Paso a paso, de la denuncia de Thelma Fardin a la absolución de Juan Darthés que determinó la justicia de Brasil

En diciembre de 2018, Thelma Fardin junto al colectivo Actrices Argentinas denunció públicamente un abuso sexual agravado contra Juan Darthés, presuntamente ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras ambos participaban de una gira de la tira Patito Feo. El sábado, la justicia de Brasil emitió un fallo en el que considera que no se puede probar “la penetración con su miembro” de parte del imputado y determinó la absolución del actor. La actriz aseguró que apelará el fallo.

La sentencia absuelve a Darthés “porque no se acredita la penetración” que de acuerdo al tipo penal vigente al momento de los hechos constituía un requisito para la condena. Es decir que, hasta 2009, se consideraba “violación agravada” cuando había acceso carnal, que es lo que según el juez no se pudo determinar. El magistrado consignó que el informe de otras tres mujeres demostraría el modus operandi del acusado y que las testigos propuestas por la querella fueron claras al momento de contar los detalles del abuso que Fardin les había relatado, pero que no era suficiente para un veredicto condenatorio por violación. Más allá de resaltar las coincidencias de las declaraciones y el sustento dado por peritajes psicológicos a la víctima, el juez Fernando Toledo Carneiro, subrogante del Juzgado Penal Federal 7 de San Pablo, mantuvo su posición de no juzgar el abuso descripto, sino el investigado delito de violación y, en ese caso, definió que la duda beneficiaba al acusado.

Thelma Fardin en la conferencia que dio tras conocerse el fallo

Después de la resolución, Fardin brindó una conferencia de prensa acompañada por Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina; Carla Andrade Junqueira, su abogada ante la justicia brasileña y Martín Arias Duval, su abogado en Argentina. “Vamos a apelar esta decisión y somos optimistas. A nivel jurídico cabe señalar que los jueces interpretaron los hechos para afirmar que hubo actos de violencia sexual , pero lo cierto es que por temas técnicos el delito está prescripto”, señaló Andrade Junqueira.

La abogada brasileña Junqueira destacó: “Hasta 2009, en Brasil se exigía la prueba de acceso carnal para un caso de violación. Luego se reformó y se dejó de exigir la prueba de penetración”. Como los hechos investigados fueron a finales de 2009, el juez decidió aplicar la ley anterior a 2010. Fardin sostuvo: “Está probado que me practicó sexo oral, está probado que hubo penetración con sus dedos, pero como ocurrió en 2009 está prescripto. Si hubiera ocurrido en 2010 no estaría prescripto. ¿Qué le están pidiendo a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas?”.

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, después de que Fardin presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos presuntamente consumados en 2009

Por su parte, el abogado de Darthés, Fernando Burlando, dijo que la absolución del actor se apoyaba en “la inexistencia de pruebas” que pudieran determinar que su representado había cometido el hecho denunciado por Fardin. “Darthés fue investigado por tres justicias, es decir, tres fiscalías de distintos países: Nicaragua, Argentina y Brasil. Fue sometido a toda esa carga investigativa y la justicia decidió esto”, aclaró Burlando. Y en esa línea destacó: “No es una justicia improvisada, sino una de avanzada que entiende bien todas aquellas cuestiones que están emparentadas con el género”. En diálogo con LA NACION, Burlando enfatizó que considera que “Darthés fue una víctima de la cancelación y que logró soportar el proceso gracias a la contención de su familia”, que lo acompañó en todo momento.

El caso, paso a paso

A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Sin embargo, no fue hasta octubre de ese mismo año que, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, se dispuso detener y capturar a Darthés. El 14 de noviembre de 2019 Interpol emitió “una notificación roja reservada (...) con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición”.

Fardin denunció públicamente el 11 de diciembre de 2018 a Darthés por un abuso sexual ocurrido en Nicaragua

Juan Rafael Pacífico Dabul –el verdadero nombre de Darthés– nació en Brasil, país adonde se trasladó en 2019. El acusado posee nacionalidad brasileña y, por mandato constitucional, ese país no extradita a sus nacionales. Es por eso que el juicio se sustanció en Brasil y resultó un hecho inédito que el Ministerio Público de ese país eleve como propia una denuncia radicada en Nicaragua contra uno de sus ciudadanos.

El proceso judicial, del cual participaron tres países –la Argentina, Brasil y Nicaragua– y que tuvo 11 testigos que declararon remotamente, estuvo bajo secreto de sumario estricto. El avance del juicio prácticamente solo se pudo seguir a través de Fardin, que habitualmente informaba en sus redes sociales cómo avanzaba el proceso.

¿Cómo seguirá la causa?

Thelma Fardin anunció que va a apelar el fallo

Thelma Fardin, el abogado Martín Arias Duval, la abogada Carla Andrade Junqueira y Paola García Rey ya anunciaron que van a apelar esta resolución de primera instancia y que si es necesario van a llegar a la Corte Interamericana de Derchos Humanos (CIDH). “La declaración de inocencia se trata de una decisión de primera instancia; nos queda la segunda y tercera instancia y luego las cortes internacionales”, describió Junqueira.

Por su parte, Burlando sostuvo en diálogo con este medio: “Llegar a la CIDH sería una locura. Si algún abuso hubiese estado probado, Juan no estaría absuelto”. Respecto al presente y futuro de Darthés señaló: “ Después de esto es imposible que su vida vuelva a un equilibrio, está signado y estigmatizado. Es muy fácil ser cancelado y muy difícil volver una vez que la opinión publica te rotuló y te condenó. A Juan le llama la atención cómo se involucró la política en un tema que era estrictamente judicial. No corresponde que la política critique los fallos de la justicia”, sentenció el abogado.

Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Argentina sólo el 15,5% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias y según Amnistía Internacional Argentina, en otros países de la región, como Guatemala y Brasil, la tasa de condena por violación sexual es del 1%.