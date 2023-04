La China Suárez escuchó los rumores de reconciliación con Rusherking y estalló: “Dejen a la gente en paz”

escuchar

En medio de rumores de una posible reconciliación y luego de que trascendieran imágenes que vinculan a Rusherking con Tatiana Luna, Miss Mundo Uruguay 2023, Eugenia “La China” Suárez realizó un duro descargo a través de sus Historias de Instagram en las que desmintió estar nuevamente de novia con el músico.

La China Suárez y Rusherking se separaron después de 10 meses juntos (Foto Instagram)

Semanas atrás y apenas un par de días después de haber lanzado “Hipnotizados”, la canción que crearon y cantaron juntos, La China Suárez y Rusherking confirmaron su separación. Aunque ambos decidieron contarlo a través de sus respectivas redes sociales, la noticia no tomó por sorpresa a sus fans, ya que poco antes había trascendido que protagonizaron una fuerte pelea a los gritos en el Movistar Arena -antes de que el músico saliera a dar su show- que habría sido la culminación de una crisis que venía desde hace tiempo.

Tras negar la versión de la discusión, los dos dejaron en claro que la decisión de seguir por caminos separados era definitiva. No obstante, nuevamente se convirtieron en el centro de las miradas y las especulaciones luego de que Juariu dijera que podrían haber pasado tiempo juntos en Uruguay. Según indicó la experta en romances de la farándula, detectó algunas coincidencias entre las publicaciones de ambas celebridades que indicaba que estaban en el mismo hotel.

El descargo de la China Suárez en medio de rumores de reconciliación con Rusherking instagram @sangrejaponesa

Según explicó la ex MasterChef Celebrity, en fotos subidas por los dos había coincidencias en el piso, que parece ser muy similar y, a su vez, Suárez compartió imágenes de una noche de bowling en la que se leía que estaba en el Hotel Sofitel. La última “pista” se trató de que la ex Casi Ángeles eliminó la publicación en la que habló del quiebre de la relación.

En las últimas horas, la mamá de Rufina, Amancio y Magnolia rompió el silencio y le puso fin a los rumores con un contundente descargo compartido en sus Historias de Instagram. Sobre un fondo negro en letras blancas escribió: “No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz. Gracias”. Así, no solo desmintió haber vuelto con su ex, sino que desmintió que el fin del noviazgo se haya dado debido a la supuesta pelea.

Qué decía la publicación que la China Suárez eliminó

A pesar de que Rusherking decidió comunicar el fin de su noviazgo con una simple Historia de Instagram, en donde escribió un breve texto en el que aclaró que se habían separado en buenos términos y que la actriz es “una de las mejores personas” que conoció, ella fue en otra dirección.

El posteo con el que la China Suárez confirmó el final de su relación (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Sacando a relucir un costado más poético, la protagonista de Objetos compartió un breve poema junto a un video de la mano de su exnovio acariciando uno de sus tatuajes. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, leía el texto.

