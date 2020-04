La actriz reveló en qué tarea doméstica se destaca más en esta cuarentena Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020 • 13:33

Como tantos famosos, Georgina Barbarossa abrió las puertas de su intimidad para contar cómo está viviendo estos días en cuarentena por la pandemia de coronavirus. Tras asegurar que está conviviendo con su madre -que acaba de cumplir 91 años-, Benicia (la señora que la cuida) y una sobrina, la actriz definió este momento como "un tiempo para reencontrarse con uno mismo".

"Es como siempre, la única diferencia es que no salimos", comenzó a relatar Barbarossa en Informados de todo . Mientras aseguraba que está aprovechando este tiempo para hacer cosas que nunca había hecho antes, expresó: "Ahora trabajo el doble porque tengo que limpiar, ordenar, cocinar, hacer actividades que cuando salís a trabajar por ahí no hacés porque tenés gente que se encarga. Ahora Marcia, la señora que me ayuda, no puede venir y lo hago yo".

Tras revelar que antes de dar la entrevista estaba cambiando las sabanas de su cama, confesó en qué tarea doméstica se destaca: "Puedo hacer un tutorial de cómo colgar la ropa y que quede perfecta porque odio planchar", bromeó. Sin embargo, la protagonista de Un estreno o un velorio también pasa tiempo "dando clases de teatro virtual, meditando, haciendo yoga y gimnasia".

"Hay tantas cosas para hacer y tan pocas posibilidades que uno tiene en la vida para encontrarse con uno mismo que yo les pregunto: '¿Hace cuanto que no parás?' Yo me puse a pensar seriamente y hace 32 años que no paro, desde que nacieron los chicos. O sea que este tiempo de cuarentena -que es un horror y una pesadilla porque la gente se muere- es a la vez maravilloso para ordenarse", reflexionó.

En este "tiempo libre", Georgina comentó que le hizo un altar a su exmarido, "El Vasco", a modo de homenaje. "Le hice un rinconcito. Le puse su bandeja de música, sus discos de pasta (que estoy a los cachetazos con los chicos porque se los quieren llevar) y todas sus cosas", contó emocionada.

Mientras aseguró que sigue unida a la familia de su ex, la actriz sorprendió con la noticia de que ya es abuela: "Tengo nietos por parte de Lucrecia, la hija de 'El Vasco'. Tenemos una familia ensamblada. Yo soy amiga de Blanca, su primera mujer, nos seguimos reuniendo todos en las fiestas y los cumpleaños. Lucas y Mora son mis nietitos. Ellos tienen dos abuelas que los llevan y los traen al colegio, los llevan a ortodoncia y yo soy la abuela trucha, la que no tiene horarios, la que los lleva al teatro. Ellos me aman y las otras abuelas me odian", concluyó entre risas.