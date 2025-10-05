LA NACION

En fotos: de la emotiva reunión de La Niñera al vestido al rojo vivo de Emily Blunt

Esta semana, algunas de las estrellas más importantes de Hollywood fueron protagonistas de exclusivos estrenos y conmovedoras ceremonias

Fran Drescher protagonizó esta semana una emotiva reunión con algunos de sus compañeros de La Niñera
Tardó en llegar, pero llegó… Esta semana, la actriz, guionista y productora Fran Drescher obtuvo su propia estrella en el mítico Paseo de la Fama de Hollywood y estuvo acompañada por algunos de los miembros del elenco de La Niñera, la serie que la convirtió en una estrella en todo el planeta
Nicolle Tom, la actriz que interpretó a la adolescente Maggie Sheffield en la serie, fue una de las personalidades que brindó un discurso en homenaje a Drescher. Luego, las dos posaron junto a Madeline Zima, la actriz que le dio vida a la pequeña de la familia, Grace
Tom y Zima recordaron anécdotas de sus días junto a la actriz y resaltaron sus virtudes como profesional, así como su compromiso y su calidad como ser humano
Debutó en Fiebre de sábado por la noche, pero el éxito le llegó décadas después, con La Niñera, la serie que creo a su medida junto a su entonces esposo, Peter Marc Jacobson. ​La sitcom se emitió originalmente en la cadena CBS desde 1993 a 1999; luego, Drescher presidió SAG-AFTRA, el sindicato de profesionales del cine, la radio y la televisión de los Estados Unidos
La actriz estadounidense Kirsten Dunst asistió en Los Ángeles al estreno de Roofman, la película que protagoniza junto a Channing Tatum
Basada en una historia real, Roofman sigue a Jeffrey Manchester (Channing Tatum), un veterano del ejército y padre con dificultades económicas que se dedica a robar en locales de una conocida cadena de comida rápida haciendo agujeros en sus techos
Después de vivir durante medio año a la deriva, el personaje de Tatum vive en secreto en una juguetería, pero al conocer a Leigh (Kirsten Dunst), comienza un romance con ella y su doble vida comienza a desmoronarse
Para interpretar a Jeffrey Manchester en la película, Channing Tatum se sometió a un régimen para perder peso
Antes de la proyección, los protagonistas posaron junto al elenco, intergrado por Peter Dinklage, Melonie Diaz, Uzo Aduba, Alissa Marie Pearson, Esmé McSherry, y también junto al director Derek Cianfrance y el guionista Kirt Gunn
En el film, Dinklage interpreta a Mitch, el gerente de la juguetería que descubre que el personaje de Tatum está viviendo allí a escondidas
También en Los Ángeles, el actor estadounidense Dwayne Johnson y la actriz británica Emily Blunt asistieron al estreno de The Smashing Machine: La Máquina, otro film basado en hechos reales. La película que los tiene como protagonistas, relata la historia del excampeón de MMA/UFC Mark Kerr, un exitoso luchador cuya carrera se desplomó cuando se descubrió su adicción a los esteroides
Para la ocasión, Blunt eligió un espectacular vestido rojo largo de Elisabetta Franchi, adornado con miles de cuentas y lentejuelas. Acompañó con impactantes joyas de diamantes y oro blanco
El film está escrito y dirigido por Benny Safdie (Good Time: viviendo al límite, Diamantes en bruto) y cuenta con la presencia del artista marcial mixto Ryan DuWayne y la actriz de Watson y The Good Doctor, Bethany Brown
Vestida íntegramente de negro, Drew Barrymore acaparó todos los flashes en la alfombra roja de la Gala del 33.º de los Premios del Salón de la Fama de Broadcasting + Cable, que se llevó a cabo en el Salón Ziegfeld, en la ciudad de Nueva York
El actor y director Mel Gibson, en tanto, fue fotografiado mientras disfrutaba del partido entre la Roma y el Hellas Verona, en el Estadio Olímpico de Roma; el astro australiano se encuentra allí trabajando en la secuela de La Pasión de Cristo
También esta semana, el actor británico Benedict Cumberbatch recibió el premio Golden Eye en el 21.º Festival de Cine de Zúrich, en Suiza
En otro festival, el de Nueva York, Elle Fanning concurrió al estreno de Valor Sentimental, la película dirigida por Joachim Trier, que la tiene como protagonista junto a Stellan Skarsgård
También allí, Adam Sandler y George Clooney presentaron Jay Kelly, la película en la que interpretan a un conocido actor y su agente
Laura Dern, otra de las protagonistas, posó junto a su hija, Jaya Harper
Por supuesto que la esposa de Clooney, Amal Alamuddin, también estuvo presente
