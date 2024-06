Mercedes Oviedo contó el difícil momento de salud que atravesó: “Estuve nueve días internada”

Escuchar

“ El domingo 2 de junio tuve miopericarditis aguda. Una gripe que se complicó y afectó algunos de mis órganos, principalmente a mi corazón ”, escribió la actriz Mercedes Oviedo este miércoles en un posteo de Instagram. Allí, la actriz, de 41 años, daba cuenta del complicado momento que atravesó recientemente, que la llevó a permanecer nueve días internada en la unidad coronaria de una clínica porteña.

La protagonista de Todos contra Juan y Dulce amor se detuvo luego a brindar una serie de agradecimiento: “A mi familia, a los amigos y por sobre todo a las enfermeras y los médicos INMENSOS que me trataron (....). Gracias por salvarme la vida. El 10 de junio fue mi cumpleaños y pude celebrarlo valorando más que nunca la vida y abrazando a mis seres queridos . Por favor, aquellos que temen ir al médico, hacerse chequeos, consultar, háganlo. Es primordial”, finaliza el posteo que acompañó con unas fotos de sus jornadas de internación y de su presente, ya en su hogar, acompañada de su pareja, el DJ Mauricio Waddle, y su hijo Vicente.

El posteo de Oviedo recibió comentarios de parte de colegas como Gastón Pauls, Manuela Pal, Carolina Peleritti, Noralih Gago, Paola Krum y Melania Lenoir, entre otros, quienes le hicieron llegar su afecto y le desearon una pronta recuperación.

La miopericarditis es la inflamación del saco que rodea al corazón, conocido como pericardio, generalmente provocada por infecciones virales, bacterianas, parasitarias o fúngicas. Los síntomas suelen ser dolor de pecho, ritmo cardíaco rápido e irregular, falta de aire, dolor en el cuello o los hombros y fiebre.

Su regreso a las tablas

La actriz se encuentra, desde el año pasado, trabajando en calle Corrientes en la comedia Tom, Dicky y Harry, junto a Mariano Martínez, Bicho Gómez, Yayo Guridi, María Valenzuela, Jorge Noya y Gabriela Sari, y con dirección de Nicolás Cabré. La obra marcó su regreso a las tablas luego de varios años alejada de la actuación. “No aparecían propuestas y estaba muy abocada a la maternidad”, le contaba a LA NACIÓN. “Siempre me gustó mucho la música y era algo pendiente. Nunca había tenido tiempo para dedicarle a eso hasta que tuve demasiado tiempo (risas) y me animé, empecé a estudiar, contraté un profe y enseguida salió trabajo. Me iba bien hasta que vino la pandemia”, decía sobre su incursión como DJ.

Oviedo junto a su pareja, Mauricio Waddle Gerardo Viercovich

“ Cuando pasan tantos años de no trabajar y estás con la cabeza en otro lado, un poco te olvidás lo que te gustaba, lo que lo disfrutabas . Me encanta actuar, disfruto subiéndome a un escenario y esta posibilidad está buenísima porque es un personaje que me encanta. Con Nico (Cabré) nos conocemos hace años, me dio toda su confianza y aceptó las propuestas que traje para el personaje. Quizá un director que no te conoce tanto, no confía demasiado”, señaló Oviedo sobre su regreso al teatro con Tom, Dicky y Harry. “Al principio estaba muy nerviosa, me sentía muy oxidada y Nico me decía: ‘Dale, vas a poder hacerlo, quedate tranquila’. Estoy muy agradecida porque el equipo está buenísimo y encima nos va bien. Volver a tener tu espacio como mujer de trabajo, poder salir de casa y tener ese momento para vos es re importante. Quizá estoy más cansada que antes, pero vuelvo con otra energía, renovada, extrañando un poco a mi hijo y el tiempo que compartimos tiene calidad”.

