Kit Harington confesó el peor error que cometió cuando le pidieron una foto: “Insoportablemente vergonzoso”

Desde que interpretó a Jon Snow en las ocho temporadas de Game of Thrones, Kit Harington se convirtió en una verdadera estrella. El actor británico, cuyo rostro es reconocido a nivel mundial a través de la recordada serie de HBO, es muy popular y a donde quiera que vaya, su público lo sigue con absoluta fidelidad. Claro que eso no le impide protagonizar algunos momentos realmente embarazosos, como él mismo confesó en una reciente nota.

Kit Harington Grosby Group - LA NACION

Mientras suele pasear por Londres, Harington contó que hay una situación que es muy común para él, y detalló: “A veces aparece alguien, usualmente se trata de turistas, que te preguntan si se pueden sacar una foto. Y desde luego que yo les respondo con entusiasmo que no hay ningín problema”.

Sin embargo, el intérprete recordó que en una oportunidad, esa misma situación tuvo un final inesperado: “Entonces voy y pongo mi brazo alrededor de esa persona, y me dice que no, que quería que yo le sacara una foto junto al Big Ben”. “En ese momento, mis amigos no pararon de reírse de mí”, aseguró Kit, concluyendo que todo fue algo “insoportablemente vergonzoso”. Entre risas, luego agregó que esas situaciones son “lo opuesto a una interacción con un fan”.

Kit Harington y Emilia Clarke, como Jon Snow y Daenerys Targaryen LA NACION

Por otra parte, y en una nota con la revista GQ, Harington se refirió al final de Game of Thrones, y a la insatisfacción que dejó en buena parte de los fans. El británico dijo que luego de filmar ocho temporadas, la fatiga se sentía en el aire, y comentó: “Creo que si hubo alguna falla en el cierre de Thrones, es que todos estábamos agotados, y ya no hubiéramos podido seguir más que eso. Entonces puedo comprender por qué algunas personas pensaron que todo fue a las apuradas, y puede que esté de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Cuando miro mis fotos de la última temporada, me veo exhausto. Ya no veía que tuviera cuerda para otra temporada más”.

Y por último, Harington concluyó sobre la resolución de esa ficción: “Creo que se cometieron errores en cuanto a la trama, quizá en lo referido al final. Y pienso que hubo decisiones muy interesantes, que no funcionaron del todo”.

Sus personajes favoritos

Kit Harington, y sus personajes predilectos Archivo

En una nota que brindó para Entertainment Weekly hace pocos meses, Harington se refirió al tipo de personajes que más disfruta componer, y al respecto detalló: “Al parecer esto es lo que estoy buscando (en referencia a su trabajo en el film Blood for Dust). Porque si miro los personajes que interpreté desde que hice a ese héroe absoluto en Game of Thrones, debo admitir que hay una especie de rechazo por seguir con los papeles heroicos. No estoy tan interesado en ese tipo de roles, y si tengo que hacer algo así, tiene que haber ingredientes antiheroicos”.

Kit Harington en la serie Gunpowder Archivo

Más adelante, Kit subrayó su intención por alejarse de los protagonistas nobles, y por eso concluyó: “Mis respetos a las personas que interpretan a grandes héroes. Son papeles muy difíciles de ejecutar. Pero como actor, creo que es más fascinante empatizar con alguien fallido o equivocado, para intentar encontrar ese camino que los lleva a hacer aquello que hacen. Componer a alguien que siempre hace lo correcto y al que lo impulsa el hecho de ser bueno, es algo difícil de interpretar. Y pienso que quienes lo hacen con éxito, que componen a héroes clásicos, son estrellas muy talentosas. Pero de momento, siento que es más interesante buscar personajes rotos”.

Por último, Kit confirmó que el spin-off basado en Jon Snow, que durante un tiempo se encontró en preproducción, finalmente fue cancelado por HBO, y al respecto detalló: “Es un proyecto que no está en carpeta, porque no pudimos encontrar una historia correcta que contar y que nos entusiasmara lo suficiente. Así que decidimos dejar reposar el asunto. Puede que haya un futuro en el que decidamos volver a eso, pero no por ahora. Ese proyecto está totalmente cajoneado”.

