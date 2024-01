escuchar

Jane Seymour está atravesando por un muy buen momento. La actriz de 72 años acaba de oficializar su noviazgo con el músico John Zambetti y aseguró que está experimentando junto a él “el sexo más apasionado” de su vida.

“ El sexo en este momento es más maravilloso y apasionado que cualquier cosa que recuerde, porque se basa en la confianza, el amor y la experiencia ”, escribió en un ensayo, publicado el miércoles en la edición digital de Cosmopolitan. “Ahora me conozco a mí misma y a mi cuerpo, y John ha tenido sus propias experiencias en su vida; no es como cuando eres más joven”, agregó.

“Supongo que entre las generaciones más jóvenes, la gente primero tiene relaciones sexuales y luego dice: ‘Oh, por cierto, hola’. ¿Cómo estás?’”, teorizó en su escrito. “Cuanto más mayor me hago, más se basa el sexo en la intimidad emocional, en haber compartido los altibajos de la vida con alguien: nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestra tristeza, nuestras pasiones y deseos mutuos”, explicó.

Jane Seymour junto a John Zambetti, su nuevo amor instagram.com/janeseymour/

Seymour desbarató la creencia de que la sexualidad merma o se termina a medida que la edad avanza. “No es necesario que tu vida sexual termine a los 60 años. Al final del día, todo el mundo busca algo que ponga sangre en un área determinada”, escribió. “Cuando puedas darte cuenta de eso, serás un campista feliz”, indicó.

A su vez, bromeó diciendo que una “ventaja” del sexo luego de la menopausia es que no hay que preocuparse por un eventual embarazo . “Realmente siento que el sexo y la intimidad son mejores a mi edad que nunca antes”. Además, en su ensayo, Seymour admitió que a menudo se perdía en sus relaciones, y que por eso ahora se asegura de vivir este romance con el eje puesto en sí misma. “Tuve que quedarme soltera para aprender que no tengo que desaparecer, para que el sexo y el romance encajen”, indicó.

La madre de cuatro hijos se ha casado cuatro veces: en 1971 con Michael Attenborough, en 1977 con Geoffrey Planer, en 1981 con David Flynn y con James Keach, el padre de sus hijos Katherine y Sean, en 1993. Junto a su último marido estuvo hasta 2015. Recién en octubre de 2023, la exchica Bond y estrella de Doctora Quinn oficializó su romance con Zambetti, cuando compartió en imagen en la que se los veía cenando juntos. “ Nunca he sido más feliz ”, escribió junto a la publicación.

"No es necesario que tu vida sexual termine a los 60 años", asume la actriz en su ensayo instagram.com/janeseymour/

Sin embargo, ahora en su escrito reveló que en el momento en el que conoció a Zambetti estaba tan concentrada en sentirse bien consigo misma que no se mostró para nada interesada en él. “Estaba en mi momento más feliz, rodeada de amigos y familiares; literalmente, creo que esta vez tenía 16 de ellos en la casa, desde mis hermanas y sus esposos hasta mis primos e incluso todos los nietos”, explicó. Y sumó. “Por eso, John quedó inmediatamente expuesto a quien soy realmente”.

“Y así, a pesar de mi activo desinterés por el romance en ese momento, él todavía estaba interesado en mí. Y entonces, lo dejé ser parte de la pandilla. (...) Esto es algo excepcionalmente especial y es un regalo en este momento de mi vida. Y creo que él siente lo mismo. Es encantador y obviamente muy inteligente, pero también muy comprensivo. Todos los que conozco lo aman. Todos lo adoran”, sumó.

Hace un par de meses, en una entrevista publicada por Daily Mail, la ex Doctora Quinn señaló: “Simplemente, decidimos que sea lo que sea, lo que nos une no necesita ser calificado o cuantificado. No necesitamos ponerle un nombre. Ambos realmente apreciamos para qué sirve esto en este momento. Él es muy comprensivo y también es un músico fantástico. Y es un gran médico y un dulce ser humano. Es un gran padre y fue un gran marido . Por eso cumple muchos requisitos”.

