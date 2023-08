escuchar

Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, fue procesado por abuso sexual agravado. El cantante de Tan Biónica había sido denunciado hace cinco años por su expareja Militta Bora, con quien tuvo una relación de tres meses.

En octubre de 2018, Militta Bora realizó la denuncia civil y penal contra Chano y presentó algunas de las pruebas en contra del excantante de Tan Biónica.

Militta Bora y Chano Charpentier mantuvieron una relación durante tres meses

Si bien la causa había sido cerrada poco después de que se iniciara, finalmente, la Cámara del Crimen convalidó todo y la querella llevó el debate a Casación, que sostuvo que tanto los camaristas como el Juzgado número 46 ya no podían intervenir y ordenó que la causa fuera tratada en otro juzgado para que la investigación continúe.

Qué dice el expediente judicial

En el fallo donde se dictó el procesamiento sin prisión preventiva del músico, las autoridades judiciales indican que la información y la prueba recolectada es suficiente para “acreditar no solo la materialidad del hecho investigado, sino también para vincularlo de modo incriminante con Moreno Charpentier”.

De acuerdo al expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, el artista está imputado por un hecho ocurrido en agosto de 2016. Una noche “tuvieron una pelea, dado que el imputado se drogaba y se ponía paranoico y violento, y la acusó de prostituta y de que había un tipo detrás de la cortina”, se detalla en el documento.

Asimismo, en la resolución explican por qué Chano no tendrá prisión preventiva. “Respecto de la libertad ambulatoria del acusado, la información agregada a la causa revela que no se observan riesgos procesales que corresponda cauterizar con su encarcelamiento preventivo. Sumado a que el imputado carece de antecedentes penales y que, por su parte, se encuentra a derecho desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de la causa, son datos que muestran que no hay peligro de elusión ni así de obstaculización de la actividad probatoria”, detallan.

En el fallo, el magistrado remarcó que, en el marco de violencia en el que se desarrolló el vínculo entre ambos, está acreditado que “era Moreno Charpentier el que tenía atemorizada a Bora con perjudicarla laboralmente”.

Militta Bora hizo una denuncia contra Chano hace cinco años Archivo

Por otro lado, el juez Luis Schelgel trabó un embargo sobre los bienes del músico hasta cubrir la suma de 704.700 pesos para “garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas que imponga el trámite del proceso”.

En tanto, la Justicia rechazó el pedido de prescripción del Chano, que seguirá bajo proceso por otros dos episodios de violencia contra su expareja.

Qué dijo Millita Bora sobre la denuncia

Dos meses después de realizar la acusación formal, la artista habló con LA NACION y aseguró que su expareja la amenazaba. “Me decía: ‘Haceme la denuncia. Andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio. Yo me voy a encargar de que nunca más vuelvas a laburar. Ni en un bar vas a poder tocar”, dijo en esa ocasión.

Luego, aseveró: “El pibe siempre me decía: ‘Ay muñeca, me da miedo que en una discusión te caigas y te desnuques’. Todo el tiempo me lo decía y contaba una historia de una modelo que se murió en una pelea con el novio después que la empujara”.

Quién es Militta Bora

La artista tiene 34 años y nació en la provincia de Río Negro. Sacó dos discos: su debut homónimo de 2013 y Heidi, de 2018, así como varios singles. Por sus dos LP recibió distintas nominaciones a los Premios Gardel que incluyeron “Mejor Artista Femenina”, “Mejor Artista Nuevo Pop” y “Mejor Álbum de Rock del Año”.

Su carrera musical comenzó a los 17 años, cuando fue la voz en Ella es el Jefe, una banda de cover de The Rolling Stones. En una presentación del grupo conoció al productor y guitarrista Jimmy Rip, quien había trabajado con Mick Jagger. Él fue quien produjo el primer álbum de Bora, que contó con la colaboración de distintas figuras de la escena local como Andrés Ciro Martínez, Fernando Samalea y “Zorrito” Von Quintero, entre otros.

En tanto, Heidi fue producido por el extecladista de Los Piojos y La Missisipi Chucky de Ipóla. Asimismo, contó con la participación de Andrés Calamaro y Jimmy Rip, quien la acompañó nuevamente.

Respecto de su vida privada, en 2015 Militta Bora tuvo una relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, cuando el deportista terminaba su carrera deportiva en Boca Juniors. El vínculo terminó mal, luego de que ella lo denunciara por violencia.

Por otro lado, Militta participó de distintos programas televisivos como Bailando por un Sueño 2016 y El Hotel de los Famosos, en 2022, donde fue la primera eliminada en el reality.

