En fotos: de la emotiva reunión de La Niñera al vestido al rojo vivo de Emily Blunt

Debutó en Fiebre de sábado por la noche, pero el éxito le llegó décadas después, con La Niñera, la serie que creo a su medida junto a su entonces esposo, Peter Marc Jacobson. ​La sitcom se emitió originalmente en la cadena CBS desde 1993 a 1999; luego, Drescher presidió SAG-AFTRA, el sindicato de profesionales del cine, la radio y la televisión de los Estados Unidos

VALERIE MACON - AFP