres.

Jesse Plemons, prometido de la actriz, le dedicó unas palabras; la pareja se conoció filmando la serie Fargo Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Dunst irrumpió en el mundo del cine gracias al rol de Claudia en Entrevista con el vampiro, que fue aclamado por la crítica. Ese mismo año, 1994, fue parte del elenco de la remake de Mujercitas, y al año siguiente era una de las caras del blockbuster Jumanji. Desde entonces, la actriz no paró de trabajar, y entre sus créditos se incluyen la mencionada Las vírgenes suicidas, Bring It On, The Cat's Meow -que le valió el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata- y Melancholia, entre muchos otros.

Actualmente, Dunst protagoniza y produce la comedia negra televisiva de Showtime, On Becoming a God in Central Florida, creada por Robert Funke y Matt Lutsky.

Sofia Coppola, una de las oradoras del evento Fuente: Reuters

"Estoy muy orgulloso de vos, además de la gran actriz que sos, también tuve el placer enorme de poder conocerte como persona y ver la clase de madre, hija, hermana, y amiga que sos. Esa es la razón por la que yo y todos tus amigos estamos acá, y por la que te amamos...por la persona increíblemente generosa que sos; sos única, sos la mejor mujer que conozco", expresó Plemons, cuando le llegó el turno de hablarle a su prometida. Coppola, por su parte, también elogió en la ceremonia a quien se convirtió en una de sus musas.

Kirsten junto a su prometido, Jesse Plemons, y a la cineasta Sofia Coppola, quien la dirigió en Las vírgenes suicidas, Maria Antonieta y El seductor Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Dunst y Plemons se conocieron en 2015 en el set de Fargo, en Canadá. Un mes después de que Dunst finalizara su relación con Garret Hedlund, comenzó a compartir salidas con su colega. A mediados de 2017, el actor le propuso matrimonio; meses más tarde, la actriz estaba en la dulce espera, y el 3 de mayo de 2018 se convirtió en mamá de Ennis.