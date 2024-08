Kit Harington y una inesperada revelación: “No creo que mis hijos vean nunca Game of Thrones; se sentirían profundamente incómodos”

Escuchar

Game of Thrones se convirtió en una de las series más vistas de la historia, y muchos de sus protagonistas pasaron de ser casi desconocidos a estrellas, famosos en todo el planeta. Algunos, como Emilia Clarke, Peter Dinklage o Maisie Williams siguen haciendo referencia a su paso por aquella ficción, que durante ocho temporadas mantuvo en vilo a millones de personas. Sin embargo, quien resultó el héroe de la historia, no quiere tener nada que ver con esa etapa de su vida .

A pesar de haber conocido a su esposa, Rose Leslie, en el rodaje de la serie, Kit Harington no solo no quiere saber más nada de Jon Snow ni de las luchas para conseguir el Trono de Hierro, sino que confesó que tampoco está interesado en la precuela de la historia, La Casa del Dragón, que recientemente entrenó su segunda temporada en Max.

En principio, el actor de 37 años reveló que ni su hija de 12 meses ni su primogénito de tres años “nunca” verán la serie -y por añadidura la génesis de la historia de amor de sus padres- en la pantalla. “No creo que quieran ver Game of Thrones“, le dijo Harington a E! News en el estreno de la tercera temporada de la serie Industry. “ Les garantizo absolutamente que probablemente nunca querrán ver ese programa ”, disparó.

Uno de los motivos por los que considera que sus hijos no tendrán interés en ver la serie es, justamente, por el desarrollo de la historia de amor entre Snow y la salvaje Ygritte (Leslie) y sobre todo, el trágico desenlace de aquel romance. “ Creo que se sentirían profundamente incómodos ”, aventuró.

Además, el actor agregó que prevé que sus hijos sentirán una mezcla de tristeza y vergüenza en torno a la carrera actoral de su padre. “No creo que quieran ver nada en lo que yo participe. De verdad que no”, continuó. Y agregó: “Creo que en más de una oportunidad les diré: ‘Miren esta película en la que participé hace 20 años’. Y ellos me responderán: ‘Papá, no’”.

En otra entrevista con la agencia Associated Press (AP), el actor sorprendió con una inesperada revelación: “No vi ni un capítulo de La Casa del Dragón. Simplemente, no pude verla”, expresó. Aunque explicó que recibió mensajes de que la precuela es “maravillosa”, indicó: “Creo que simplemente pasé demasiado tiempo allí [en el universo Game Of Thrones]”.

“Les deseo todo lo mejor y he oído que la serie es muy buena y que le va muy bien... Pero no creo que alguna vez vea ese programa”, insistió, y aseguró, además, que no cree que vaya a volver a ver la serie original “en muchos años”. “ Tendrán que pasar algunos años más para que sienta que lo hemos dejado atrás. Todavía no estoy seguro de si ya pasó por completo. Creo que lleva mucho tiempo ”, explicó.

Más allá de su propia experiencia y de sus decisiones al respecto, Harington celebró la continuación de la saga: “Es increíble y realmente reconfortante para mí que toda esta franquicia continúe. Creo que es brillante. Espero que continúe por mucho tiempo”, deseó.

Si bien Leslie y Harington coincidieron en el set durante la tercera temporada de la serie, Leslie le contó en su momento a People que se habían conocido mucho antes de convertirse en compañeros de reparto. “Kit es un hombre encantador y divertido, y un gran amigo. Nos conocíamos antes de empezar a trabajar juntos en Game of Thrones. Siempre fue un privilegio trabajar junto a él y una bendición que nos lleváramos bien en la vida real, porque hacía que nuestros personajes fueran más creíbles”, señaló la actriz en 2014.

En 2018, después de una breve pausa, los actores decidieron pasar por el altar y festejaron a lo grande, en una celebración a la que asistieron algunas de las estrellas de la serie. Tiempo después, Harington confesó que había sufrido problemas de adicción al alcohol, y que el apoyo de su esposa había sido crucial en su recuperación.

LA NACION