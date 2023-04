La China Suárez: el hombre que quiso arrebatarle la libertad y el comentario de una amiga que la hizo sentir “una leprosa”

escuchar

Relajada, reflexiva y muy segura de sí misma. Así se mostró Eugenia la China Suárez en la entrevista que le brindó a Grego Rosello en Ferne con Grego, el programa que el influencer tiene en YouTube. Y mientras su nombre sigue dando vueltas atado al de Rusherking por los crecientes rumores de reconciliación, ella decidió no hablar al respecto pero sí abrir su corazón para revelar la historia del hombre que quiso arrebatarle la libertad y le rompió el corazón y la actitud de una de sus amigas que llevó a romper con ese vínculo tóxico.

China Suárez ¿de nuevo con Rusherking?

Durante la emisión de Intrusos en el Espectáculo de este jueves por la tarde y cuando comenzaron a tocar el tema de la teórica reconciliación de la artista y Rusherking, Karina Iavícoli intervino con seguridad para compartir que la China “está haciendo terapia por el tema de la separación”. Luego, Maite Peñoñori aportó lo suyo: “La información que tenemos, porque estuvo en el mismo lugar a horas de diferencia nuestra compañera Marcela Tauro, es que hubo una cena en un restaurante muy exclusivo y muy canchero entre ellos”, disparó. Una vez que dieron la información, compartieron los fragmentos más destacados de la nota de la ex Casi Ángeles.

Sufrir por amor

"Perfecta" la canción que Rusherking le dedicó a la China Suárez

En un fragmento de la nota, Suárez hizo referencia a las veces que le rompieron el corazón. “Si digo las fechas van a sacar quién fue y no quiero que culpen a nadie”, arrancó. “Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro” , agregó de inmediato.

“Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía ‘te amo, pero no puedo con tu personalidad’. Se había enamorado de mi libertad, de mi independencia” , reveló, y aclaró de inmediato: “Con libertad hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez”. Luego, contó que incluso le suplicó que no se vaya: “Fue la desesperación de decir ´¿qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje?´

Luego de confiar que incluso le llegó a decir que iba a cambiar, la China compartió una reflexión a la que pudo llegar con el paso del tiempo. “Son cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar”, explicó, aunque también dijo que estuvieron juntos un año y medio y lo tildó de “cagón” por haber tardado tanto tiempo en darse cuenta cómo era ella en realidad. “ Eso pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y de tu libertad y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez ”, completó.

Sobre los momentos más duros del amor, cuando tiene que transitar una separación, Suárez rescató los motivos que la hacen seguir adelante. “Cuando me separo, me toca hacer el duelo y chau. Lloro y me deprimo como todo el mundo, pero tengo tres hijos, un trabajo, tengo salud y me parece super injusto quejarme. Soy muy enamoradiza, creo que me debo haber enamorado hasta en la nursery del bebé de la cuna de al lado… Me encantaría ser como esas personas que dicen disfrutar de la soledad, pero no”.

Además, muy consciente de la vidriera a la que está expuesta por la profesión que eligió, hizo referencia a lo que genera en el público: “ Conmigo no hay punto medio: soy amada y odiada. Pero soy así, no tolero a la gente tibia, intenté muchos años ser más diplomática y no me sale ”.

Amistades tóxicas

Cuando Rosello le consultó si le llegan los memes que circulan sobre ella, la China aseguró que no. Incluso, señaló que ni sus amigos ni su familia se los reenvían. “¿Te pasa del amigo mala leche que…?”, arrancó a preguntar el influencer, y Suárez fue contundente. “Es que ya no tengo, aunque he tenido”, interrumpió. De inmediato, aunque sin dar nombres, la actriz reveló una actitud de la que no había hablado hasta el momento.

“Me pasaba un montón, y yo me re angustiaba. Y la que estaba ahí para abrirme los ojos era mi amiga Agu. Ella me decía: ´¿No te das cuenta de que eso no es una amiga?´. Y yo decía ´no, es que me dijo que no sé qué, que no quería subir fotos conmigo porque su feed se le llenaba de malos comentarios´”, se sinceró aunque prefirió no poner a la situación un nombre propio. Luego, contó que le hicieron “miles” de comentarios de ese tipo y que en ese momento se sintió muy mal. “Yo me sentí leprosa. Literal”, completó.

