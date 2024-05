La China Suárez se mostró en la cama con Lauty Gram y revolucionó las redes

Escuchar

Después de varias idas y vueltas, y supuestas crisis por la diferencia de edad, María Eugenia ‘La China’ Suárez y Lautaro González Cadícamo, alias “Lauty Gram”, están más juntos que nunca. Aunque nunca oficializaron su vínculo, los artistas compartieron con sus seguidores varias imágenes juntos, pero la que más llamó la atención fue una que publicó el cantante este lunes y que no pasó desapercibida por el público.

La China Suárez y Lauty Gram posaron frente al mismo espejo y en el mismo ascensor: las primeras pruebas de romance (Fuente: Instagram/@gossipeame)

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 1.4 millones de seguidores, el intérprete de “Me escapé” subió una storie de un momento de intimidad de la pareja. El joven de 22 años fue quien tomó la fotografía en la que se vio a la ex Casi Ángeles acostada a su lado en la cama, con los ojos cerrados, envuelta en uno de sus brazos. Además, al compartirla le sumó un emoji de un corazón blanco y musicalizó con la canción “Más rica que ayer”, de Anuel AA junto a DJ Luian y Mambo Kingz.

La foto que replicó la China Suárez en la que se la ve en los brazos de Lauty Gram (Instagram)

La reconciliación entre Gram y Suárez ocurrió a principios del mes pasado, cuando Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, informó a través de su Instagram, cuenta en la que tiene 187.000 seguidores, que los artistas estaban disfrutando de unos días en Praia do forte. “La re noticia: la China Suárez y Lautygramcito juntos en Brasil. Parecería ser que hubo reconciliación y lo descongeló. Él en sus redes mostró que estaba en Praia do forte, de ella no (hubo) news en sus redes”, escribió.

En esa misma línea, la periodista Cande Mazzone agregó: “Reconciliados Lauty y La China. Se confirma también lo que dijo Ángel de Brito de que ella no está con Marcos Ginocchio”.

La foto que confirmó la reconciliación entre la China Suárez y Lauty Gram (Foto: captura Instagram)

Cabe recordar que la historia de amor entre ellos comenzó dos meses después de que la intérprete de “El juego del amor” anunciara su separación de Rusherking, precisamente en abril de 2023. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseó un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó en su red social.

La China Suárez adelantó cómo se encuentra de su accidente

A finales de abril, la China sufrió una fractura de nariz, por la cual no tuvo que someterse a una cirugía, ya que no existió “desplazamiento”, según explicó en sus redes. No obstante, en sintonía con la serie de respuestas que se propuso hacer en Instagram, indicó: “Me quedó un re huevo. Pero bueno, veré si a futuro me lo opero o qué. Mi tema es que no quiero otra nariz, así que no sé cómo lo haré”.

Tras tocar el tema de operaciones, un seguidor le consultó si ya se había sometido a una cirugía. Sin filtro, contó su experiencia: “Sí, me operé las tet***... Me las operé porque después de dar leche -yo siempre tuve- y después de mirarme una vez al espejo de costado, literal parecían los huevos de un viejo. Que nunca vi los de un viejo en persona, antes de que me inventen cualquier cosa. Pero sí, eran como dos bolsitas así, horribles y dije: ‘No, no, me las voy a operar’”.

LA NACION