La angustia de Caramelito Carrizo por la muerte de su hermano Martín: “Cuando él se fue se apagó todo”

“Estoy naciendo”, dijo con lágrimas en los ojos este mediodía Cecilia “Caramelito” Carrizo en Flor de equipo. A casi dos meses de la muerte de su hermano, Martín Carrizo, la exanimadora infantil contó cómo acompañó al baterista en su larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y emocionó a todos con su relato.

“Fueron muchos años de parto, en vez de 9 meses fueron 6 años. Ahora me queda algo hermoso, no me lo llevo pero me queda”, comentó Carrizo ni bien se sentó en el living del programa para describir la larga batalla contra esta dura enfermedad. A pesar de que el final fue sumamente desolador, la conductora rescató el haber acompañado a su hermano hasta el último minuto: “Por suerte no se me ocurrió distraerme, no lo dejé solo ni un segundo porque hoy estaría deseando volver a ese segundo de distracción. Es el último regalo que me hizo, poder acompañarlo y estar en todo momento”, señaló conmovida.

Su discurso fue interrumpido por el llanto de Flor Peña, quien al escucharla no pudo contener la angustia. “Es re conmovedor porque la historia de tu hermano nos conmovió a todos. Primero porque no se hablaba tanto de esa enfermedad y a partir de tu hermano empezamos a entender qué significaba el ELA. Tu lucha siempre fue muy conmovedora, ver tu amor por ese hermano”, le confesó mientras la tomaba de la mano y le demostraba toda su admiración.

Tras aclarar que su familia la acompañó sin cuestionamientos, en silencio y con amor, Caramelito recordó cómo fue su vínculo desde chicos. “Siempre fuimos muy unidos, él era un año y nueve meses mayor. Yo nací y lo vi a él, fue amor a primera vista. Fuimos muy compañeros, yo era recontra varonera. Nuestra infancia fue fútbol, fue enseñarme a atajar. Teníamos un escritorio chiquito, lo llevábamos al living y ese era el arco. Me gritaba: ‘salile, salile’. Y después entendí un poco más que significaba ‘salile’. Salile a todo; dale, vamos, hacé lo que te toque y hacélo con todo”, reflexionó con la voz quebrada.

Mientras aseguraba que su papá, ya fallecido, la acompañó en todo momento, la actriz contó una anécdota que dio cuenta de las señales que éste le transmitía desde el más allá. “Todo el tiempo me decía: ‘estoy con vos’. Mi papá tenía un auto Corolla negro, un auto común, hay un montón pero cada vez que me pasaba algo aparecía el auto con balizas afuera. En Miami fue impresionante. Una noche salí a comprar leche y me llevó el auto la grúa. Eran las 11 de la noche y estaba sola. Me acerqué a un policía que me dio una dirección y el chiste terminó a las 2 de la mañana, porque era un auto alquilado. Cuando salí de buscarlo, había un Corolla parado ahí”, recordó.

“La música, el latir de nuestra relación”

Al recordar su vínculo con el baterista que tocó con Gustavo Cerati y el Indio Solari, Caramelito la definió como muy musical. “La música fue el latir de nuestra relación, lo que marcaba el ritmo”, confesó mientras contaba que desde chico su papá sorprendía a su hermano regalándole cassettes.

Caramelito habló de su vínculo con su hermano, Martín Carrizo

“¿Qué era lo que más añoraba cuando su enfermedad empezó a avanzar?”, preguntó Peña totalmente emocionada por el relato de la invitada. “El solo quería curarse. Martín era tan especial que se guardó un montón de cosas para proteger a los demás. Estos últimos dos años y medio estuvimos pegadísimos y tuvimos muchas cosas. Intenté tratarlo con la misma dignidad con la que se manejó él hasta el último día”, confesó.

“Cuando él se fue me quedé como en silencio. Cuando él se fue se apagó todo, pero yo sigo poniéndome la pestaña, sigo empleando el ‘salile’. Me cuesta un montón rever sus mensajes, escuchar su voz”, contó con lágrimas en los ojos. “Para él fue un alivio, hacía dos años que me lo pedía. Cuando surgió la posibilidad de ir a Estados Unidos, él hacia una semana que me había dicho: ‘no quiero vivir más’. Para él fue muy fuerte porque su enfermedad empezó en sus dedos y manos y se paso a sus brazos, perdiendo toda la movilidad. Siendo baterista eso fue terrible”, remarcó.

La conductora recordó luego cómo fue enterarse del diagnóstico: “Cuando lo diagnosticaron la frase fue: ‘No se puede hacer nada’. Y yo ahí le dije: ‘Creo que no se puede hacer nada pero yo voy a hacer todo, no importa qué’. Cuando surgió esto del tratamiento, me pidió que lo lleve a Estados Unidos, fue la única esperanza que el sintió, y ahí me dijo que lo ayude”, señaló.

Respecto a la solidaridad de la gente para que el músico pueda realizar el costosísimo tratamiento en el exterior, expresó: “Ahí arrancó un maratón en el que se sumó un montón de gente, un montón de músicos. Eran palabras de amor. Fue una cosa de hermandad muy grande. Cuando empecé la campaña, me llamó Gaspar (Benegas; músico de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari) y me dijo: ‘vamos a hacer un show para Martín. El Indio se lo regala’”, recordó emocionada.

“Ese show fue increíble. La energía que hubo en el aire fue única. Yo estaba yendo todos los días a aplicarle inyecciones en los músculos y cuando estaba en su casa siempre sentía que estábamos solos. Cuando vi toda esa gente unida por él me di cuenta que no estábamos solos. Todo nuestro camino laboral se resignificó con esto”, reflexionó agradecida por tanto apoyo y cariño.

“Vos me avisás y yo hago lo que tenga que hacer”

Hay algo que la invitada se encargó de aclarar durante toda la entrevista. La importancia de acompañar al otro con dignidad y entendimiento, poniéndose en su lugar y escuchando sus verdaderos deseos. “‘Vos me avisás y yo hago lo que tenga que hacer. Si querés abandonar, abandoná que te acompaño’. Y a él le cambio la cara cuando le dije eso. Al rato me escribió por WhatsApp para que le lleve la pastilla que le tocaba”, recordó sobre una situación puntual que ocurrió al mes de haber iniciado el tratamiento en Miami.

Una vez más, el llanto de Peña desvió la atención de Carrizo. “El amor te salva. Cuando estás en una situación de vida o muerte esos clichés son reales, no hay otra. Uno no sale de las cosas solo, es con amor. Lo que estás relatando es una historia de amor, donde vos lo mirabas y el de alguna manera te guiaba sobre lo que necesitaba de vos y se lo dabas. Y vos entendiste que no tenías que decirle: ‘dale, vas a estar bien’ porque no era lo que necesitaba escuchar de vos”, reflexionó la conductora de Telefe, quién perdió a su padre por una enfermedad terminal.

“¿Cómo fueron los últimos días?”, preguntó una de las panelistas. “Fueron muy duros. Sus dolencias físicas eran terribles y yo lo sabía aunque él no me lo contara. Yo lo único que hacía era lo que él quería, no lo que había que hacer. El último tiempo le costaba hablar pero yo le entendía todo”, contó la integrante de A la Tarde, quién aclaró que estaba a su lado cuando dejó de respirar.

“El cumplió 50 años el 3 de enero. Le llevé un ramo de flores hermoso. Hacía varias semanas que no lo veía porque él no quería que yo lo vea así. También me había escrito pidiéndome perdón porque quería quedarse solo”, remató angustiada pero satisfecha de haberlo acompañado hasta el final.