Llanto, furia y enojo: cuál fue la reacción de Juan Darthés al enterarse de la condena por abuso sexual contra Thelma Fardin

Este lunes, en la conferencia de prensa convocada tras el fallo de la Justicia brasileña que condenó al actor Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin. La condena responde a la denuncia que la actriz hizo en Nicaragua, en 2018, por un hecho que habría ocurrido allí en 2009, durante una gira teatral de la tira Patito feo. En ese momento, Fardin tenía 16 años, y Darthés, 45.

Una vez conocido el fallo, Fardin, su equipo de abogados y Amnistía Internacional Argentina realizaron una conferencia de prensa para explicar y analizar los alcances de la determinación del tribunal, pero faltaba saber cuál había sido la reacción del condenado. Este miércoles, en Intrusos, contaron cómo recibió la noticia desde Brasil, el país en el que se radicó poco después de la denuncia en su contra se hiciera pública.

“Este es un tema totalmente delicado y tiene que ver con la condena de Darthés. Hace algunas semanas contamos cómo vive el actor en Brasil, cómo está acompañado por su mujer, María, y sus hijos”, introdujo el tema Guido Záffora. Y, sin más rodeos, indicó: “Ahora te vamos a contar cómo reaccionó ante esta condena. La verdad que no fue nada fácil. Él se siente engañado por sus abogados de Brasil ”.

“Él pensaba que no iba a ser condenado, porque lo que le decían era que estaba todo bien, que ya había habido un fallo favorable en primera instancia en diciembre y que estaban confiados . De ninguna manera esperaban que los jueces lo condenen a seis años de prisión. Los abogados le hicieron todo un speech para tranquilizarlo, porque él estaba muy nervioso”, reveló el periodista.

Y señaló: “Quien lleva todo el detalle de los abogados es María del Carmen Leone, su mujer. Ella es la que habla con ellos. María es abogada y sabía que iba a haber una apelación, pero se sorprendió con la condena . Les dijeron que se quedaran tranquilos y las cosas no sucedieron como él quería”.

“Gente muy cercana a Juan me cuenta que le agarró un ataque de llanto, de furia y de enojo. Y la persona que lo calmó y estuvo con él fue María, que le dijo que iban a apelar la medida . Obviamente, quien lo está conteniendo en este momento es su abogado en la Argentina, Fernando Burlando, que además oficia como de vocero en el país. El tema es que Burlando no tiene mucha injerencia, más allá de lo que puede llegar a aportar con su conocimiento”, sumó el periodista.

“Lo que dicen de parte de Darthés, es que es un hecho muy difícil de probar; por eso los sorprendió la condena. Ellos creen, y aclaro que no es algo que piense yo, que las pruebas presentadas no son concretas”, explicó. En ese momento, la conductora del ciclo, Florencia de la V, recordó que Fardin fue sometida a nueve pericias, mientras que el condenado se negó a declarar.

“De todos modos, el entorno de Darthés piensa que él no va a ir a la cárcel. Están pendientes de la nueva instancia de apelación y es algo que ya están estudiando con los abogados . Creen que esto viene para largo y que no termina ahora ni este año”, agregó Záffora.

Josefina Pouso, entonces, recordó: “Burlando lo único que hizo en esta causa es aconsejarle que vaya a Brasil porque no existe la extradición y porque el porcentaje de sentencias condenatorias allí es mucho más bajo que en la Argentina. Por una cuestión de conveniencia, le dijo: ‘Amigo, tomate el palo porque allá seguramente vas a zafar”.

La palabra de Fardin

“Quiero agraceder a todas esas personas que se atrevieron a hablar, hace muchos años, después de esa conferencia de prensa donde hice mi denuncia. Gracias, porque ese enorme movimiento es el que permitió que hoy estemos acá, a pesar de todas las trabas que han puesto en la rueda. Gracias a mi equipo de abogados, por confiar en mi palabra, por creer en mí, por poner de ustedes y de sus bolsillos las herramientas para poder litigar en este caso que ha sido tan complejo porque, además, requería que fuéramos a otro país. Gracias a Amnistía Internacional, porque sin ese equipo no hubiéramos podido llegar hasta acá. Gracias a todas mis compañeras por seguir al lado mío durante todos estos años”, comenzó diciendo Fardin, en la conferencia de prensa brindada este lunes, horas después de que se conociera la sentencia en contra de Darthés.

Thelma Fardin, durante la conferencia de prensa que brindó este lunes Pilar Camacho - LA NACIÓN

“A pesar de que hoy mi caso obtuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos. Por eso hoy, esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Tiene que ser una esperanza para que, aunque piensen que es muy difícil, que la persona a la que tienen que denunciar es muy poderosa y que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación”, sumó la actriz, visiblemente emocionada. “A mí me dijeron que espere a ver qué decía la Justicia, y al fin la Justicia dice que es culpable. Al fin, la Justicia escucha mi palabra, y creyéndole a mí le cree a muchas otras”.

“Gracias al enorme movimiento de mujeres es que yo pude hablar; ese movimiento que hoy está siendo tan denostado... Gracias a esas redes enormes que se tejieron es que pude romper el silencio, es que pude salir del dolor inmenso que me había provocado la violencia que sufrí, y que pude salir adelante, y que pude construir una vida sin ese peso encima”, sumó Fardin antes de volver a quebrarse. “Se imaginan que hoy, hoy pesa mucho menos. Hoy siento que todo el esfuerzo enorme valió la pena. El esfuerzo de mucha gente que estuvo al lado mío, que me ama, y que pasó momentos muy duros. El esfuerzo de esas personas también valió la pena. Gracias a mis amigos, a mis amores, a mi familia. Gracias por su apoyo, porque sino no hubiera llegado hasta acá. Y, lamentablemente, hay que decir que es muy difícil llegar hasta acá, por eso pido por favor que todos los que tengan cerca a alguien sufriendo una situación de violencia lo apoyen, porque sin ese apoyo no se puede seguir adelante”.

“Pienso en las personas que después de mi conferencia de prensa se atrevieron a llamar al 144 inundando de denuncias las líneas telefónicas y contando sus historias. Crecieron un 1200 por ciento las denuncias esa noche. ¿A dónde van a llamar hoy esas personas que estén sufriendo violencia, ahora que está desmantelado el 144? Entonces, el mensaje sigue siendo el de la unión colectiva, que sigamos trabajando juntos. Porque, lamentablemente, siempre va a haber una búsqueda de que retrocedamos. Como dijo Simone de Beauvoir, bastará una crisis social para se pongan en juego los derechos, las conquistas y los triunfos de las mujeres. Creo que, frente a ese escenario, tenemos que seguir tejiendo redes constantemente, y por eso es tan importante lo que construyamos en la justicia, sino en el entramado social”, finalizó.

