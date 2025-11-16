Dakota Fanning reveló cuál es el regalo que Tom Cruise le hizo llegar durante los últimos 20 años

Dakota Fanning es una de las actrices de Hollywood que creció dentro de los sets de filmación. Durante el apogeo de su fama, fue consagrada como la quinta actriz infantil de mayor éxito, profesión que la llevó a compartir elenco con actores de renombre; y Tom Cruise es uno de ellos.

Dakota Fanning es una de las actrices de Hollywood que creció en los sets de filmación VALERIE MACON - AFP

El actor de 63 años y la joven de 31 fueron padre e hija en La guerra de los mundos (2005), la película de Steven Spielberg en la que Ray Ferrier (Cruise) se ve obligado a luchar por sobrevivir y salvar la vida de sus dos hijos, Robbie y Rachel (Fanning) después de que la Tierra es invadida por alienígenas.

Tom Cruise y Dakota Fanning en una escena de Guerra de los Mundos

Dakota, quien en ese entonces tenía 10 años, encontró en Tom una relación casi paternal que se mantiene en el tiempo. Tanto es así que el 6 de noviembre la actriz fue invitada al ciclo Watch What Happens Live con Andy Cohen y contó que desde hace dos décadas recibe para su cumpleaños un obsequio de su colega.

“Sí, lo hace”, respondió cuando el presentador quiso saber sobre los rumores de que cada año el protagonista de Misión Imposible la agasaja con un regalo. “Son unos zapatos muy bonitos”, añadió. Acto seguido, el conductor quiso saber qué tipo de zapatos eran, y ella aseguró: “Es así de simple. Él siempre me regala zapatos… Son zapatos bonitos…”, sostuvo, al mismo tiempo que destacó la habilidad de Cruise para acertar el número cada año.

Dakota Fanning reveló el obsequio que recibe todos los años de Tom Cruise (Foto: Captura Instagtram/@bravowwhl)

Esta no es la primera vez que Fanning habla en público sobre el gesto de Cruise. El año pasado en una entrevista de Harper’s BAZAAR junto a su coprotagonista de Ripley, Andrew Scott, Fanning debía contestar quién le regaló su primer teléfono celular. Antes de revelar la respuesta, Scott adivinó: “Seguro que fue algún ícono de Hollywood... ¿Tom Cruise?”, arriesgó.

“Fue para mi cumpleaños número 11. ¡Estaba tan emocionada!”, recordó. Asimismo, se sinceró al revelar que no le fue tan útil: “¡Es que no tenía a nadie a quien llamar o enviar mensajes de texto en ese momento! Tenía 11 años”. Sin embargo, indicó: “Pero, me encantó tenerlo. Me sentí genial al recibirlo”.

Y continuó: “Tom me envía un regalo de cumpleaños todos los años, y lo hizo desde ese cumpleaños. El más reciente lo recibí al cumplir los 30, a principio de mes. Es muy atento. Realmente, muy agradable”.

Además, sorprendió al contar que fue agasajada por otro reconocido actor. “El mejor regalo que jamás recibí me lo hizo Kurt Russell, con quien trabajé en la película En busca de un sueño. ¡Me dio un caballo!”, reveló y reflexionó: “Cuando tenés ocho años y conocés a alguien, no pensás en lo que significa esa persona ni ninguna de esas cosas”.

Kirsten Dunst y Tom Cruise

Cruise también le envía cada año en Navidad una torta a Kirsten Dunst. “Él me regala un pastel cada Navidad”, explicó en 2016 en diálogo con The Graham Norton Show. “En mi casa lo llamamos pastel ‘Crucero’. Es el mejor pastel de coco que he probado en mi vida”, completó.