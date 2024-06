Thelma Fardin, tras la condena a Darthés por abuso sexual: “Estoy muy movilizada, ya había pedido la fe en la Justicia”

Escuchar

“ Es un día de muchas emociones, estoy muy movilizada ”, señaló Thelma Fardin este lunes, en la conferencia de prensa convocada tras el fallo de la Justicia brasilera que condenó al actor Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual agravado. “Este es un escenario para el que no estaba preparada, porque ya había perdido la fe en la Justicia. Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todo aquel que está sufriendo algún tipo de abuso”.

La condena responde a la denuncia que la actriz hizo en Nicaragua, en 2018, por un hecho que habría ocurrido allí en 2009, durante una gira teatral de la tira Patito feo; en ese momento, Fardin tenía 16 años, y Darthés 45. Según pudo saber LA NACIÓN, el actor gozará de un régimen semiabierto, lo que significa que podrá salir del penal durante el día pero deberá volver a prisión todas las noches y dormir en su respectiva celda.

Apenas trascendió la noticia de este fallo en segunda instancia, Amnistía Internacional Argentina convocó a los medios a una conferencia de prensa de la que participaron Fardin, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina Paola García Rey, la abogada de la actriz ante la justicia brasilera Carla Andrade Junqueira, y Martín Arias Duval, abogado de Fardin ante la justicia argentina.

La directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina Paola García Rey, Thelma Fardin, la abogada de la actriz ante la justicia brasilera Carla Andrade Junqueira, y Martín Arias Duval, abogado de Fardin ante la justicia argentina Pilar Camacho - LA NACIÓN

“Quiero agraceder a todas esas personas que se atrevieron a hablar, hace muchos años, después de esa conferencia de prensa donde hice mi denuncia. Gracias, porque ese enorme movimiento es el que permitió que hoy estemos acá, a pesar de todas las trabas que han puesto en la rueda. Gracias a mi equipo de abogados, por confiar en mi palabra, por creer en mí, por poner de ustedes y de sus bolsillos las herramientas para poder litigar en este caso que ha sido tan complejo porque, además, requería que fuéramos a otro país. Gracias a Amnistía Internacional, porque sin ese equipo no hubiéramos podido llegar hasta acá. Gracias a todas mis compañeras por seguir al lado mío durante todos estos años”, comenzó diciendo Fardin.

“A pesar de que hoy mi caso obtuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos. Por eso hoy, esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que todavía están sufriendo algún tipo de abuso . Tiene que ser una esperanza para que, aunque piensen que es muy difícil, que la persona a la que tienen que denunciar es muy poderosa y que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación”, sumó la actriz, visiblemente emocionada. “A mí me dijeron que espere a ver qué decía la Justicia, y al fin la Justicia dice que es culpable. Al fin, la Justicia escucha mi palabra, y creyéndole a mí le cree a muchas otras”.

“Gracias al enorme movimiento de mujeres es que yo pude hablar; ese movimiento que hoy está siendo tan denostado... Gracias a esas redes enormes que se tejieron es que pude romper el silencio, es que pude salir del dolor inmenso que me había provocado la violencia que sufrí, y que pude salir adelante, y que pude construir una vida sin ese peso encima”, sumó Fardin antes de volver a quebrarse. “Se imaginan que hoy, hoy pesa mucho menos. Hoy siento que todo el esfuerzo enorme valió la pena. El esfuerzo de mucha gente que estuvo al lado mío, que me ama, y que pasó momentos muy duros . El esfuerzo de esas personas también valió la pena. Gracias a mis amigos, a mis amores, a mi familia. Gracias por su apoyo, porque sino no hubiera llegado hasta acá. Y, lamentablemente, hay que decir que es muy difícil llegar hasta acá, por eso pido por favor que todos los que tengan cerca a alguien sufriendo una situación de violencia lo apoyen, porque sin ese apoyo no se puede seguir adelante”.

Finalmente, la actriz se refirió a las consecuencias que sufrió tras hacer pública su denuncia contra Darthés: “Como saben, recibí muchísimos ataques. Han dicho que lo hacía por la fama... No se me cruza por la cabeza que puedan pensar que a alguien le gustaría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida . Pero si mi nombre, mi cara y mi voz sirvieron para que muchas otras personas se animen a hablar, me he puesto a disposición para que así sea. Han dicho que robaba, que tenía algún tipo de acuerdo, que sacaba algún tipo de rédito... No solamente no saqué rédito, sino que fui víctima de incontables ataques; pero sin embargo eso no me hizo claudicar gracias a todo el apoyo que recibí. Somos millones los y las que decimos ‘no nos callamos más’”, finalizó.

“Campaña de hostigamiento”

“Para tomar su decisión, la justicia brasileña ponderó los estándares internacionales de Derechos Humanos que establecen la forma en que deben investigarse este tipo de casos”, señaló García Rey, quien tomó la palabra en un primer momento para recordar cómo se llegó a este fallo condenatorio. “Primero y fundamental, el respeto a los tiempos de las víctimas; muchas veces las infancias, los niños, las niñas y las mujeres no se animan o les insume tiempo romper ese silencio y animarse a denunciar. Por eso es clave valorar y tener en consideración ese tiempo. También es clave la palabra; su testimonio, su voz. Eso es justamente parte de lo que hizo la justicia de Brasil en este caso. La credibilidad en la palabra de Thelma fue clave en este caso, pero además lo fue todo el acerbo probatorio que aportó y que acompañó ese testimonio”, sumó la directora adjunta de la ONG.

