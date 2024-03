Escuchar

Rodeada de estrellas de cine, famosas it girls y socialités francesas, Deva Cassel acaparó todas las miradas . La joven de 19 años, con apenas una camisa negra, un jean y su larga melena al viento, fue una de las protagonistas indiscutidas del desfile de Christian Dior en la Semana de la Moda de París. Es que, además de haber heredado la belleza indiscutida de Monica Bellucci , una de las mujeres más deseadas del mundo, la modelo y actriz italofrancesa logró hacerse de un nombre dentro de la industria de la moda y el entretenimiento. Y pisa fuerte.

El look descontracturado de Deva Cassel, que llamó la atención en la Semana de la Moda de París

Deva impactó en el evento de la célebre casa francesa con un outfit casual. Antes de que comenzara el desfile, posó para los flashes con una camisa negra oversize, un jean ancho deshilachado, un saco largo negro, sandalias peep toe con plataforma y el clásico bolso de la casa, el Lady Dior. Para darle un toque distinto al look, dejó uno de sus hombros al descubierto. Además, llevó su larga melena con rulos al viento y optó por argollas doradas y un anillo a tono como únicos accesorios.

Deva Cassel y Mónica Bellucci en una imagen de 2021

Hace apenas unos días, en la Semana de la Moda de Milán, Deva también causó sensación. En esa oportunidad, en lugar de ocupar una de las sillas de la front row, se subió a la pasarela para desfilar enfundada en las nuevas propuestas de la diseñadora italiana Alberta Ferretti. Lejos de mostrarse en compañía de su madre o aprovechar el prestigio del actor y director Vincent Cassel, su padre , Deva -a diferencia de otros nepo babies- supo forjar su corta pero consistente carrera por su cuenta.

Como un designio del destino, el día que nació, el 12 de septiembre de 2004, a la pequeña la bautizaron Deva: “diosa” en sánscrito. Junto a Léonie, su hermana, creció en Roma, su ciudad natal, pero también en París y en Río de Janeiro, donde vivió dos años, poco antes del divorcio de sus padres. Políglota -habla francés, italiano, inglés y portugués- y aplicada, entró al negocio de la moda a los 14 años como la cara del perfume Dolce Shine, de Dolce & Gabbana, y de a poco se ganó su lugar.

Deva Cassel ya tiene un importante recorrido en el mundo de la moda

Como modelo, Deva recorrió las pasarelas con diseños exclusivos de las marcas más famosas del mundo: Dolce & Gabbana, Jacquemus, Coperni y Courrèges. “Trabajar en moda te hace más consciente de ti misma, aprendés a colocar tu cuerpo y ganás seguridad, pero tengo mucho que aprender. Mis padres me han animado a divertirme haga lo que haga, a no pensar demasiado... Son los mejores consejeros del mundo”, confió en una entrevista que concedió a finales de 2023 a la revista Elle. Además, aseguró que no siente la presión por ser la hija de y confesó que su crianza la ayudó a tomar sus propias decisiones. “Mi familia es amorosa. Siempre les estaré agradecida por haberme protegido y por darme tanta autonomía”, confió.

La joven es, además de modelo y actriz, una influencer que marca tendencia. En la imagen se la puede ver con un conjunto de Dior en las calles de París Getty Images

Su debut en la pantalla grande y una postal romántica

Con un breve, pero seguro recorrido en el mundo de la moda, Deva decidió que estaba lista para ponerse a prueba en el plano de la actuación y desembarcó en el cine interpretando a Amelia en La Bella Estate, el film de la directora italiana Laura Luchetti, que tuvo su estreno en noviembre de 2023. “Fue una sensación muy cálida ver por primera vez aquello en lo que habíamos trabajado tan duro”, reconoció sobre ese trabajo luego de que la película salió a la luz. Deva también aceptó el desafío de participar en The Leopard, una serie italiana basada en la novela clásica de Giuseppe Tomasi di Lampedusa del mismo nombre, que se podrá ver en Netflix.

Además de brillar sobre las pasarelas y enamorar en la pantalla, Deva cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde se dedica, casi de forma excluyente, a compartir contenido relacionado con la moda. ¿La excepción que confirma la regla? Un carrusel de dos fotos en blanco y negro que posteó a fines de octubre del año pasado junto al actor italiano Saul Nanni, a quien conoció en el set de The Leopard, donde se los ve abrazados, acaramelados y muy cerca disfrutando del mar sobre la parte trasera de un yate. “Es real”, escribió la joven actriz y modelo junto a las postales, y acompañó sus palabras de felicidad con un pequeño corazón.

