Acusaron a la China Suárez de tirarle indirectas a Rusherking en las redes sociales y estalló de furia

Metida en el mundo del espectáculo y el entretenimiento argentino desde que es apenas una niña, Eugenia “la China” Suárez está más que acostumbrada a que, además de su trabajo, gran parte de sus relaciones románicas se conviertan en tema de debate tanto en los medios como en las redes. Y aunque generalmente prefiere mantener el silencio ante los rumores y especulaciones sobre su vida privada, de vez en cuando decide salir a responder y aclarar los tantos. Así lo hizo en las últimas horas, cuando cruzó a una seguidora que la acusó de tirarle indirectas a su exnovio, Rusherking, a través de Instagram.

La China Suárez y Rusherking se separaron tras diez meses de relación

Luego de diez meses de relación llenos de románticas escapadas, vacaciones de ensueño, reuniones familiares compartidas y hasta dos canciones en conjunto, la China Suárez y Rusherking se separaron en medio de rumores que indicaban que habían protagonizado una fuerte pelea a los gritos poco antes de que él saliera al escenario del Movistar Arena en la noche del 25 de marzo.

Ambos desmintieron las versiones de la discusión, pero dejaron en claro que el corte era definitivo y que, por el momento, cada uno prefiere enfocarse en su propia vida. Sin embargo, diversos periodistas e influencers dedicados al espectáculo sugirieron que la ex Casi Ángeles no estaría muy conforme con la decisión de ponerle un fin al noviazgo.

La coincidencia entre las fotos de la China Suárez y Rusherking que levantó sospechas

Es por eso que, de acuerdo a dichas teorías, la China estaría utilizando sus redes sociales para tirarle múltiples indirectas al trapero oriundo de Santiago del Estero que, por su parte, ya fue visto in fraganti con Tatiana Luna, Miss Mundo Uruguay 2023, con quien se mostró muy unido durante su reciente viaje al país vecino.

En las últimas horas, la intérprete de “Lo Que Dicen de Mí” subió un carrusel de fotos en las que posó con una simple musculosa blanca y una gorra negra, recostada sobre el pasto y disfrutando a pleno de los rayos de sol otoñal que le caían sobre la cara. Lejos de pasar como un posteo más, los usuarios detectaron un detalle que no pasó desapercibido.

La China Suárez negó tirarle indirectas a Rusherking

En la última imagen, la China hizo un particular gesto: apoyo la cara sobre la mano al mismo tiempo que arrugaba la nariz. Apenas unas horas antes, Rusherking subió una foto desde Montevideo en donde hizo exactamente la misma monigotada. “Rusher subió una historia con el mismo gesto de la última foto” y “Mensaje de naricita para el Rusher” fueron solo algunos de los comentarios que señalaron la coincidencia. A pesar de que no suele responder este tipo de mensajes, la acusada se defendió y dijo: “Chicos es una cara que hago hace mil años, no es un mensaje para nadie”.

Esta respuesta llegó apenas un par de días tras el comunicado que emitió en medio de especulaciones sobre una posible reconciliación, las cuales estallaron después de que trascendiera que habrían coincidido en un hotel en Uruguay. En esa oportunidad, utilizó sus Historias de Instagram para expresar: “No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz. Gracias”.

LA NACION