La China Suárez habló de su estado sentimental, la relación de sus novios con sus hijos y le respondió a Martín Cirio

El domingo por la noche, antes de irse a dormir en Uruguay, la China Suárez se volcó a sus redes sociales para responder algunas preguntas de sus fanáticos. La actriz contestó a través de sus historias de Instagram algunas inquietudes de los seguidores y habló de su estado sentimental, la relación de sus hijos con los hombres que llegan a su vida, sus planes de casamiento y la opinión de la sociedad sobre ella. Además, le respondió a Martín Cirio.

“Con tanto que te buscan quilombo los medios ¿Dónde encontrás paz”, quiso saber una persona, a lo que ella respondió: “Yo vivo y duermo en paz”. “¿Tenés novio?”, disparó otra, y la actriz fue contundente: “No” .

“¿Por qué será que los medios no pueden ver a una mujer sola y feliz disfrutando la vida y haciendo lo que quiere?”, la invitó a reflexionar una seguidora y la China sumó que ese es un problema que tiene la sociedad. “No son los medios en general, son las personas, lo que nos enseñaron. A un hombre siempre se lo aplaude, a la mujer, se la señala y castiga. Siempre” , escribió.

María Eugenia Suárez también aseguró que no cree que vaya a casarse en el futuro y que ya no cree más en los finales felices. “Una parte pisciana murió”, explicó y agregó al comentario un emoticón de una carita riéndose. Además reveló que “no podría tener” una relación abierta. “Respeto todo, creo que yo no podría. Cuando me enamoro, pierdo la cabeza por esa persona y no existe nadie más”.

La estrella también contestó preguntas sobre los hombres que llegan a su vida y la relación que ellos podrían llegar a tener con sus tres hijos: Rufina, fruto de su amor con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, fruto de su pasado con Benjamín Vicuña.

“¿Le presentarías un nuevo novio a tus hijos?”, le consultaron. “ No. No sé por qué tienen esa fantasía de que los hijos conocen a cada hombre de las mujeres. Si los presenté en algún momento fue porque así lo sentí y porque creí que era un vínculo importante ”, explicó. “Me hago cargo de tus hijos”, aseguró un hombre intentando conquistarla, pero la respuesta de ella fue categórica. “ Mis hijos tienen padres que ocupan el rol de padres. No necesitan padrastro. Ese es otro prejuicio: ‘Ay no, salí de ahí, no te vas a hacer cargo de tres hijos’ ”, expresó.

Por último, hizo referencia a los comentarios de Martín Cirio, quien en su documental de YouTube en donde se refiere al momento en el que fue “cancelado” por antiguos tuits señalados como “pedófilos”, habló del momento en que la actriz dejó de seguirlo en redes sociales y cuestionó su accionar.

“ Ni idea por qué me nombra. ¿En estos tiempos dejar de seguir a alguien es culpabilizarlo de algo? Lo dejé de seguir porque me desagradaron unos chistes que leí que había hecho hace mucho. Nada más ”, contó.

Además de las preguntas personales, La China también dio pistas sobre su futuro laboral, asegurando que “lo mejor está por venir”, y explicó que sigue trabajando en una película cuyo rodaje continuaba en el día de hoy.

Los saludos de La China por el día del padre

Este domingo, con motivo del Día del padre, la artista le dedicó un dulce posteo a los padres de su vida: su papá, su hermano Agustín, Cabré y Vicuña. “Feliz día y gracias”, dice el breve pero contundente texto que acompaña al posteo. La primera de las imágenes que deja ver la publicación es una foto de cuando ella era bebé. Con una mano en su boca y arriba de Guillermo Suárez, su papa que falleció en octubre de 2012, Eugenia sonreía de frente a la cámara mientras el hombre la miraba con ternura.

La siguiente foto fue la de su hermano sosteniendo en brazos a su hija recién nacida, quien llegó al mundo hace poco más de un mes. Le siguió un tierno video de Cabré con Rufina y luego uno de Vicuña con Magnolia. El posteo no pasó desapercibido para nadie. En cuestión de horas, superó los 100.000 likes y acumuló cientos de comentarios.

