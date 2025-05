La angustia de Militta Bora por su salud: “Estoy con un equipo de liberación y con un exorcista”

Militta Bora compartió un estremecedor mensaje en sus redes sociales que despertó una profunda preocupación entre sus seguidores. La cantante reveló que atraviesa un momento personal sumamente difícil, marcado por un cuadro que definió como “muy grave, mortal y aparentemente irreversible”.

Con palabras cargadas de angustia, la artista comenzó su descargo con un pedido a la comunidad: “Por favor, estoy con un problema de salud muy grave... resistiendo hace un año y medio cotidianamente”, apuntó.

Según explicó, los médicos no han podido encontrar una solución desde ninguna especialidad: “Desde lo médico, no tiene solución, de ninguna rama, y me inhabilita a vivir normalmente hace un año y medio. Es agonizante físicamente y psíquicamente, es un daño espiritual aunque rece, esté súper positiva, haga todo bien, deporte y todo normal”, escribió.

Este sufrimiento la condujo a explorar caminos espirituales en busca de alivio. En el mismo mensaje, Bora confesó: “ Estoy esperando un milagro . Ya busqué en todos lados, pido por favor que me puedan ayudar. Pedir en todas las iglesias que puedan realizar 40 misas con la intención de liberación de este daño, curación y oraciones de la religión de cada uno, por favor. Gracias por todos sus mensajes, quiero volver a vivir libre de todo mal y sanar”, expresó.

Más tarde, a través de una serie de conmovedores mensajes que envió al programa LAM (América TV), la cantante habló sobre el profundo calvario físico y emocional que vendría atravesando en el último tiempo. “Estoy muy mal, estoy desesperada”, afirmó primero sumida en un profundo llanto.

“No puedo entender el nivel de maldad que existe en la gente. No puedo entender lo que me hicieron, es peor que una tortura. No solo me hizo mucho daño a mí, no solo como ser humano, sino a toda mi familia, que está hace más de ocho meses rezando; a mis amigos, que están rezando; a mi novio, a todos”, lanzó.

Según contó la artista, todo comenzó antes de viajar a Ámsterdam hace aproximadamente un año. Por ese entonces, empezó a experimentar síntomas inusuales que la habrían desestabilizado física y mentalmente: “Tenía mucho cansancio. Empecé a sentir cosas oscuras en la cabeza, estaba disociada, descompuesta, con escalofríos. Eran sensaciones horribles, que no eran un ataque de pánico”, relató.

militta bora en instagram Instagram

Con el paso del tiempo, esos síntomas se habrían intensificado al punto de afectar su percepción de la realidad. “Después empecé a estar ida completamente, tenía una presión en la cabeza muy fuerte, nauseabunda, sensaciones horribles, veía todo borroso y como si no fuera real. Se lo conté a mi médica, le dije: ‘me estoy muriendo’... Me hicieron más de 30 resonancias en el cerebro, me atendieron en Fleni, Favaloro. Me hice más de cien sesiones de un tratamiento, se pensó en bacterias, todo, probamos todos los estudios...”, detalló.

En su intento por encontrar respuestas, Bora se sometió a una batería de estudios médicos. Incluso, llegó a pensar que estaba sufriendo un derrame cerebral. “Me habían dado antidepresivos re fuertes y era como si tomara agua... Me hicieron mil estudios y no había nada. No eran ataques de pánico”, dijo con frustración.

La afección, que hasta el momento no contaría con un diagnóstico médico certero, le trajo consecuencias profesionales. “Estoy afónica. Tuve que suspender todos mis trabajos. Esta no es mi voz, no puedo ni grabar en mi casa”, se lamentó.

🔴 EL DURO MOMENTO DE MILITTA BORA



💬 "Es peor que una tortura lo que me hicieron"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/rmDbr5UooI — América TV (@AmericaTV) May 20, 2025

Ante la falta de respuestas científicas, la mediática decidió buscar consuelo en la espiritualidad. “Fui a Roma, estuve en todas las iglesias papales. Ahora estoy con un equipo de liberación, también con un exorcista , y voy a ver a uno más importante”, explicó. “El malestar que yo tengo, tanto físico como psíquico, es inhabilitante e inaguantable”, aseguró.

La entrevista dio un giro aún más alarmante cuando la cantante compartió una idea que estaría barajando: “Voy a tener que hacer una eutanasia, prefiero donar mis órganos a una persona que sea libre de esto y pueda ser feliz”.