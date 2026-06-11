Kylie Minogue cenó en el restaurante de un famoso chef en Villa Pueyrredón

El paso de Kylie Minogue por la Argentina no solo dejó postales sobre el escenario tras sus impactantes apariciones junto a Lali Espósito durante los multitudinarios shows realizados en River. La estrella australiana aprovechó su estadía en Buenos Aires para disfrutar de la gastronomía local y conocer parte de la ciudad.

Acompañada de su equipo de trabajo, la cantante eligió cenar en el restaurante que el reconocido chef Fernando Trocca inauguró el año pasado en el barrio de Villa Pueyrredón. Tras la velada, la artista se encargó de compartir algunos momentos de la noche con sus seguidores en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Minogue publicó una serie de imágenes de la cena, en las que se la puede ver sonriente y rodeada de platos y especialidades de la casa, disfrutando relajada luego de dos días de show.

Kylie Minogue, junto a su equipo, en el restaurante de Fernando Trocca en Villa Pueyrredón Instagram @kylieminogue

La australiana acompañó la publicación con una frase breve en inglés, con la que reflejó lo mucho que disfrutó de la comida: “No crumbs” (“Ni las migas”), escribió en el posteo, que rápidamente acumuló una ola de comentarios de fanáticos de distintas partes del mundo.

“Esperamos que la hayas pasado bien, te queremos para siempre, reina”, escribió una usuaria. En el mismo tono, otros seguidores se expresaron con frases como: “Argentina siempre será tu casa”, “te amo infinitamente, ciudadana ilustre de Buenos Aires” o “Volvé siempre”.

"Ni las migas", escribió la artista australiana en un posteo en las redes sociales para manifestar cuánto disfrutó de la comida Instagram @kylieminogue

Entre los comentarios destacados apareció el propio Fernando Trocca, que respondió con un emoji de corazón como muestra de agradecimiento por la visita de la cantante a su restaurante. Además, el cocinero reposteó la publicación de la artista en su cuenta personal y en la del establecimiento.

Uno de los platos que formaron parte del menú compartido por la artista junto a su equipo Instagram @kylieminogue

Según pudo verse en las imágenes, la cantante degustó varios de los platos que integran la propuesta del restaurante, que combina sabores locales con técnicas contemporáneas y guiños a la alta gastronomía internacional.

Su “hermana argentina”

La salida del equipo que acompaña a la artista se produjo apenas unos días después de la participación de Minogue en los conciertos de Lali Espósito, uno de los momentos más celebrados por el público argentino durante el último fin de semana. Juntas interpretaron éxitos como “Can’t get you out of my head” y “Padam Padam”.

Luego de los recitales en el Monumental, la australiana compartió un emotivo mensaje en las redes, en el que calificó a Lali como su “hermana argentina”. El vínculo entre ambas artistas comenzó tras un encuentro ocurrido en 2025 y esa relación terminó de consolidarse en los shows que compartieron en River.

El cariñoso posteo que Lali le dedicó a Kylie en su cuenta de Instagram

La llegada de Minogue al país se manejó con absoluto hermetismo y, durante varios días, circularon rumores sobre una posible participación especial en los conciertos. Finalmente, las especulaciones se confirmaron cuando la estrella pop apareció sobre el escenario y sorprendió a sus miles de fanáticos.

Horas después de su última actuación, la cantante compartió un video con imágenes del detrás de escena, los ensayos y distintos momentos vividos durante su paso por Buenos Aires. Allí recordó el primer encuentro con Lali y confesó que, desde aquel momento, sintió una conexión especial con la artista argentina. Además, describió las presentaciones en el Monumental como un sueño hecho realidad y expresó su agradecimiento por haber sido parte de un evento tan importante en la carrera de la intérprete de “Fanático”.

El mensaje no tardó en recibir la respuesta de Lali, quien también se mostró emocionada por la experiencia. La cantante argentina aseguró que las noches compartidas fueron inolvidables y le expresó públicamente su cariño.