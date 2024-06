Gabriel Corrado disfruta de unas vacaciones soñadas junto a su esposa en Italia

Escuchar

Gabriel Corrado se encuentra disfrutando de unas románticas vacaciones junto a su esposa, Constanza Feraud, en el continente europeo. El intérprete compartió una serie de postales que revelan los encantadores momentos que ambos están viviendo durante el viaje.

La pareja que lleva más de tres décadas de unión decidió tomarse un descanso de su agenda para explorar destinos soñados en Italia. Desde su llegada, ha visitado ciudades como Alberobello o Matera, deleitándose con los atractivos culturales, la gastronomía y la riqueza arquitectónica que ofrece el país.

A través de su cuenta de Instagram, Corrado comparte con sus seguidores diversas imágenes que capturan la esencia del viaje. Entre las postales se pueden ver fotografías de ambos recorriendo calles adoquinadas junto a edificaciones históricas y monumentos, en paseos en barco o a bordo del avión al comienzo de la aventura.

La pareja disfruta de sus vacaciones en el viejo continente instagram.com/gabriel.corrado

En una de las publicaciones, el actor escribió: “Alberobello-Italia. Fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1996″. En el día de hoy, tras su arribo a una nueva ciudad, el artista también dio cuenta de los encantos de otro de los destinos que visitó junto a su mujer. “Matera es una ciudad mágica, un set natural de muchos films: La Pasión de Cristo de Mel Gibson, James Bond-No es tiempo de morir, El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini y C’era una volta con Sofía Loren y Omar Sharif, entre otros. La ciudad fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y su gente es fantástica”, compartió.

Gabriel Corrado en Instagram instagram.com/gabriel.corrado

Aunque su itinerario completo no se conoce, se espera que la pareja continúe su travesía por otras regiones de Europa, antes de regresar a la Argentina. El viaje no solo les permite recargar energías y disfrutar de experiencias inolvidables, sino también un posible reencuentro con sus hijos, dos de los cuales que viven en distintos países del Viejo Continente.

Corrado y Feraud, quienes se conocieron a finales de los años 80, son padres de Lucas, María Lucía y Clara, quienes viven en distintas ciudades del mundo. El primero de ellos, que es el primogénito, estableció su hogar en Ámsterdam, Países Bajos, mientras que María Lucía encontró su lugar en Hamburgo, Alemania. La menor de la familia, en tanto, emprendió su camino en Nueva York. A pesar de la distancia física, la familia Corrado demostró en distintas ocasiones que el amor y la conexión familiar trascienden las fronteras y mantienen la fortaleza de sus lazos.

Una experiencia especial

A mediados del año pasado, el actor también visitó Europa, tras ser convocado como jurado del AmiCorti Film Festival en el norte de Italia, región con la que tiene fuertes lazos familiares, ya que sus ancestros son originarios del Piamonte. La oportunidad de participar en el festival le permitió no solo disfrutar de su pasión por el cine, sino también de conectar con sus raíces.

Sobre aquella experiencia, el intérprete dialogó en 2023 con LA NACIÓN y señaló: “Fue un lindísimo viaje. Durante muchos meses trabajé desde Buenos Aires con el jurado, para seleccionar y votar películas, largometrajes, cortos y animación, además de los rubros de mejor actriz, mejor actor, mejor director. Había películas de todo el mundo, pero especialmente tuvieron mucho éxito las de Oriente Medio, de países como Irán. También Inglaterra tuvo varios premios. Fue muy interesante compartir con actores y actrices, productores y distribuidores internacionales. Además filmé un corto con un director iraní y con una actriz italiana. Estuvo realmente muy bueno. Me acompañó mi mujer y el plus de esto es que el último día del festival me entregaron los documentos de mi bisabuelo por parte de mi madre, que había nacido en esa región”.

En relación con el emocionante reencuentro con sus raíces, Corrado había resaltado: “Sabía que mi bisabuelo materno era de Alessandria, pero no exactamente el pueblo, que ahora es Castelnuovo Bormida. Una señora que trabaja de eso se encargó de recabar toda esa información, de manera espontánea. Así que después de allí nos fuimos a conocer el pueblito y viví una experiencia y una emoción muy grandes”.