“Los jueces, además, centraron su análisis en el acusado, en su responsabilidad como adulto en la situación de abuso; y en el rol de poder que tuvo y que tiene Darthés hacia Thelma. Eso va en contramano de lo que generalmente hace en general la Justicia, que es poner solo el ojo en las víctimas y ponderar cuánto se resistió, cuánto se debió haber resistido; como si hubiera que seguir explicando que ‘no es no’”, siguió García Rey. “Si bien es un momento para enfocarnos en el paso gigante que dio la Justicia, no podemos dejar de transmitir nuestra preocupación por todo lo que ocurrió a lo largo de todo el proceso. Los sistemas de justicia tienen mucho que aprender todavía sobre cómo revisar y cómo tratar este tipo de caso en relación con las mujeres y con las infancias. El proceso en sí mismo fue totalmente revictimizante. Thelma fue sometida a nueve pericias; tres de ellas en Nicaragua, cinco en la Argentina y una en Brasil . Hurgaron sobre su vida privada, sobre su familia y la Justicia, en lugar de ocuparse justamente de revisar el enorme acerbo probatorio y la cantidad de pruebas disponibles buscaba la fisura en el testimonio de Thelma”.

García Rey también señaló que “Thelma declaró tres veces”, y en cambio “Darthés lo hizo solo una vez”. “En esa única oportunidad, se negó a responder preguntas. También intentó suspender el juicio cuatro veces, en otro intento de impunidad. (...) En todo momento se dudó de Thelma. Se dijo que buscaba fama, que su carrera estaba terminada, que sus vínculos no eran sanos... Diez líneas telefónicas fueron sacadas en su nombre. Con esas líneas, se intimidaba tanto a Thelma como a su entorno . En todo este proceso, Thelma no solo fue víctima de la situación de abuso. Desde el momento en el que se animó a denunciar comenzó contra ella una campaña de hostigamiento, de odio, de acoso y de violencia que plagó cada rincón de su vida. Incluso cada vez que estábamos próximos a recibir una decisión, se llenaba las redes sociales de mensajes de acoso y de odio. Por eso, esta decisión también significa un apoyo ante la ola de desprestigio y de violencia que recibió la actriz”.

La diputada Romina Del Plá junto a Anabel Cherubito y otras integrantes del colectivo Actrices Argentinas, presentes en la conferencia de prensa Pilar Camacho - LA NACIÓN

“Este caso nos da una luz de esperanza respecto a la ruptura de ciertos estereotipos y modos de actuar de los sistemas de administración de justicia, sobre todo en Latinoamérica. Además, nos muestra el valor del trabajo y la investigación conjunta de los países”, resaltó Arias Duval, abogado de la actriz. “En cuanto a la sentencia, resaltamos la importancia que se le dio al testimonio de la víctima. Todos sabemos que los delitos de esta naturaleza se producen en soledad; que no hay testigos, no hay cámaras... Entonces, el testimonio de la víctima cobra una relevancia muy importante y, como en este caso, cuando es corroborado y acompañado por el resto de la prueba producida, se puede hablar de un resultado, en algún sentido reparador ”.

En sintonía, Junqueira destacó: “Este es un caso de derecho internacional penal en el que tres fiscalías de tres países entendieron que había materialidad y autoría de un crimen. Y, a pesar de todos los esfuerzos de la defensa para intentar dejar de lado todos los precedentes internacionales sobre valoración de la prueba en casos de abuso, no lo lograron”.

“ Yo sentía vergüenza de mi país por la sentencia de primera instancia, y gracias a Dios, hoy estoy orgullosa de la justicia que hizo el tribunal al valorar la prueba de manera consistente , teniendo en cuenta todas las convenciones internacionales de Derechos Humanos, de Derechos de los Niños, de Derechos de las Mujeres de los que tanto la Argentina como Brasil son signatarios”, finalizó la representante legal de Fardin en Brasil.

“Conforme a las modificaciones de la Ley Nº 12.015, de 2009, en el artículo 213 del Código Penal, ‘obligar a una persona mediante violencia o amenaza grave a tener relaciones carnales o a practicar o permitir que se practique con ella cualquier acto libidinoso’”, dice el fallo que declaró culpable a Darthés, quien en mayo de 2023 había sido absuelto de la acusación de abuso sexual con acceso carnal por el Juzgado Penal Federal 7 de San Pablo.

En diciembre de 2018, Fardin junto al colectivo Actrices Argentinas hizo pública su denuncia de abuso sexual agravado contra Darthés, por un hecho presuntamente ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras ambos participaban de una gira de la tira Patito Feo. “Fue en 2009. Tenía 16 años y estábamos en una gira infantil, yo era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir mi erección. Me tiró en la cama y me empezó a practicar sexo oral. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero siguió. Se subió encima mío y me penetró, hasta que alguien golpeó la puerta, me paré, Juan salió de encima mío y salí. Gracias a que alguien habló, hoy yo puedo hablar. Cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y a darme mucho amor”, contó la actriz en aquel momento.